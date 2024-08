Így turbózzák fel lakásuk értékét az élelmesek: legális, súlyos milliókat jelent, ha bevállalod

Az okos telefonok, okos televíziók után már jó pár éve az okos otthonok korát éljük, ám sokan továbbra sem tudjuk, hogy pontosan mit is jelent az okos otthon azon túl, hogy beszerzünk néhány modern konyhai eszközt vagy egy távolról vezérelhető klímát. Ezek a komplett rendszerek pedig akár 20 százalékkal is növelhetik az ingatlanunk értékét, ezért nem árt tisztában lenni a technológiai lehetőségekkel. A Pénzcentrummal szakértőket kérdeztünk 2024 okos otthon igényeiről.

Egyre több olyan ajánlattal találkozhatunk az ingatlanpiacon, amely okos eszközökkel felszerelt lakásokat, házakat kínál „okos otthonként”. A legdrágább okos otthon jelenleg 4,35 milliárd forintért keresi új tulajdonosát Budapest XII.kerületében, Orbánhegyen. A borsos árú luxus villa 700 négyzetméteres alapterülettel, 10+1 fél szobás. Az 5 szintes ingatlanban saját lift is van, így a grandiózus méretű házban még a lépcsőzéstől is megkímélik a vevőt. Az épület 30 helyiségből áll és egy plusz, vendég lakással is rendelkezik.

A kertben egy látvány-medence, bio és kristályvízzel várja a lakóit, belül pedig mozi és jóga helyiségek szolgálják a pihenni vágyók kényelmét. A leírás szerint a házban található még elektromos redőny, kályha, központi porszívó, mennyezeti hűtés, központi két gépes szellőztetés, tripla üveges ablakok, vízlágyító, kültéri világítás, öntözőrendszer, riasztórendszer, biztonsági ajtó, elektromos kapu, kapucsengő, széf, videokamerás biztonsági rendszer, videotelefon, szauna, exkluzív függönyök, drapériák, sávrolók, minőségi szaniterek, radiátorok, média-rendszer, illetve az említett vendég/gondnok lakás. A szöveg alapján ez egy teljes értékű, mindenre kiterjedő okos otthon.

De mit is jelent valójában az, hogy okos otthon? Néhány automata eszköz és jól megtervezett minőségi megoldás már tízmilliókkal növelik egy modern ingatlan értékét? A Pénzcentrummal megkérdeztük az Otthon Centrum, a Duna House és az OTP Otthon szakértőit, hogy mennyire számítanak ezek a technológiák 2024-ben egy ingatlan vásárlásánál és utánajártunk, hogy mit is nevezünk okos otthonnak.

Mitől okos az otthon?

A Kalmárok podcast műsorának vendége, Erdei Krisztina, a PLC Global szakembere szerint sokan már akkor azt gondolják, hogy okos otthonban élnek, ha van egy okos porszívójuk, TV-jük és egy okos telefonjuk. Fontos azonban, hogy az okos otthon fogalma nem egy-egy modern műszaki eszköz beszerelésével kezdődik.

Ingatlanosok, figyelem! Ne maradj le az év legfontosabb, ingatlanközvetítéssel foglalkozó eseményéről! A Portfolio, a Pénzcentrum, és a Kalmárok közös szervezésében megvalósuló REA 2024 SUMMIT – Powered by Pénzcentrum (REA, azaz Real Estate Agent) a hazai ingatlanközvetítői szektor meghatározó szakmai rendezvénye. Az eseményen elsősorban az ingatlanközvetítői szakma szereplőit, valamint a velük szorosan együttműködő iparágak képviselőit érintő legégetőbb és legaktuálisabb kérdéseket járjuk körbe, a Portfolio Csoport hagyományait követve, a terület legprominensebb képviselőivel. További részletek, jelentkezés ITT!

Az ingatlan egészében kell gondolkodni, hiszen ezek az otthonok olyan automatizált elektronikai rendszerek, amelyek beprogramozott, összehangolt cselekvésekre képesek azáltal, hogy például monitorozzák a külső és belső állapotot, a környzetet és a különbség alapján alakítják a működésüket.

Amikor egy otthon okosításáról van szó, akkor valójában épület automatizálási módszerek összességéről beszélhetünk, amelyek több egyedi területet is érinthetnek. A legfőbb területek: a hűtés-fűtés, a szellőztetés, a világítás, a biztonsági berendezések, az árnyékolás, az otthoni szórakoztató elektronika, illetve a konyhai, okos felszerelések.

Megtérülő befektetés?

A kiépítés szempontjából egy új ház esetében az összköltségek körülbelül 2-4 százalékát teszik ki az okosító megoldások. Egy használt, nagyjából 100 négyzetméteres lakásnál a lakás értékének kevesebb mint 10 százalékát kell a modernizálásra költeni ahhoz, hogy okos legyen az otthonunk. Ezek a technológiai újítások hozzávetőlegesen 5 év alatt térülnek meg annak függvényében, hogy hogyan használják a tulajdonosok.

Ha mindegyik terület okosított egy ingatlanban, akkor a lakás, ház akár 20 százalékkal is többet érhet.

A Pénzcentrummal ingatlan szakértőket kérdeztünk arról, hogy mennyire tapasztalható a piacon már a fentiek alapján definiált okos otthonok jelenléte, mennyire keresik ezeket a rendszereket a vevők és hogy valóban ilyen mértékben növelik-e az ingatlanok értékét.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A szakértők tapasztalatai szerint felhasználói oldalról egyre gyakoribbak az ingatlanban található okos megoldások, mint az okos háztartási gépek vagy éppen egy telefonról vezérelhető napelem, mosógép, wifis klíma, amelyek hasonló kényelmi és energiahatékonysági célokat szolgálnak, mint a komplett rendszerek. Az okos otthonok elemei az automatikusan működő, programozható, távolról irányítható hűtés-fűtés, árnyékolás, ki-bekapcsolható konnektorok stb., mind a fenntarthatóságot és az alacsony energiafelhasználást segítik, amellyel optimalizálható az ingatlan rezsije. Ezek a rendszerek azonban még nem mondhatók kifejezetten elterjedtnek, még az újépítésű projektek esetében sem annyira, hogy esetleg dedikáltan okos otthonként értékesítsék a lakásokat a fejlesztők.

Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője elmondta, hogy még a luxusingatlanok terén sem alapelvárás egyelőre a keresések során az okos otthon, de a modern műszaki tartalmat már fontos tényezőnek tartják a vevők. Például a klíma helyett a mennyezet hűtést, a redőny helyett a zsaluziát, korszerű szigetelést, prémium burkolatokat, szanitereket. Ezek a tulajdonságok befolyásolhatják az ingatlan megítélését és így az értékét is.

Az újépítésű lakásoknál, ahol bizonyos mértékben bekerültek okos technológiák, már eleve kalkulálnak az ár képzésnél az okos berendezésekkel. A legtöbb lakásprojektben csak minimális okos szolgáltatásokat építenek be, amelyek például a hűtés-fűtést, a redőnyöket és a beengedést működtetik. A fejlesztők ugyanakkor sokszor lehetőséget nyújtanak arra is, hogy akik még az építkezés fázisában előszerződnek egy lakásra, akkor az ő igényeiket is figyelembe vegyék a lakás kialakításakor, különös tekintettel az okosotthon-rendszerre és lehetőségekre”

– részletezte a témával kapcsolatban Bohus Péter, az OTP Otthon PR vezetője.



Hozzáfűzte, hogy az is egy lehetőség, hogy valaki utólag okosítsa az otthonát, de az jóval körülményesebb lehet. Ebben hasonlóan gondolkodik az Otthon Centrum szakértője is, aki úgy fogalmazott, hogy egy régebbi lakásnál nem is mindig lehetséges vagy praktikus az okosítás, viszont egy önálló ház már több lehetőséget ad.

Benedikt Károly a vevői igények alakulását vizsgálva, a generációs okokban látja részben a magyarázatot, hogy még csak elenyésző alkalommal merül fel a kiépített okos otthonokkal kapcsolatos igény a vásárlásoknál.

A Duna House Barométer legfrissebb adatai szerint a fővárosi ingatlanvásárlók közel harmada 40 év alatti volt, vagyis zömében az Y generáció képviselőiről van szó, akiknek az életében már a gyerekkoruktól kezdve jelentős szerepe volt a technikának. A fennmaradó kétharmad azonban az idősebb X vagy a baby boomer generációhoz tartozik, akikre viszont jellemző, hogy nehezebben nyitnak a technikai újdonságok felé

- fejtette ki.



A szakértő szerint ez alapján feltételezhető a piac ezen területén is változás főként akkor, ha a fiatalabb generáció kerül többségbe a normál vagy a luxusingatlanok vásárlása tekintetében. Ennek a korcsoportnak sok olyan technológia, műszaki vagy építészeti megoldás már alapvető igénye az elképzelt házhoz kapcsolódóan, amely a korábbi generációk tagjainak nem volt fontos és nem számított döntő tényezőnek.

Az okos otthonok iránti igény is néhány éven belül felerősödik majd, ahogy például 10 éve még csak a tengerparti nyaralások alkalmával láthattunk minden erkély sarkában klíma egységet és mostanra pedig gyakorlatilag a nyár alapfelszereltségévé válik a lakást hűtő berendezés.