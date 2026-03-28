Gyertyák a La Cite katedrálisban, Carcassonne, Languedoc-Roussilon, Franciaország, Európa.
Egészség

Gyászba borul az ország: legendás háziorvos távozott, hatalmas űr marad utána

Pénzcentrum
2026. március 28. 16:16

103 éves korában elhunyt Dr. Körmendi István, az ország legidősebb háziorvosa. Családtagjai szerint az utolsó szavai azok voltak, hogy „jó szédert nektek, nyugodjatok meg, salom!"

Körmendi István 1923. június 27-én született Budapesten, az I. kerületben, a Mészáros utcában. Ugyanabban a lakásban jött világra, ahol édesapja három évvel korábban orvosi rendelőt alapított - írja a Szombat.hu ismertetve életét. 

Később ő maga is itt dolgozott, és az ország legidősebb háziorvosaként ugyanebben a lakásrendelőben látta el betegeit. Százéves koráig aktív maradt, ekkor vonult nyugdíjba. Ezt követően már nem írhatott fel recepteket, de továbbra is fogadta a pácienseket, megvizsgálta őket, és tanácsokkal segítette a gyógyulásukat.

A második világháború idején átélt időszakról később úgy beszélt, hogy folyamatos félelemben éltek, és állandó bizonytalanság határozta meg a mindennapjaikat.

1950-ben szerzett orvosi diplomát, majd a Tűzoltó utcai Gyermekklinikán kezdett dolgozni. Egy évvel később katonai szolgálatra hívták be, és 1955-ig katonaorvosként teljesített szolgálatot Kunmadarason, Veszprémben és a budapesti Honvédkórházban. Leszerelése után is a Honvédkórházban maradt, ahol belgyógyászként dolgozott.

Címlapkép: Getty Images
#egészség #kórház #orvos #Budapest #egészségügy #gyász #halál #katonaság #elhunyt #idősek #háború

