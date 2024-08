Agyad eldobod! Ennyit szeretnének kezdő fizetésnek a magyar fiatalok: ezek hol élnek?

Évek óta komoly témának számít a munkaerőpiacon, hogy vajon mennyi pénzt kellene keresniük a magyar pályakezdőknek. Mi az a fizetés, amivel elégedettek, ha a tanulmányaik végével igyekeznek elhelyezkedni, és mennyiből tudnak vajon megélni? Fiatal bulizókat kérdeztünk a Szigeten, a Cashtag arra volt kíváncsi hogy mit mondanak erről maguk az érintettek.

Mást sem hallunk hosszú évek óta, hogy a meggazdagodás kulcsa csak bennünk van, és mindenhol ott van a pénz, csak tudni kell, hogyan szerezzük meg - akár alkalmazottként, de leginkább saját ötlet és vállalkozás indításával. A videomegosztón sorjáznak a hasonló tartalmak, sokan állítják, hogy naponta akár több millió forintot is össze lehet kapargatni, ha az ember elég ügyes és hisz saját ötletében vagy képességeiben.

De mi a helyzet Magyarországon, hogy állnak a saját vállalkozás ötletéhez a fiatalok vagy a pályakezdők? Mekkora kezdő fizetést tartanak elésgségesnek, és mi az, amiért az ágyból sem kelnek ki? Hogy ezekre a kérdésekre választ kapjunk, a Pénzcentrum videoblogja, a CashTag a Szigeten kérdezte a bulizó fiatalokat minderről. A videót itt nézheted meg!

800 ezer fix-szel az ember könnyen viccel

Az egyik meginterjúvolt fesztiválozó szerint megéri itthon vállalkozónak lenni, és ő maga is ebbe az irányba szeretne elindulni, amint végez tanulmányival. A fizetés kapcsán is konkrét elképzelésekkel rendelkezik.

Én inkább a saját vállalkozás felé indulok, mert ki lehet nőni, és nincsenek határok. A Testnevelési Egyetemen tanulok, ott csinálom a mesterképzést. Fejlődik a sport, jönnek új innovációk, úgyhogy szerintem ez egy elég nagy és nyitott piac. Szerintem egy nettó 400 és 600 ezer forint között reális a kezdő fizetés. Vagyis ez a nem minimum, csak az lenne az ideális egy kezdésre. Azzal már el lehet indulni egy albérletben, meg meg is lehet egyedül élni

- mondta az egyik fesztiválozó.

Olyan bulizót is találtunk, akinek bár határozott elképzelése van a jövőjéről, és célzottan is készül is rá, szerinte abból, amit csinálni szeretne, nehezebb a saját vállalkozást elindítani.

Én kommunikáció-média szakon tanulok. Nyilván jó lenne saját vállalkozást indítani, de erről a szakról nem tudom, hogy mennyire lehetne ezt kivitelezni, úgyhogy inkább még abban gondolkodom, hogy egy szerkesztőségnél elhelyezkednék, aztán majd utána hátha feljebb vezet az út. Utánaolvasgattam, hogy mennyi a kezdő fizetés, az a szakmában ilyen 270 ezer körül van: én azért egy kicsit többre vágynék, úgyhogy meglátjuk. Én is ezt a 300-350-et becéloznám

- tette hozzá az ifjú bulizó.

Nehéznek érzik a vállalkozói létet

Máshogy állnak hozzá a vállalkozás indításának gondolatához is a fiatalok, a pályakezdők. Van például olyan köztük, aki bár ezt a mintát látta otthon, egyelőre jól elvan alkalmazottként.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Mivel a szüleim vállalkozók, volt ilyen lehetőség, hogy bekapcsolódjak a családi bizniszbe, de igazából a magam útját járom egyelőre. Persze nincs kizárva az, hogy a jövőben esetleg ne változna ez meg, de jelenleg így látom ezt

- mondta egyikük.

Egy másik bulizó úgy gondolja, hogy túl sok nehézséggel szembesülnek itthon a vállalkozók ahhoz, hogy ő maga bele merjen vágni.

Én azt mondom, hogy ez a 800 ezer nettó fizetés azért az elvárt ahhoz, hogy egy kicsit az ember úgy emberileg is tudjon élni. Hogy valaki vállalkozó tudjon lenni, itthon szerintem nehéz ezt az egészet elkezdeni, főleg azért, mert vissza vannak tartva bizonyos cégek, vagy éppen nagy multicégek által. Én esztergályos vagyok egy multinál

- mesélte gondolatait a megszólított fesztiválozó.

Korábban a Pénzcentrum már írt arról, hogy sok fiatalnak nemhogy a fent felsorolt vágyott fizetés, de sokszor konkrétan nulla forint jut havi szinten. Ezt a cikket itt éred el: