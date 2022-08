Kivonják a forgalomból az egyik forintérmét? Megszólalt Matolcsy György

Marad az ötforintos, a fémárak növekedésétől függetlenül, derült ki Matolcsy György jegybankelnök válaszából – írja a HVG.

Balassa Péter országgyűlési képviselő határozati javaslatot nyújtott be, amelyben kezdeményezte az ötforintosok kivonását a forgalomból. Ezt azzal indokolta, hogy az érme alapanyagai már önmagukban drágábbak öt forintnál. Egy ötforintos rézből, cinkből és nikkelből áll, a súlya 4,2 gramm, vagyis 238 darab tesz ki egy kilót. A képviselő szerint most 238 darab ötforintos pénzforgalmi értéke, 1190 forint.

Véaszában a jegybankelnök kifejtette, mást is figyelembe kell venni egy címlet kivonásánál, nem csak az alapanyagköltséget.

Ugyanakkor elismerte, hogy jelenleg tényleg többet ér egy 5 forintos érme 5 forintnál.

Hozzátette, a bevonást követő visszagyűjtésnek is nagyon jelentősek a költségei. Jelenleg 764 millió 5 forintos van forgalomban. Ha ennek csak felét adnák le a visszavonás után, akkor is 1604 tonna érmét kellene kezelnie a bankoknak, postáknak, ami szintén komoly költségekkel jár.

Azt viszont a jegybankelnök megjegyezte, hogy nemzetközileg is vannak ilyen példák: az amerikai 1 és 5 centesek, vagy a 2020 előtti 1, 2 és 5 eurocentesek is. Az 1 és 2 forintosok bevonásakor sokkal drágább volt a bekerülési költség, 5-6-szorosa volt a névértékének, bár a legnagyobb ok ezek megszüntetésére az volt, hogy a lakosság nem használta ezeket az érméket.