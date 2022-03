Nincs megállás az üzemanyagpiacon? Újabb kőolaj-mélypontra ébredtünk

Több mint 3 dollárral drágult az olaj ma hajnalra, aminek több oka is van: nem csak az orosz-ukrán háború és a bevezetett szankciók, de a jemeni siíta húszi felkelők támadása is hatással volt az árakra.

Ma reggelre a Brent olajfajta hordónkénti ára 3,47 dollárral emelkedett, így most 111,40 dolláron áll. Az ár alakulásának több oka is van. Egyrészről negatív hatással volt a jemeni siíta húszi felkelők hétvégi támadása, amikor is újfent szaúdi olajlétesítményeket támadtak, többek között a szaúdi Aramco olajcég dzsizáni létesítményét.

Ez pedig az Ukrajnában zajló háborúval karöltve felerősítette a biztonságos olajellátással kapcsolatos aggodalmakat, annak ellenére is, hogy a támadás egyáltalán nem számított rendkívülinek. Ezt a félelmet erősíti továbbá az is, hogy az EU külügyminiszterei a tervek szerint ma fognak egyeztetni az Oroszország elleni szankciók következő, ötödik csomagjáról. Ebbe pedig a hírek szerint bele fog tartozni az orosz olajembargó is, hiszen a balti államok, köztük Litvánia is erőteljesen szorgalmazza az olajimport betiltását.

Németország, aki nem mellékesen az orosz olaj legnagyobb felvásárlója az EU-ban, azonban óvatosságra int az elhamarkodott döntésektől az energiaárak hirtelen emelkedésére hivatkozva. A németek mellett több ország, köztük Bulgária is erősen függ az orosz kőolajtól, hiszen a bolgárok egyetlen olajfinomítója a LUKOIL-hoz tartozik, ami több mint 60 százalékban látja el az országot üzemanyaggal.

Az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság már március elején meghirdette az olajembargót az oroszok ellen. Azt viszont érdemes itt megjegyezni, hogy a fent említett két ország jóval kevésbé függ az orosz kőolajtól, hiszen az orosz olaj-és olajtermékexport kevesebb mint 14 százalékát teszik ki.