Te is vásároltál ilyen bébiételt az elmúlt napokban? Meg ne egye a gyerek, súlyos gond van vele!

A Nestlé Hungária Kft. visszahívja a Nestlé Pizsama Hami Kekszes folyékony gabonás bébiétel egy tételét mikrobiológiai nem megfelelőség miatt - közölte a Fogyasztóvédelem hétfőn.

A Nestlé Hungária Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve kezdeményezte a Nestlé Pizsama Hami Kekszes folyékony gabonás bébiétel 2x200 ml-es kiszerelésű termékének fogyasztói visszahívását, miután hatósági ellenőrzés során mikrobiológiai eltérést mutattak ki a termékben.

A vállalat már megtette a szükséges intézkedéseket a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonására és a fogyasztóktól való visszahívására. A hatóság nyomon követi a vállalkozás intézkedéseit és a visszagyűjtött termékek további sorsát.

Az érintett termék a 2026.06.12-es minőségmegőrzési idővel és L51630742F2 tételazonosítóval rendelkező Nestlé Pizsama Hami Kekszes folyékony gabonás bébiétel. A visszahívás más gyártási tételeket nem érint.

A Nestlé Hungária Kft. kéri a fogyasztókat, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásároltak és az még birtokukban van, ne fogyasszák el.