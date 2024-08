Keserű meglepetés érheti a magyar nyugdíjasokat a bolti kasszáknál: ismét jön a horrordrágulás?

A Pénzcentrum a 33. héten is rengeteg szerteágazó témával foglalkozott, szóba került az ingatlanpiac, az iskolakezdés és a sport is.

A héten is sok remek cikket, interjú készítettünk: szó volt sportról, nyári táborokról, iskolakezdésről, de nem hagytuk ki az ingatlanpiacot, a nyugdíjakat és természetesen a bolti árakat sem.

Lássuk, melyek voltak ezen a 33. héten a Pénzcentrum legkedveltebb, legjobb vagy legolvasottabb cikkei!

Totális dráma az új visszaváltó rendszer: mindenkinek erre kell készülnie

"Ha egy mottót keresnék, azt mondanám, hogy az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) legyen egy olyan hiteles szakmai szervezet, ami például a jogszabály-előkészítéskor partnere lehet a mindenkori gazdaságpolitikai döntéshozóknak" - mondta el a Pénzcentrumnak adott interjúban az OKSZ frissen megválasztott főtitkára. Kozák Tamással a többek között kiskereskedelem viharos éveiről; a kormánnyal való csatározásokról; és a jövő lehetéségeiről beszélgettünk. De szóba kerültek olyan ingoványos témák is, mint a különadó kérdése, a plázastop vagy éppen a Mohu oldaláról nem a legszebb napjait élő, új visszaváltási rendszer.

Döbbenetes meglepetés a boltok kasszáinál: jóval olcsóbb lett a magyarok kedvenc nyári étele

Az utóbbi években már többször is foglalkoztunk azzal a kérdéssel, hogy alaposan megdrágultak az egykor filléres ételnek számító lecsó alapanyagai. Ez már a legalapvetőbb hozzávalókról is elmondható volt, és akkor még a virsliről vagy a szárazkolbászról nem is beszéltünk. De mi a helyzet most? Nos, jelenleg jóval vegyesebb a kép, mint egy évvel ezelőtt, ugyanis a 2019-es állapotokhoz képest még mindig jelentősen drágább ételnek számít a lecsó, ugyanakkor 2023 júliusához képest kifejezetten árcsökkenés figyelhető meg.

Elképesztő drágulás a slágerlakótelepeken: hihetetlen áron mennek a panellakások Budapesten

Júniusban számolt be róla több ingatlannal foglalkozó szakember, hogy kisebb enyhülés után idén ismét megugrott a panellakások iránti kereslet. Akár a nosztalgia élménye vagy éppen a lakótelepek köré épült infrastruktúra csalogatja vissza a lakáskeresőket a panelekbe, egy biztos, hogy az egykori házgyári otthonok sikere 2024-ben is töretlen. Ugyanakkor igaz lehet, hogy ezeknek a házaknak hamarosan lejár az ideje és nem lesznek többé biztonságosak? A Pénzcentrummal és a megkérdezett szakértőkkel ezúttal arra kerestük a választ, hogy kell-e tartanunk a panellakások vásárlásától, illetve, hogy végérvényesen belénk égett-e a vasbeton szerkezetű lakótelepek és a panel kényelem iránti szerelem.

Eladási kényszerben a gyártók: jöhet a kánaán a használt elektromos autók piacán Magyarországon?

Az autógyártók eladási kényszerben vannak, ezért engedményekkel próbálják ösztönözni az új elektromos autók vásárlását – mondta a Pénzcentrumnak Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója amikor arról kérdeztük, milyen hatással lehet az európai keresletcsökkenésnek a hazai autópiacra. Hozzátette: a nyomás a használtpiacra is átterjed, ahol a kereskedők csökkentik a készleten lévő elektromos autók árát, hogy versenyképesek maradjanak. A Használtautó.hu pedig azt közölte: adataik szerint is visszaestek a keresések az elektromos modelleket kínáló hirdetésekre.

Így turbózzák fel lakásuk értékét az élelmesek: legális, súlyos milliókat jelent, ha bevállalod

Az okos telefonok, okos televíziók után már jó pár éve az okos otthonok korát éljük, ám sokan továbbra sem tudjuk, hogy pontosan mit is jelent az okos otthon azon túl, hogy beszerzünk néhány modern konyhai eszközt vagy egy távolról vezérelhető klímát. Ezek a komplett rendszerek pedig akár 20 százalékkal is növelhetik az ingatlanunk értékét, ezért nem árt tisztában lenni a technológiai lehetőségekkel. A Pénzcentrummal szakértőket kérdeztünk 2024 okos otthon igényeiről.

Keserű meglepetés érheti a magyar nyugdíjasokat a bolti kasszáknál: ismét jön a horrordrágulás?

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) múlt héten publikált, friss adatai szerint júliusban ismét gyorsult az infláció a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva. Míg júniusban csak 3,7 százalékos volt a pénzromlás mértéke, addig egy hónappal később már 4,1 százalék, ami ráadásul idén eddig a legmagasabb érték – a májusi adatot (4,0%) leszámítva 2024 többi hónapjában eddig rendre 4 százalék alatt maradt a fogyasztóiár-index. Még rosszabb a helyzet, ha kifejezetten az élelmiszerek árindexét nézzük – az ugyanis a júniusi 1,1 százalékról júliusban 2,7 százalékra gyorsult, miközben az év eddig eltelt hónapjaiban többnyire 1 százalék körül alakult ez a mutató. Mindez az általunk vizsgált élelmiszerek árain is meglátszik – a megnézett tíz termék közül hétből kevesebbet tudtunk volna júliusban megvásárolni az öregségi nyugdíj átlagos összegéből, mint egy hónappal korábban.

Figyelem! Veszélyes tisztítószerek kaphatóak a magyar boltokban: az életedbe kerülhet, ha kevered

Az interneten terjedő trend, hogy különböző tisztítószereket kevernek össze a tökéletes eredmény érdekében. Azonban ez nemcsak felesleges, hanem veszélyes is lehet. A keverékek mérgező gázokat is felszabadíthatnak, ami különösen aggasztó. De nem lehet elmenni amellett a tény mellett sem, hogy teljesen felesleges és nem költséghatékony. Egy liter Domestos ára már megközelítőleg 1 200 Ft körül mozog, a boltok saját márkás tisztítószerei 450-600 Ft között kaphatók, ezekkel szemben az ecet például 300- 450 forint között már kapható. A környezetre gyakorolt hatás sem elhanyagolható, hiszen a túlzott vegyszerhasználat jelentős szennyezést okoz. Ezért nemcsak költséghatékonyabb, hanem biztonságosabb is kevesebb, de megfelelő tisztítószert használni.

Agyad eldobod! Ennyit szeretnének kezdő fizetésnek a magyar fiatalok: ezek hol élnek?

Évek óta komoly témának számít a munkaerőpiacon, hogy vajon mennyi pénzt kellene keresniük a magyar pályakezdőknek. Mi az a fizetés, amivel elégedettek, ha a tanulmányaik végével igyekeznek elhelyezkedni, és mennyiből tudnak vajon megélni? Fiatal bulizókat kérdeztünk a Szigeten, a Cashtag arra volt kíváncsi hogy mit mondanak erről maguk az érintettek.

Itt a lista Magyarország sztártelepüléseiről: még a csapból is pénz folyik, dőzsölnek a helyi családok

A 2022-es helyi iparűzési adó (HIPA) bevételek megoszlása jelentős eltéréseket mutat a magyar települések között, hiszen míg a olyan nagyvárosok esetén, mint például Paks városa az egy lakosra jutó HIPA bevétel közel 289 ezer forint volt az atomerőműnek köszönhetően, addig más, kisebb településeken ez az összeg nem éri el az 1 000 forintot sem. Ebből is látszik milyen jelentős bevételt jelent egy önkormányzatnak ez az adó és ezzel érhetőbbé válik a jelenleg Pakson kialakult vitás helyzet is. Az országos adatok azt mutatják, hogy a HIPA bevételek szorosan összefüggenek a települések gazdasági aktivitásával és a vállalkozások jelenlétével, ezért a kisebb települések gyakran alig részesülnek ebből a fontos bevételi forrásból.

Itt a friss árlista: komoly pénzért faragnak profi úszót a gyerekedből a hazai topklubok

Az úszás Magyarország egyik legkiemelkedőbb sportága, amely évről évre világszinten is jelentős sportolókat ad a nemzetközi sportba. Például az utóbbi évek legjobb magyar úszója, a Párizsban is csúcsra érő Milák Kristóf is a magyar sportoktatásban edződött. Az ilyen kiemelkedő eredmények sok szülőt ösztönöznek arra, hogy gyermekeiket beírassák úszóedzésekre, ezért ebben a cikkben összeszedtünk néhány sportegyesületet, amely rendelkezik jelentős úszó szakosztállyal, így bármelyik szülő beírathatja a gyermekét képzéseikre. Annyit már előre elárulhatunk: aki intezívebb oktatást szeretne, legalább 15-20 ezer forintos havi ráfordítással kell, hogy számoljon.

Megrohanják a Tesco, Auchan, Spar üzleteit a napokban: évente csak pár hétig van ilyen gigaakció

Az iskolakezdés idén is komoly anyagi terhet ró a magyar családokra. Miközben a boltok már hetek óta hirdetik az akciókat, sokan még csak most most gondolkodnak a szükséges eszközök beszerzésén. Cikkünkben bemutatjuk, hol érdemes vásárolni, hogy a lehető legolcsóbban úszhassuk meg az iskolakezdést.

Vallott a szakértő: az ingatlanosok 80 százaléka alkalmatlan a munkára, így ismerheted fel a kóklereket

„Kaputelefonnal befotózni és feltölteni egy hirdetési portálra? Ezt én is tudom." Akár ez is lehetne 2024-ben a sztereotípiák övezte ingatlanos szakma jelmondata. De tényleg csak ennyiről szólna az ingatlan-biznisz? Ha igazán mélyre akarunk ásni a témában, akkor a terület "nagy halait" érdemes kérdeznünk. Szűcs Attila, az Ingatlanpáholy tulajdonosa, ingatlanszakértő szerint komoly menetelésre számíthatunk 2025-ig, viszont az AI térhódításával kemény munka lehet a talpon maradás. Három részes interjúsorozatunk első cikkében a Kalmárok podcast műsorvezetőjével az aktuális trendekről és a szakmai kulisszatitkairól beszélgettünk. Ha bővebben is érdekel a téma, akkor pedig szeptember 18-án a Raddison Blu Béke Hotelben a helyed a Portfolio, a Pénzcentrum, és a Kalmárok közös szervezésében megvalósuló REA 2024 SUMMIT – Powered by Pénzcentrum eseményén, ahol ott lesz a hazai ingatlanközvetítői szektor színe-java.

Lappangó vész a magyar házakban: hiába a pályázat, sokan saját pénzből szabadulnak a méregtől

Egyszerre mérgező, veszélyes hulladék és kiválóan szigetelő építőanyag. Az azbeszt évtizedekig az építőipar egyik legalapvetőbb eszköze volt a szigetelésnél, tetők kialakításánál, majd miután kiderült, hogy súlyos egészségügyi problémákat okozhat, betiltották a használatát. A régi épületekben, azonban továbbra is jelen van a lassú méreg. Az elszállítás komplikált és rengeteg pénzbe kerül. A kormány pályázatokkal törekszik segíteni a tulajdonosokat, hogy csökkentse az érintett ingatlanok számát a hazai lakásállományban. Az azbesztmentesítés, viszont látszólag döcögve halad csak. Megnéztük, hogy mivel is állunk szemben és, hogy mi lehet az oka az azbeszt-krízis nehézkes elhárításának.