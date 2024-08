Itt a friss árlista: komoly pénzért faragnak profi úszót a gyerekedből a hazai topklubok

Borbándi Dániel Link a vágólapra másolva

Az úszás Magyarország egyik legkiemelkedőbb sportága, amely évről évre világszinten is jelentős sportolókat ad a nemzetközi sportba. Például az utóbbi évek legjobb magyar úszója, a Párizsban is csúcsra érő Milák Kristóf is a magyar sportoktatásban edződött. Az ilyen kiemelkedő eredmények sok szülőt ösztönöznek arra, hogy gyermekeiket beírassák úszóedzésekre, ezért ebben a cikkben összeszedtünk néhány sportegyesületet, amely rendelkezik jelentős úszó szakosztállyal, így bármelyik szülő beírathatja a gyermekét képzéseikre. Annyit már előre elárulhatunk: aki intezívebb oktatást szeretne, legalább 15-20 ezer forintos havi ráfordítással kell, hogy számoljon.

A 2024-es párizsi játékokon is hű maradt a magyar küldöttség a magyar olimpiai hagyományokhoz, rengeteg magyar sikert hozott a sportesemény. Amellett, hogy Milák Kristóf ismét olimpiai bajnok lett, egy új csillagot ünnepelhettünk Kós Hubert személyében - ő egyébként az amerikai csodaedző, Bob Bowman kezei alatt ért fel erre az elképesztően magas szintre, igaz, pályafutását ő is a Ferencvárosban kezdte. A két medencés fenomén mellett azonban nem szabad elfeledkezni a nyíltvízi úszásról sem, amelyben Rasovszky Kristóf is aranyérmet szerzett, Betlehem Dávid pedig bronz érmet ünnepelhetett - nyugodtan mondhatjuk tehát, hogy Párizsban az úszás volt a "legfényesebben csillogó" sportágunk. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Ennek hatására nem lenne meglepetés, ha rengeteg gyereknek támadna kedve ahhoz, hogy kipróbálja az úszást, a merészebbeknek pedig az, hogy úszóbajnokaink nyomdokába lépjenek. Ezért mi a teljesség igénye nélkül összeszedtünk néhány sportegyesületet, amelyek színeiben csúcsra lehet érni, illetve néhány olyan sportolót is, akik ezt már a közeli-távoli múltban megtették, vagy legalábbis világraszóló sikereket értek el. Az összeállításba főleg budapesti egyesületeket vettünk bele, ám, a listán szerepel egy vidéki klub, a Debreceni Sportegyesület is. A cikk készítésekor kutakodtunk több más megyeszékhelyen is információ reményében, sajnos kevesebb sikerrel. Ezért szeretnénk hangsúlyozni: a munka minősége bármely egyesületben magas színvonalú lehet, így bármelyik közeli klubnál érdemes lehet érdeklődni. Cikkünk elsősorban kedvcsinálóként szolgál a gyermekek és szülők számára, illetve a magyar sportsikerek előtt tiszteleg. 1. - Ferencváros (FTC Az FTC úszó-szakosztálya négy különböző tudásszintű csoportban várja a gyermekeket, kezdőtől a haladóig. Az oktatás díja 18 000 Ft/hónap. A csoportok közé tartozik az "Ebihal" kezdő kisvizes csoporttól a "Szuperhaladó" mélyvizes rekreációs csoportig minden szint. A legtehetségesebb gyermekek lehetőséget kapnak a versenyző előkészítő csoportban folytatni, ahol megtanulhatják a versenyúszás alapjait, és akár a Magyar Úszó Szövetség előtt is vizsgázhatnak. Az edzéseken való rendszeres részvétel elengedhetetlen a fejlődéshez, ezért heti 2-3 alkalom ajánlott​(árak). Neves bajnokaik: Székely Éva, Gyarmati Andrea, Kós Hubert 2. - Budapest Honvéd A Budapesti Honvéd Sportegyesület úszó szakosztálya több csoportos úszásoktatást kínál, heti két vagy három alkalommal. A heti kétszeri oktatás díja 12 000 Ft/hónap, ez havi nyolc, míg a heti háromszori 18 000 Ft/hónap, ez havi tizenkét alkalmat jelent. A tanfolyamokat a gyermekek vízhez szoktatásától kezdve a haladó szintig biztosítják, különböző időpontokban, így minden gyermek megtalálhatja a számára megfelelő időpontot és szintet​. A belépőszint már öt éves kortól kezdődik, semmiféle előképzettség nem szükséges. Neves bajnokaik: Czene Attila, Milák Kristóf 3. - BVSC Zugló A BVSC úszó szakosztálya hétköznapi úszásoktatást kínál, több különböző időpontban: 14:45, 15:30, 16:15, 17:00, 17:45, 18:30. Az árak a következőképpen alakulnak: 12 alkalmas turnus: 27 500 Ft

10 alkalmas turnus: 25 000 Ft

8 alkalmas turnus: 21 000 Ft

6 alkalmas turnus: 16 500 Ft

4 alkalmas turnus: 13 00 Ft Jóváírás vagy tört turnus esetén a tanfolyam ára rugalmasan alakulhat. A BVSC programja így lehetőséget biztosít a rugalmas időbeosztásra és a gyermekek különböző szintű úszástudásának megfelelő oktatásra​(árak). Neves bajnokaik: Kapás Boglárka, Gyenge Valéria 4. – UTE Az Újpesti Úszó Szakosztály különböző bérletekkel kínál úszásoktatást, beleértve a pénteki és szombati alkalmakat is: 4 alkalmas pénteki bérlet: 15 000 Ft/gyermek

4 alkalmas szombati bérlet: 15 000 Ft/gyermek

5 alkalmas kiegészítő bérlet: 16 000 Ft/gyermek (csak más bérlettel együtt váltható)

8 alkalmas hétköznapi bérlet: 25 000 Ft/gyermek

Egyéni úszás bérlet: 27 000 Ft/4 alkalom Ezen felül a hétfői és szerdai 19 órás tanfolyamokra 30% kedvezmény vehető igénybe! Fontos változás, hogy a heti egy alkalmas bérlettel rendelkező gyermekek kedvezményes áron válthatnak pénteki vagy szombati alkalmakra kiegészítő bérletet. További információk a recepción vagy telefonon érhetők el. Kedden és csütörtökön 19:00-19:45 között csak felnőtt úszásoktatás zajlik​(árak). Neves bajnokaik: Darnyi Tamás, Gyurta Dániel NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) 5. – Debrecen Sportegyesület A Debreceni Sportegyesületnél is több szinten történik az úszásoktatás, ezek a következők: Kezdő vagy vízhez szoktató szint: Ez a szint azoknak szól, akik most ismerkednek a vízi környezettel. Az oktatás során a gyerekek megtanulják a vízben való biztonságos mozgást, például a merülést, lebegést, siklást, és a vízbe ugrást. Emellett elsajátítják a levegővétel és a kifújás vízi verzióját, amelyek alapvető készségek a későbbi úszási technikákhoz. Középhaladó szint: Ezen a szinten a gyerekek már a láb- és kartempók összehangolásán dolgoznak, ami az úszási technika alapja. Továbbá a középhaladók fokozatosan hozzászoknak a mélyvízhez, ami fontos lépés a magabiztos úszás felé. Itt már a biztonságos vízben tartózkodás és a technikai elemek egyaránt hangsúlyt kapnak. Haladó szint: A haladó szintre érkező gyermekek már képesek mell-, hát- és gyorsúszásban úszni, bár kisebb-nagyobb hibákkal. A mélyvízben történő úszás itt már természetessé válik számukra, és a technikai hibák javításán dolgoznak az oktatók irányításával. Ezen a szinten az úszás különböző formáinak finomítása és a sebesség növelése a cél. A Debreceni Sportegyesület annyiban eltér a többitől, hogy itt nem biztosítanak tervezett, csakis alkalmi úszásoktatást, ennek a díja 4500 Ft/alkalom. A versenyszerű oktatás a Debreceni Sportuszodában történik, akikkel szoros az együttműködés, így tehát a tehetséges tanulók, amennyiben profi karrierre törnek, felkerülhetnek oda, ahol onnantól versenyszintű felkészítés várja őket. Neves bajnokaik: Risztov Éva, Senánszky Petra Összegzés Ahogy azt a 2024-es párizsi olimpia ismét bebizonyította, a magyar úszósport a világ élvonalában helyezkedik el, és újabb nemzedékek számára szolgálhat inspirációként. Az olimpiai sikerek hátterében azonban nemcsak a sportolók tehetsége és kitartása áll, hanem azok a hazai sportegyesületek is, amelyek folyamatosan gondoskodnak a jövő bajnokainak kineveléséről. Amilyen áron pedig ezt megteszik, az nagyjából megegyezik bármilyen fél- vagy egyéves képzés, tanfolyam, felkészítő kurzus összegével, tehát semmiképpen sem beszélünk kiemelkedően nagy költségekről. Ha 18 000 forintos átlagárral számolunk, ez évi 216 000 forintos ráfordítást jelent a fiatalok sportszeretetének és/vagy jövőbeli sportsikereinek egyengetésekor. Emellett fontos jelezni, hogy minden képzésnél felhívják a figyelmet arra is, hogy felszerelést mindenkinek magának kell biztosítania, így tehát egy egyszeri, néhány tízezres ráfordítást még mindenképp bele kell kalkulálni a kiadásokba azoknak, akik úszószemüveggel, úszódresszel, papuccsal és törölközővel is számolnak. Igaz, egy kezdő szett bezerzése ennél lényegesen olcsóbb, ráadásul ezen a szinten jó eséllyel az otthon rendelkezésre álló cuccokkal már el lehet indítani az edzésre a gyermeket.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK