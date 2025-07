Pszichopata vagy? Ha ezt a 4 hétköznapi jelet tapasztalod magadon, akkor nagy rá az esély

Kínai neurológusok felfedezték, hogy bizonyos agyi struktúrák összefüggésben állnak a pszichopata viselkedéssel, beleértve az agressziót és a szabályszegést- írta meg a Daily Mail.

Az úttörő kutatás során több mint 80 olyan személy agyi vizsgálatát elemezték, akik bizonyos pszichopata jellemzőkről számoltak be, bár hivatalosan nem diagnosztizálták őket pszichopatának. A kutatók megállapították, hogy azoknál, akiknél erősebb tendenciák mutatkoztak az agresszióra, impulzivitásra és az empátia hiányára, az agyi struktúrák kapcsolódása jelentősen eltért a mérsékeltebb jellemzőkkel rendelkező egyénekétől.

A pszichopatákra jellemző tulajdonságok összefüggésben álltak olyan viselkedésformákkal, mint a szerhasználat és az erőszak. A kutatás arra utal, hogy az ilyen tulajdonságokkal rendelkező emberek agya másképp van huzalozva: bizonyos idegpályák túlműködnek, míg mások gyengülnek, ami potenciálisan káros vagy zavaró viselkedéshez vezethet.

Az amerikaiak körülbelül egy százalékát diagnosztizálták pszichopatának, ami mintegy 3,3 millió embert jelent. Fontos megjegyezni, hogy nem minden pszichopata jellemzőkkel rendelkező személy valódi pszichopata, ezek a tulajdonságok egy spektrumon léteznek, amelyen az emberek különböző mértékben mutatnak tüneteket klinikai diagnózis vagy erőszakossá válás nélkül.

A kínai kutatók a strukturális kapcsolatokra összpontosítottak: az agyterületeket összekötő idegrostokra, a rostnyalábok integritására, valamint a gyengébb vagy vastagabb fehérállományi pályákra. Ahelyett, hogy azt vizsgálták volna, hogyan nem kommunikálnak egymással az agy különböző részei, a strukturális kapcsolatok azt tárják fel, miért nem teszik ezt.

A kutatók 82 személy agyi felvételeit használták, akiket a lipcsei Mind-Body adatbázisból választottak ki. A résztvevők pszichopata jellemzőit a Short Dark Triad teszttel dokumentálták, amely 27 kérdésből áll, és a nárcizmust, manipulatív hajlamokat és pszichopata jellemzőket méri, mint például az empátia hiányát.

A tanulmány két kulcsfontosságú agyi kapcsolatot azonosított, amelyek összefüggésben állnak az impulzív és antiszociális viselkedéssel azoknál, akik a kérdőíves válaszaik alapján pszichopata jellemzőkkel rendelkeztek. A pozitív hálózatban, ahol az agyi kapcsolatok erősödnek a pszichopata jellemzők növekedésével, erősebb kapcsolatok csoportosultak a döntéshozatalt, érzelmet és figyelmet irányító agyterületeken.

A negatív hálózatban, ahol a kapcsolatok gyengülnek az erősebb pszichopata jellemzőkkel, a kutatók gyenge kapcsolatokat láttak az önkontroll és a fókusz szempontjából kritikus régiókban, ami magyarázza a pszichopaták azon tendenciáját, hogy túlzottan a saját céljaikra összpontosítanak, figyelmen kívül hagyva, hogyan hatnak cselekedeteik másokra.

A kutatók szokatlan kapcsolatokat találtak a nyelvhasználatért és a szavak megértéséért felelős területek között is. Tekintettel arra, hogy a pszichopaták ügyesek a manipulációban, ez utalhat a stratégiai, kontrolláló kommunikációra optimalizált idegi huzalozásra a valódi kommunikáció helyett.

A csapat erős kapcsolatot talált a jutalomkereső viselkedésért felelős agyterületek és a döntéshozatalért felelős területek között is, ami magyarázhatja, miért hajszolják a pszichopaták gyakran az azonnali kielégülést, még akkor is, ha az másoknak árt. Az eredményeket az European Journal of Neuroscience folyóiratban publikálták.