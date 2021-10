Az elemzőket is meglepték az augusztusi számok: magára talált a kiskereskedelem

Augusztusban némiképp gyorsult a kiskereskedelmi forgalom növekedése, de az ütem még mindig elmarad a járvány előtt megszokottól. A következő hónapokban tovább erősödhet a kereslet, novemberben pedig a nyugdíjprémium kifizetése adhat majd újabb lökést - így kommentálták az MTI-nek nyilatkozó elemzők a KSH legfrissebb jelentését.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdán ismertetett adatai szerint augusztusban a kiskereskedelmi forgalom volumene a nyers adat szerint 4,6 százalékkal, naptárhatástól megtisztítva 4,1 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője kommentárjában azt emelte ki, hogy augusztusban némiképp magára talált a kiskereskedelem. Már látszik némi trendszerű növekedés tavasz óta, habár ez továbbra is jelentősen elmarad a Covid-krízis előtt megfigyelt dinamikától. Az augusztusi jó teljesítmény mindenképpen bíztató, tekintettel arra, hogy a nyári hónapok elsősorban a szolgáltatások fellendülését szokták hozni, míg a kiskereskedelem némiképp gyengébben szokott teljesíteni. Összességében tehát továbbra is lehet bízni a fogyasztás GDP-t bővítő fontos szerepében a harmadik negyedév folyamán. Az augusztusi kiskereskedelmi adatok láttán az ING Bank szakértői fenntartják a várakozásukat, miszerint a harmadik negyedévben is folytatódik a gazdaság dinamikus növekedése, 1,5 százalék körüli negyedéves GDP-bővüléssel számolnak. Az idei év egészét nézve pedig továbbra is elérhetőnek látják éves átlagban a 7,7 százalékos gazdasági növekedést.

Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzője értékelése szerint a kiskereskedelmi adatok kisebb pozitív meglepetést hoztak. Kedvező, hogy havi szinten már kissé nőtt a forgalom augusztusban – 0,5%-kal - a júliusi csökkenés után. Éves összehasonlításban pedig a kiskereskedelem forgalmának volumene naptárhatástól megtisztítva 4,1%-kal emelkedett, meghaladva a 3% körüli várakozást. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 1,7, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 7,8, az üzemanyag-kiskereskedelemben pedig 2,3%-os volt az éves naptárhatástól megtisztított volumenindex. Bár az adat kisebb pozitív meglepetést hozott, a lényegi tendenciák nem változtak meg. A gazdaság nyár eleji újbóli megnyitását követően a fogyasztás szerkezete némileg megváltozott, mivel a háztartások jövedelmüket inkább szolgáltatásokra költötték, mint árucikkekre. A kiskereskedelmi forgalom így még mindig nem érte el teljesen a járvány előtti szintjét. Mindenesetre a további lassú forgalom-bővülés folytatódhat az év hátralévő részében, és a kiskereskedelmi forgalom éves átlagban körülbelül 3%-kal nőhet az idén.

Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője szerint várakozásokat meghaladva a nyers adat szerint 4,6%-ra, naptárhatástól megtisztítva 4,1%-ra gyorsult a kiskereskedelmi forgalom növekedésének volumene az előző év azonos időszakihoz képest. Az előző hónaphoz képest 0,5%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom. A háztartások növekvő jövedelme, valamint a munkaerőpiac teljes helyreállásának köszönhetően a háztartások fogyasztása nem csupán a megnyíló szabadidős tevékenységek, hanem a vásárlások területén is elkezdett élénkülni.Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletekben 1,7%-kal, a nem élelmiszer-kiskereskedelmi üzletekben 7,8%-kal, az üzemanyag-kiskereskedelemben 2,6%-kal nőtt az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene. Az eladások volumene a használtcikk-üzletekben 13%-kal, a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 20%-kal, az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 5,5%-kal, a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben 6,7%-kal, a könyv-, számítástechnika-, egyéb iparcikk-üzletekben 1,2%-kal nőtt. A forgalom volumene 4,4%-kal csökkent a bútor-, műszakicikk-üzletekben. Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 7,8%-kal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 21%-kal bővült.