Óriási károkat hagyott maga után a két héttel ezelőtti vihar: milliókat perkálhatnak a biztosítók a magyaroknak

Közel két és félszeresére nőtt a bejelentett viharkárok száma ma reggelre az egy héttel ezelőtti adathoz képest: eddig több mint 5 ezer kárbejelentés érkezett az egyik biztosítóhoz a július 9-10-i viharok nyomán. Az ügyfelek által becsült kár több mint másfél milliárd forintra rúg, a kárbejelentések száma akár elérheti a hatezret is a következő napokban. Az elmúlt hétvége szintén viharos volt: csütörtöktől kedd reggelig közel 2300 kárbejelentés érkezett, a becsült kárösszeg 401 millió forint. A bejelentések közel kétharmadát már feldolgozták az Aegon kárszakértői.

Kedd reggelig összesen több mint ötezer kárbejelentés érkezett az Aegonhoz, ami a július 9-10-i szélsőséges időjárás számlájára írható. Az elmúlt hétvégi viharok következtében eddig közel 2300 kárbejelentést regisztrált a biztosító.

Ha a két hétvégét összesítve nézzük, a teljes becsült kárérték elérheti a két milliárd forintot.

A legtöbb kár Budapestről, Pest, Komárom-Esztergom, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár és Jász-Nagykun-Szolnok megyékből érkezett. Míg a július 9-10-i viharok kapcsán 59%-ban a jégverés okozott hatalmas károkat, a múlt hétvégén elsősorban beázás, felhőszakadás és villámcsapás károk keletkeztek. Az épületek tetőszerkezetét, a falakat károsította a vihar, de a gépjárműveket érintő károk is tetemesek. A bejelentések közel kétharmadát már feldolgozták a biztosító szakértői.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat másodfokú, felhőszakadásra vonatkozó riasztása továbbra is érvényben van és bár a zivatarok az előrejelzés szerint hamarosan elvonulnak, most a folyók áradására érdemes készülniük az érintetteknek. A biztosító arra hívja fel az ügyfelei figyelmét, hogy továbbra is számoljanak az időjárási veszélyhelyzetekkel. Értékeiket, járműveiket tárolják fedett és zárt helyen, tartsák zárva a házak és lakások ablakait és várható vihar esetén az elektronikus eszközöket húzzák ki a konnektorból. Különösen fontos, hogy a házi kedvenceknek is gondoskodjanak védett helyről.