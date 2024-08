Eladási kényszerben a gyártók: jöhet a kánaán a használt elektromos autók piacán Magyarországon?

Az autógyártók eladási kényszerben vannak, ezért engedményekkel próbálják ösztönözni az új elektromos autók vásárlását – mondta a Pénzcentrumnak Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója amikor arról kérdeztük, milyen hatással lehet az európai keresletcsökkenésnek a hazai autópiacra. Hozzátette: a nyomás a használtpiacra is átterjed, ahol a kereskedők csökkentik a készleten lévő elektromos autók árát, hogy versenyképesek maradjanak. A Használtautó.hu pedig azt közölte: adataik szerint is visszaestek a keresések az elektromos modelleket kínáló hirdetésekre.

2024 júniusában az Európában regisztrált elektromos autók száma regisztrációja 1 százalékkal csökkent az egy évvel korábbiakhoz képest, 156 408 darabra, ami a teljes piaci részesedésük csökkenését eredményezte: 15,1 százalékról 14,4 százalékra esett vissza. Bár Belgiumban (+50,4%) és Olaszországban (+117,4%) jelentős növekedést tapasztaltak, ezek a nem tudták ellensúlyozni a két számjegyű visszaeséseket a legnagyobb piacokon: Németországban (-18,1%), Hollandiában (-15%) és Franciaországban (-10,3%). Ennek eredményeként az év első felében összesen 712 637 új akkumulátoros elektromos autót regisztráltak - jelentette az Európai Autógyártók Szövetsége. Mindez annak is betudható, hogy Németországban, Európa legnagyobb autópiacán tavaly év végén megszűnt az elektromos autókra vonatkozó állami támogatás.

A csökkenő értékesítések egyre nagyobb kihívások elé állítják a gyártókat, mivel a kereslet visszaesése miatt nehezebbé válik a termelés fenntartása és a jövőbeli fejlesztések finanszírozása. Az elektromos járművek előállítása jelentős beruházásokat igényel, és ha ezek nem térülnek meg az új autók értékesítéséből, a gyártók kénytelenek lehetnek visszafogni a fejlesztési programjaikat, visszavágni a munkahelyeket vagy akár átértékelni az üzleti stratégiájukat. Ez a helyzet különösen kritikus lehet azoknál a cégeknél, amelyek az utóbbi években erőteljesen az elektromos mobilitásra koncentráltak, és most kénytelenek szembenézni azzal, hogy a kereslet nem tart lépést a kínálattal.

Ez a trend a használt autópiacra is átterjedhet, hiszen az új elektromos autók iránti csökkenő kereslet azzal járhat, hogy a használt piacon is lelassul az elektromos járművek iránti érdeklődés. Ha az új autók nehezebben találnak gazdára, az árak nyomottabbak lehetnek, ami tovább csökkenti a vásárlási kedvet a használt piacon is.

Szakértőket kérdeztünk arról, hogy az európai helyzet mennyiben csapódhat le a hazai autópiacon.

Ezeket keresik Magyarországon

Jelenleg kb. 4500 tisztán elektromos autó található meg a Használtautó.hu kínálatában, 2023 hasonló időszakában kb. 4700-4800 elektromos autó volt meghirdetve. Ez a szám csak minimálisan csökkent, vagy nőtt - közölte kérdésünkre a portál. Mint ismertették, 2022-ben főleg a koreai (Ioniq) és francia (Zoe, i-MIEV) elektromos autók voltak népszerűek, hiszen akkortájt még nem sokkal kevesebb tisztán elektromos modell volt elérhető a hazai piacon. Ezekre az autókra átlagosan hirdetésenként 10-12 telefonos érdeklődés jutott.

Ezeke a modellek ma már inkább áruk miatt vonzóak, a technológia sokat fejlődött és a Tesla itthoni térnyerése is látványos, hiszen a leginkább keresett elektromos autó a Tesla a telefonos érdeklődéseket tekintve. Mára, tehát 2024 első negyedévére ezek a telefonos érdeklődés lecsökkentek 4-8 körülire autómárkánként

- közölték. Adataik szerint jelenleg a legnépszerűbb itthoni elektromos autó telefonos megkeresések alapján a BMW i3, ami 7,6 millió forintos átlagárral található meg a kínálatban. Ezt a Tesla Model 3 követi 11,9 millió forintos átlagárral, majd a Hyundai Ioniq 6,3 millió forintos átlagárral.

Azt is elárulták, jelenleg a kínai elektromos autók előretörését tapasztalják egyre nagyobb számban.

A BYD, Omoda és NIO márkák már felütötték fejüket Magyarországon és ez a tendencia nem úgy tűnik, mintha lassulna, sőt. Nem gondoljuk azt, hogy egy új elektromos márka megérkezése bármilyen veszéllyel fenyegetne, hiszen a vásárlók kezében van, hogy melyik autómárka lesz a legkelendőbb

- árulták el.

Eladási kényszerben a gyártók?

A helyzet atározottan kihat a magyar használtpiacra, mivel az autógyárak értékesíteni akarják az új autóikat, jellemzően engedményekkel próbálják ösztönözni a potenciális elektromosautó-vásárlókat - mondta kérdésünkre Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója.

Ez a hatás érződik a használtautó-piacon is, mivel a kereskedők a készleten lévő elektromos autók árát csökkenteni kezdték. Az újabb készlet vásárlása esetén pedig alacsonyabb bekerülési árat szabnak meg. Mivel árérzékeny lett a piac, aki megfelelő múltú és minőségű portékát tud jól árazni, azok az autók még mindig viszonylag könnyen új gazdára találnak

- magyarázta a szakértő, aki szerint az elmúlt fél évben a kis mértékben, de csökkent náluk a kereslet az elektromos autók iránt. Az eladásra kínált elektromos autók száma stagnál, az átlagár kb. 5-8%-kal csökkent - ismertette.

Mind az új és mind a használt szegmensben jellemzően az alacsonyabb árkategóriában lévő elektromos autók kelendőek. Például az új autók piacán, amikor a Nissan a Leaf modelleket jelentős kedvezménnyel kínálta a készleten lévő autók néhány napon belül új gazdára találtak. Használt modellek közül főleg a BMW i3, Nissan Leaf és a Hyundai Ioniq a keresett modellek

- mondta Halász Bertalan.

Az internetet böngészve az tapasztalható, hogy az utóbbi időben mintha nagyobb számban jelentek volna meg a piacon a külföldi, például holland eredetű elektromos autók a magyarországi használtpiacon. Ennek kapcsán a vezérigazgató arról beszélt, jellemzően a használt elektromos autókat Hollandiából és Németországból importálják a hazai kereskedők, mivel ezen országokban már régebben jelentős számban vásároltak elektromos autókat.

A skandináv országok a sok vásárlásösztönző miatt szintén jó forrás lenne elektromos autó terén, de a magas szállítási költség miatt ez a terület nem elsődleges beszerzési forrás a hazai kereskedőknek. Egy leinformálható múlttal rendelkező használt gépkocsitól nem feltétlen kell tartani, de egy független állapotfelmérő segítségét mindenképpen érdemes kikérni

- mondta.