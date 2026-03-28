Gyászba borul az ország: legendás háziorvos távozott, hatalmas űr marad utána
103 éves korában elhunyt Dr. Körmendi István, az ország legidősebb háziorvosa. Családtagjai szerint az utolsó szavai azok voltak, hogy „jó szédert nektek, nyugodjatok meg, salom!"
Körmendi István 1923. június 27-én született Budapesten, az I. kerületben, a Mészáros utcában. Ugyanabban a lakásban jött világra, ahol édesapja három évvel korábban orvosi rendelőt alapított - írja a Szombat.hu ismertetve életét.
Később ő maga is itt dolgozott, és az ország legidősebb háziorvosaként ugyanebben a lakásrendelőben látta el betegeit. Százéves koráig aktív maradt, ekkor vonult nyugdíjba. Ezt követően már nem írhatott fel recepteket, de továbbra is fogadta a pácienseket, megvizsgálta őket, és tanácsokkal segítette a gyógyulásukat.
A második világháború idején átélt időszakról később úgy beszélt, hogy folyamatos félelemben éltek, és állandó bizonytalanság határozta meg a mindennapjaikat.
1950-ben szerzett orvosi diplomát, majd a Tűzoltó utcai Gyermekklinikán kezdett dolgozni. Egy évvel később katonai szolgálatra hívták be, és 1955-ig katonaorvosként teljesített szolgálatot Kunmadarason, Veszprémben és a budapesti Honvédkórházban. Leszerelése után is a Honvédkórházban maradt, ahol belgyógyászként dolgozott.
