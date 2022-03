Döbbenetes: rengeteg magyar szülő erre költötte az szja-visszatérítést

Februárban eddig nem látott élénkülést tapasztaltak a szakértők a zálogtárgyak kiváltását illetően. Az elmúlt év hasonló időszakához képest, 55 százalékkal nőtt a kiváltások száma, mivel sokan a zálogkölcsön rendezésére használták fel az szja-visszatérítést. Az év eleji időszakban a befektetési arany iránt is óriási az érdeklődés. Eddig 550 millió forintért, azaz a tavalyi év forgalmának több mint a feléért, vásároltak a magyarok aranyat egy zóloghálózatban. Az eladások további emelkedésének egyelőre a készlethiány szab gátat.

Az szja-visszatérítésből származó források hatalmas lökést adtak a kölcsöntörlesztésnek a BÁV Zálog országos fiókhálózatában. A céghez beérkezett adatok egyértelműen arról tanúskodnak, hogy a korábban zálogkölcsönt igénylők szélesebb köre a február 15--ig beérkező nagyobb összeget kölcsöntörlesztésére használta fel. Az elmúlt év hasonló időszakával összevetve februárban 55%-al nőtt meg a kiváltások aránya a zálogügyfelek körében. A folyósítást követően volt olyan nap, amikor a fiókok a megszokott forgalom többszörösét is fogadták.

A hirtelen jött növekedés elsősorban a lakossági ügyfelek körében érzékelhető. Az 1 millió forint fölötti prémium szegmensben – ilyen nagyságrendű összeget jellemzően a vállalkozók igényelnek – hasonló tendencia nem volt tapasztalható.

A kiváltások aránya eleve nagyon magas, 94%-os. Az éves dinamikát figyelve jellemzően decemberben – szintén a bevételek növekedése miatt – a legnagyobb a zálogkölcsönök törlesztési aránya. A jelenlegihez mérhető kiváltási hullámot azonban februárban még soha nem tapasztaltunk. Az adatok, illetve az ügyfelek visszajelzései is alátámasztják, hogy az szja-visszatérítést, és kisebb mértékben a 13. havi nyugdíjat használták fel a törlesztésre. A kiváltások megugrása számunkra is jó hír, hiszen a mi érdekünk is az, hogy az értékeiket megtartsák az ügyfelek, és egy esetleges pénzügyi kihívás esetén újra fel tudják használni őket

– mutatott rá Dandé Imre, a BÁV zálogigazgatója. A törlesztési hajlandóság javulását a pandémia egyik „mellékhatásának” is tartják. A vállalat évről évre kutatásokkal méri fel a magyar családok pénzügyi helyzetét, az eredmények azt igazolják, hogy a járványhelyzet következtében az ügyfelek tudatosabban kezelik pénzügyeiket, jobban odafigyelnek a kondíciókra, szigorúbban betartják a határidőket. Egy tervezett vagy váratlan bevétel esetén prioritássá vált a kölcsön törlesztése és a zálogtárgy kiváltása.

Nemcsak a zálogkölcsönök, hanem a befektetési célú arany (BCA) piacán is tetemes növekedést hozott az év eleje. Összességében 550 millió forintért vásároltak eddig befektetési aranyat a magyarok a fiókhálózatban, amely kb. 30 kg arany eladását jelentette. Összehasonlításként a tavalyi év során 1 milliárd forint értékű BCA-t értékesített a társaság, vagyis idén már két hónap alatt összejött az elmúlt évi forgalom több mint a fele. A befektetési arany eladás szárnyalását csupán az ideiglenes készlethiány állította meg.

A BCA értékesítés megugrása egyértelműen az inflációs félelmeknek, és a gazdasági bizonytalanságnak tudható be. Az elemzők széles köre 2100 dollárra várja az arany tőzsdei árfolyamát 2022-ben, ami új történelmi csúcsot jelentene.