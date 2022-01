Az eladó Korda-villa titka: megszólalt Korda György és Balázs Klári

Ez a Turmix, a Pénzcentrum heti hírlevelének 52. heti (webes) kiadása, telis-tele portálunk legjobb, legérdekesebb anyagaival az elmúlt hét napból.

Szolgálati közlemény

Karácsonykor megjelent az Első Yard, a Pénzcentrum podcastsorozatának harmadik része, mely Balogh Leventéről, a Szentkirályi ásványvizet felfuttató vállalkozóról szól. Az üzletember az Első Yardban beszélt gyermekkoráról, a Szentkirályon ásványvizet adó forrásra rábukkanó édesapjával való viszonyáról, dzsúdóról, seftelésről, a karrierjéről, és arról is, hogy hogyan érzi magát Magyarország leggazdagabb emberei között.

Az epizód meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a Google Podcasten, az Anchor.fm-en, más podcastplatformokon, valamint itt alább is. Ha meghallgatod, jó szórakozást kívánunk!

Zsebre megy

Ez aztán a pénzromlás. Három év leforgása alatt volt olyan termék Magyarországon, aminek az ára 87 százalékos dráguláson ment keresztül. Emelett azonban jócskán akadtak olyan áruk is, amiknek az ára több mint 50 százalékkal ugrott meg. Közben persze a fizetések is nőttek, na de milyen mértékben? Többek között ennek járt most után a Pénzcentrum, na meg annak, hogy egyszerű vásárlóként hogyan küzdhetünk az egyre drasztikusabb infláció ellen. Részletek ebben az anyagban.

Ha te nyerted meg a karácsonyi hatoslottót, most figyelj nagyon. A Pénzcentrum ugyanis szakértőt kérdezett arról, hogy mit érdemes kezdeni azzal a hárommilliárd forintosnál is nagyobb summával, amit december 26-án vitt el egy szerencsés. Államkötvény, lakás, tőzsde, arany, kripto. Na de milyen arányban? Részletek ebben a cikkben.

S te hogy vagy? 2021-ben is számos témában készítettünk nagymintás felméréseket. Kutatásaink kitértek többek között a lakosság lelkiállapotára, a hazai élelmiszerboltokban kapható magyar termékek megítélésére, de olvasóink megtudhatták (elmondhatták) azt is, milyen az egyes szakmák megbecsültsége Magyarországon. Összefoglaló cikkünkben mutatjuk felméréseink legfontosabb megállapításait.

Van fény az alagút végén? 2021-ben az utóbbi 14 évben nem látott mértékű általános drágulás keserítette meg a magyarok életét, az infláció tombolását az MNB egyelőre sokszori közbeavatkozásával sem tudta megállítani. Eközben a bajba jutott hitelesek megsegítésére bevezetett moratórium is megszűnt, és a lakásvásárlást tervezgető családok is szorult helyzetbe kerültek az ingatlanárak elszállása miatt. A Pénzcentrum összegyűjtötte a 2021-es év legfontosabb híreit a lakossági pénzügyek tekintetében.

Van mit tenni, ha nem tetszik a karácsonyi ajándék. Mivel a karácsonyi ajándékokkal kapcsolatban megannyi probléma üthette fel a fejét néhány napja, ezért a Pénzcentrum összegyűjtött minden fontos tudnivalót arról, hogy mi a teendő akkor, ha valakinek nem lett jó vagy éppen tetszetős az ünnepkor kapott ajándék. Részletek itt.

Üdvözlöm

Páros interjút közöltünk a héten Fodor Ádámmal, a Magyar Jégkorong Szövetség kommunikációs vezetőjével, illetve a hosszú távú jégkorong-stratégia megalkotását támogató PwC Magyarország vezető menedzserével, Kelemen Árpáddal. Az egész interjút érdemes elolvasni, ebbe a levélbe csak egy részt másolunk be.

Pénzcentrum: Hányan űzik ma ezt a sportágat Magyarországon?

Fodor Ádám: Jelenleg 9500 igazolt sportoló van Magyarországon, ennek kb. a fele az elmúlt öt évben jött. Fontos kiemelni, hogy jelen pillanatban alapvetően a jégpályák száma és elérhetősége szabja meg, hogy hányan tudják ezt a sportot űzni itthon. Éppen ezért törekszünk arra, hogy mindenkinek – annak is, aki amatőrként kívánja ezt a sportot űzni - próbálunk versenyrendszert adni. Néhány évvel ezelőtt indítottuk el a 3x3-as jégkorongot, ami tipikusan egy kis pályán, kapus nélkül játszható formátum [...]

Mégis, ha valaki, akár csak hobbiszinten is, el akar kezdeni jégkorongozni, hány pályán teheti ezt meg jelenleg Magyarországon?

Kelemen Árpád: Ha az időszaki adventi jégpályákat is nézzük, ahol télen lehet korcsolyázni, akkor ez 100-150-es nagyságrend.

Fodor Ádám: Épített jégpálya, ahol állandó szerkezet van, és egész évben vagy legalább 10 hónapban van jég, valamint szabvány méretű, 25-30 van az országban. Ezek többsége is az elmúlt öt évben épült, közülük idén 5 pálya átadása történt meg (Ajka, Mátyásföld, Veszprém, Budafok, Szekszárd) és kész közeli állapotban van a szombathelyi pálya is. Ezek lezárultával fontos, több éve tartó TAO beruházási ciklus közeledik a végéhez. Ezen túl vannak a nem szabványméretű állandó vagy időszaki pályák, amiből van további 30-40, ezeken is intenzív jégkorongos élet folyik.

Akti érdekel a sport vagy azon belül a jégkorong, az ide kattintva olvashatja el interjúnkat.

Még több jó cikk

Horror a konyhában. Egy év sem telik el súlyos, hátborzongató, undorító élelmiszer-botrányok nélkül Magyarországon, a Nébih ezeket ráadásul izgalmas, megrázó videókkal, fotókkal is illusztrálja. 2021 legdurvább esetei között volt horror-vágóhíd, gusztustalan kifőzde, kínai étterem és pékség is. Ide kattintva lehet borzongani éves összefoglaló cikkünkben.

Korda-villa, kéne? 780 millióért a tiéd lehet. Egy ideig úgy nézett ki, hogy komoly döntést hozott meg Korda György és Balázs Klári. Az egyik legnagyobb hirdetési portálon bukkantunk ugyanis arra a hirdetésre, amelyben eladásra kínálták a legendás Korda-villát. A kastély jelenleg szállodaként üzemel, 2017-ben esett át egy nagyobb renováláson. A 22 plusz két félszobás, budai ingatlanért, illetve Kordáék reakciójáért kattints ide!

Ezekért igazán visszamehetnének: sörpad, 30 kilós öntöttvas satu, hűtő, vallási kellékek és 8 millió forint készpénz – többek között ezek a 2021-es év legérdekesebb talált tárgyai, amelyeket az utasok a buszokon, vonatokon és az autómegosztók járműveiben hagytak. Részletek ebben a cikkben.

Ezt olvasta mindenki 2021-ben. Bár az idei év híreit, eseményeit továbbra is főként a koronavírus-járvány határozta meg, volt itt minden adókedvezménytől kezdve, az egészségügyön át, nyugdíjemelésig. Az idei év legolvasottabb, legfontosabb pénzcentrumos anyagait ebben a cikkben gyűjtöttük össze.

Idén is imádtuk a művészetet. 2021-ben elindult a Pénzcentrum kortárs festőkkel, galeristákkal, műkincskereskedőkkel készített interjúsorozata. E interjúk során beszélgettünk többek között Kossuth-díjas művésszel, feltörekvő csillagokkal, a hazai művészeti élet legbefolyásosabb személyeivel, de az MNB-t is kérdeztük a most már több milliárdos értékre rúgó kortárs gyűjteményéről. Részletek ebben az összefoglaló cikkben.

Így ne bukd el az újévi fogadalmad. Érkezik az új esztendő, az előző évi fogadalmaknak már búcsút intettünk, ideje az új célokra koncentrálni. Azonban fogadalmat tenni egyszerűbb, mint megtartani. Hogyan tűzzünk ki új célokat úgy, hogy sikerüljön is megtartani őket? Katt ide és segítünk.

Kétmillió alatt szinte nincs is. Rekordévet zárhat a magyar használtautó-piac, és jövőre még inkább felélénkülhet az import, hiszen továbbra is komoly fennakadások vannak az autógyárakban. A Pénzcentrum által megkérdezett szakértő szerint az árak is tovább emelkedhetnek. Aki új autót akar venni, de nem jut neki, az a fiatalabb használt kocsik között nézelődik, és nem ritka, hogy az újkori árnál is magasabb összeget fizet érte. A várakozások szerint 2022-ben már körülbelül 2 millió forintba is kerülhet egy épkézláb használt autó. Részletekért katt ide.

Marketingkamu vagy életelixír? Magyarországon jóval 100 liter fölött van az éves egy főre eső ásványvízfogyasztás, 2021-ben pedig növekedés várható a 2020-as adatokhoz képest – tudta meg a Pénzcentrum a Magyar Ásványvíz, Gyümölcsé és Üdítőital Szövetségtől. Felmerül ugyanakkor a kérdés, hogy az ásványvíz fogyasztása jár-e egészségügyi előnyökkel ahhoz képest, ha valaki csak csapvizet iszik. Erről Moharos Melindát, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) Kommunikációs Bizottságának elnökét kérdeztük. Részletek ebben a cikkben.

Máshol olvastuk

Jónapot, itt a háziorvosa! Újabb feladatot kaptak a nyakukba a háziorvosok: online vagy telefonos elérhetőséget kell biztosítaniuk a pácienseik számára, és a beérkező, ám nem fogadott hívásokra mihamarabb kötelesek lesznek reagálni, akár visszahívással, vagy bármilyen érdemi visszajelzéssel. Ez áll abban utasításban, melyet Kásler Miklós miniszert adott ki néhány napja, s melyről a Népszava tudósított. A lap szerint a járvány alatt többen is arra panaszkodtak, hogy nehezebben érik el a háziorvosukat telefonon, és a háziorvosok mobiljain szinte alig, a rendelői vonalas telefonjaikon pedig csak elvétve van üzenetrögzítő. Részletek itt.

Ez volt az év utolsó Turmixa az 52. héten. BUÉK, jövő héten jelentkezünk.