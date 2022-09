Így keresnek pénzt a szerencsés magyarok: a hobbijukból gazdagodnak meg a kiváltságosok

A magyarok többségének (53%) van olyan hobbija, amivel alkot, és közülük minden ötödiknek bevételt is hoz ez a tevékenység – mutatják a Shoptet reprezentatív felmérésének adatai*. Leginkább a férfiak mondhatják el magukról, hogy a hobbijukkal pénzt keresnek. Ez azonban változhat, mert jelen gazdasági helyzetben nagyobb arányban a nők gondolkoznak azon, hogy milyen hobbiba kezdhetnének, amit aztán pénzre válthatnak. Leginkább a konyhában teljesedünk ki, de minden 5. nőnek pl. a művészet a hobbija. A kikapcsolódás mellett többen azért alkotnak, mert jó érzéssel tölti el őket, ha saját készítésű dolgok veszik körül őket, szempont továbbá az egészségtudatosság és a környezetvédelem is a spórolás és a pénzkereset mellett.

A webáruházak létrehozásával és üzemeltetésével foglalkozó Shoptet arra volt kíváncsi, hogy a magyarok mekkora része alkot hobbiszinten, mik a leggyakoribb ilyen elfoglaltságok, és hogy milyen arányban lesz a hobbi bevételi forrás. „A kutatás adatai azt mutatják, hogy minden 2. magyarnak van olyan hobbija, amivel létrehoz valamit. Kiderült az is, hogy többen gondolkoznak azon, hogy mivel egészíthetnék ki a jövedelmüket. Egy webáruház segítségükre lehet azoknak, akik alkotnak, hogy a hobbijukat pénzre válthassák. A Shoptet ingyenes csomagja az ilyen kezdő vállalkozásoknak jelenthet lehetőséget, hiszen az indítás és az üzemeltetés is ingyenes és a próbaidőszak után is az marad” – mondta el Rédey Iván, a Shoptet country managere.

A nők 58, a férfiak 48%-ának van olyan hobbija, amivel alkot, létrehoz valamit – derül ki a Shoptet reprezentatív felméréséből. A nők 32, a férfiak 18%-a készít különböző ételeket vagy italokat, azaz tesz el lekvárt, befőttet, süt mézeskalácsot vagy tölti fel pl. szörppel, fermentált zöldségekkel az éléskamrát. Ezzel mindkét nem esetében a sütés-főzés a legnépszerűbb elfoglaltság, amit a különböző művészeti ágak követnek. A nők 20, a férfiak 7%-a vallja, hogy a művészet a hobbija.

A nők körében divattal kapcsolatos tevékenységek kerültek még a dobogóra: kb. minden tizedik nő (9%) pl. ruhát, táskát varr, ékszereket készít. Húszból egy férfi mondta, hogy csinál és/vagy újít fel bútorokat és/vagy makettezik – ez a két elfoglaltság holtversenyben lett így a férfiak körében 3. legnépszerűbb kreatív hobbi. Többen készítenek kozmetikumokat, gyerekjátékokat, és vannak olyanok is, akik könyvet, képregényt vagy épp edzéstervező programot írnak szabadidejükben. De akadnak igazán egyedi és izgalmas kreatív hobbik is, mint például a könyvfelújítás, autórestaurálás, fémmegmunkálás, 3D tervezés és nyomtatás, origamizás vagy drágakő csiszolás.

A kikapcsolódás mellett sokakat motivál a spórolás és az egészségtudatosság is

A Shoptet kíváncsi volt arra is, hogy miért alkotnak a magyarok. A hobbi szó kapcsán a kikapcsolódásra asszociálhatunk leginkább, és természetesen ez a legfőbb motivációnk, de az már meglepő, hogy pusztán a válaszadók közel kétharmada (63%) jelölte ezt fontos tényezőnek a hobbijával kapcsolatban. A második legtöbbet említett ösztönző az, hogy jó érzéssel tölti el az embereket, ha saját készítésű dolgok veszik körül őket: tízből közel négy nő (38%) és minden 4. férfi adta ezt válaszul.

A spórolás is felkerült a dobogóra: a nők 29, a férfiak 18%-ának fontos, hogy olyat készít, amit fel is használ, és így pénzt takaríthat meg. A hobbival rendelkezők 18%-a kifejezetten örül annak, hogy azáltal, hogy ő készít el valamit, tudja pl., hogy mit eszik meg, mivel takarít, vagy mit ken az arcára. Kb. minden 10. válaszadó jelölte meg a környezetvédelmet (a javítás, felújítás révén) és az ajándékozást, mint célt.

A hobbi, mint megélhetés jelenleg leginkább a férfiakra jellemző, de ez könnyen változhat

A kikapcsolódás, spórolás, egészségtudatosság, ajándékozási lehetőség és környezetvédelem mellett a pénzkereset is fontos tényező az alkotótevékenységet végzők körében. A Shoptet felmérésének adatai azt mutatják, hogy közülük kb. minden ötödiknek származik bevétele a hobbijából. Majd’ minden 10. kreatív hobbival rendelkező konkrétan a hobbijából él, míg 11%-uknak ugyan nem a hobbija a fő munkája, de mégis keres vele pénzt.

Összességében a hobbi, mint megélhetés leginkább a férfiakra jellemző. Az alkotó hobbival rendelkező férfiak közül tízből három (31%) elmondhatja magáról, hogy a hobbija pénzt hoz a konyhára, míg a nőknek pusztán 12%-a. Ez az arány változhat, mert jelen gazdasági helyzetben azok között, akik eddig nem alkottak, arányaiban több nő kezdett el azon gondolkozni, hogy olyan hobbiba kezdjen, amivel pénzt is kereshet (mindez a nők 63, a férfiak 46%-áról mondható el). Korosztályokat tekintve a huszonévesek a legmotiváltabbak, hogy a hobbiból bevételük legyen, körükben 70% ez az arány, míg pl. az ötvenes korosztály körében pusztán 37%.