A természet csodái: férgekkel az agyában tért haza Ázsiából egy fiatal nő

Egy ázsiai utazást követően egy amerikai nő agyában patkánytüdőférgeket találtak, amelyek csillapíthatatlan fájdalmat és agyhártyagyulladást okoztak. Az esetről a New England Journal of Medicine közölt tanulmányt - számolt be a 24.hu.

A 30 éves betegnél 12 nappal egy Thaiföldre, Japánba és Hawaiira tett utazást követően jelentkeztek az első tünetek. A kezdeti, lábfejekben jelentkező égő érzés fokozatosan terjedt át a test többi részére, majd rendkívül erős, gyógyszerekkel sem csillapítható fejfájássá alakult. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Miután két kórházban sem találták meg a probléma forrását, a páciensnél láz és zavart viselkedés jelentkezett. Egy újabb kórházi kivizsgálás során gerinccsapolással sikerült kimutatni a parazitás fertőzésre utaló jeleket az agyhártyában. A vizsgálatok során kiderült, hogy Angiostrongylus cantonensis nevű fonálférgek telepedtek meg a beteg agyában. Ezek az élősködők, más néven patkánytüdőférgek, rágcsálók tüdejében kezdik életciklusukat, majd csigákon keresztül terjednek tovább. A fertőzés forrása feltehetően szennyezett zöldség vagy nem megfelelően elkészített rák lehetett. A parazitafertőzés különös veszélyét az adja, hogy a hagyományos vérvizsgálatok és CT-felvételek általában nem mutatják ki. Bár az Angiostrongylus cantonensis okozta fertőzés halálos kimenetelű is lehet, a páciens életét szteroid-kezeléssel és kéthetes célzott gyógyszeres terápiával sikerült megmenteni.

Címlapkép: Getty Images

