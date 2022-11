Lemondott Palkovics László technológiai és ipari miniszter – értesült a Telex több független forrásból. A lap szerint a távozás hátterében energiapolitikai véleménykülönbségek állnak. A minisztérium még nem erősítette meg a hírt.

A portál az ügyben kereste Havasi Bertalant, Orbán Viktor sajtófőnökét, aki érdemben nem válaszolt, de nem is cáfolta az értesülést." A Miniszterelnökség és magát Palkovics László nem reagáltak még a kérdésre.

A 24.hu arról számolt be, hogy lemondott Palkovics László technológiai és ipari miniszter, miután a kormányfő elfogadta Nagy Márton tárca nélküli miniszter javaslatát egy önálló energetikai tárcáról. A miniszter a gyors távozását állaítólag már be is jelentette a minisztériumban.

A külön energetikai minisztérium felállítása azt jelentené, hogy Palkovics tárcáját megfosztják az energiaügyek felügyeletétől. Palkovics László viszont ezt nem fogadta el, a minisztérium vezetői előtt azt mondta, hogy nem erre szerződött, és ez vezetett az eddig meg nem erősített lemondásához.

Frissítés

A Miniszterelnökség az alábbi közleménnyel reagálta hírre:

A kormány tagjairól a miniszterelnök dönt, amennyiben a kormány szerkezetében változás történik, arról a nyilvánosságot tájékoztatni fogjuk.

Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA