Nem érkezett meg az szja-visszatérítésed? Még nincs minden veszve!

A családi adó-visszatérítéshez való jog nem veszhet el: amennyiben a feltételek fennállnak, visszamenőleg is járhat. A lehetőség jellemzően azokat a szülőket segítheti, akik felváltva nevelik gyermeküket - hívja fel a figyelmet a Pénzügyminisztérium.

Visszamenőleg is járhat a családi visszatérítés azoknak a szülőknek, akik felváltva gondozzák gyermeküket, ha a családi pótlék 50-50 százalékos folyósítására vonatkozó kérelmüket legkésőbb február 28-ig benyújtják a kormányhivatalhoz. Aki 2021-ben akár csak egy napig is jogosult volt a családi pótlékra, így a családi kedvezményre, az jogosult az adó-visszatérítésre is.

Az adóvisszatérítés szempontjából most különösen fontos lehet, hogy decemberre visszamenőleg is meg lehet állapítani családi pótlékot. Ennek feltétele, a kérelem benyújtása február 28-ig. A hatóságok természetesen vizsgálják, hogy a felváltva gondozás saját háztartásban és a közös szülői felügyeleti jog ténylegesen fennáll-e.

Jelenleg valamivel több, mint 4500 olyan, felváltva gondozott gyermek van, akiknek a szülei megosztva kapják a családi pótlékot. 2020 októbere óta csaknem megduplázódott az érintettek száma. Az adatok mégis azt mutatják, hogy sokan nem tudják, mit kell tenniük és mit kell tudniuk ahhoz, hogy a családi adó-visszatérítést mindkét, külön élő szülő igénybe vehesse. Tudniillik, nem elegendő önmagában az, hogy a gyerekeiket egyenlő időszakokban saját háztartásukban gondozzák, például a gyermek egy hétig az édesanyánál egy hétig az édesapjánál lakik. Ezt a tényt be is kell jelenteni a családtámogatási szervnél azért, hogy megtörténjen a családi pótlék megosztása. Ez feltétele annak, hogy ugyanarra a gyerekre mindketten igénybe vehessék az adó-visszatérítést.

A kérelmet a jelenleg családi pótlékban részesülő szülő lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani, és csatolni kell egyrészt a szülők arról szóló közös nyilatkozatát, hogy a gyermek gondozásáról, neveléséről saját háztartásaikban felváltva gondoskodnak, másrészt az eddig ellátásban nem részesülő szülő nyilatkozatát arról, hogy hova kéri a családi pótlék felének folyósítását.

Azok a szülők, akik február 28-ig benyújtják a családi pótlék megosztására vonatkozó kérelmüket, szja-bevallásukban vehetik igénybe az adó-visszatérítést, amiben segít a NAV által készített bevallás-tervezet - hangsúlyozza a Pénzügyminisztérium.