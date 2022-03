Megszólalt Orbán Viktor: Oroszország a háború után is létezni fog

Nagy geopolitikai szereplők kereszttüzében vagyunk, a NATO folyamatosan bővült kelet felé, és Oroszországnak ez egyre kevésbé tetszett - mondta Orbán Viktor. A kormányfő kifejtette, van realitása a békének, az oroszok ugyanazt követelik, mint eddig: miután a katonai erőfölény az oroszok oldalán van, csak idő kérdése volt, hogy elkezdődjenek a tárgyalások.

Az oroszok átrendezik a kontinens biztonsági térképét, a biztonságpolitikai elképzelésük az, hogy Oroszországot semleges övezetnek kell körülvennie ahhoz, hogy ők biztonságban érezzék magukat - mondta Orbán Viktor a Mandinernek adott interjújában.

A miniszterelnök elmondta, nagy geopolitikai szereplők kereszttüzében vagyunk, a NATO folyamatosan bővült kelet felé, és Oroszországnak ez egyre kevésbé tetszett. Az oroszok két követeléssel léptek fel: Ukrajna nyilvánítsa ki semlegességét, a NATO pedig azt, hogy nem fogja felvenni Ukrajnát. Ezeket a biztonsági garanciákat az oroszok nem kapták meg, ezért úgy döntöttek, hogy háborúban fogják azokat megszerezni.

Orbán szerint van realitása a békének, az oroszok ugyanazt követelik, mint eddig: miután a katonai erőfölény az oroszok oldalán van, csak idő kérdése volt, hogy elkezdődjenek a tárgyalások. Közölte, Magyarország békepárti, az érdekünk az, hogy kimaradjunk a háborúból, a felek pedig minél hamarabb megállapodjanak, és legyen béke, semmiképpen sem szabad belesodródnunk ebbe a konfliktusba.

Mint visszaemlékezett, a választási győzelemre készülve már 2009-ben felvette a kapcsolatot Putyinnal és a kínai vezetőkkel, a 2010-es győzelmet követően így már partneri viszonyból indíthatták el a kormányközi tárgyalásokat. Az orosz elnökkel kapcsolatban elmondta, amiről eddig megállapodott vele, azt mindig betartotta, és mi a magyar kormány is így volt ezzel. Kiegyensúlyozott, korrekt kapcsolatrendszer volt a magyar–orosz kapcsolat egészen a legutóbbi időkig - tette hozzá. A háború elindításával új helyzet állt elő Magyarország számára is. Ebben az új helyzetben kell újra meghatározni Magyarország céljait és a magyar érdekeket.

Ami a szankciókat illeti, nem vétózunk, nem akadályozzuk meg az EU-t abban, hogy szankciókat alkalmazzon Oroszországgal szemben. Most az uniós egység a legfontosabb. Ami a háború utáni kétoldalú kapcsolatokat illeti, egy biztos, Oroszország a háború után is létezni fog. Magyarországnak és az Európai Uniónak pedig a háborút követően is lesznek érdekei. Semmilyen érv nem szól amellett, hogy megszakítsuk az oroszokkal az energetikai együttműködésünket

– fejtette ki Orbán, megjegyezve, a paksi beruházással is ez a helyzet, mert ha nincs Paks, akkor még több orosz gázt és még drágábban kell vásárolni.

Címlapkép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher, MTI/MTVA