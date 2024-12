Egyre több a covidos ezekben a magyar városokban: itt van most a legtöbb beteg

A 48. naptári héten a szennyvízben mért SARS-CoV-2 örökítőanyag országos átlagkoncentrációja enyhén emelkedik - közölte az NNGYK. Csökkenő tendencia figyelhető meg Debrecenben, Kaposváron és Kecskeméten. Emelkedés Székesfehérváron, Szolnokon és a Budapest környéki agglomerációs települések egyesített mintájában, míg stagnálás 16 helyszínen látható.

Továbbra is a JN.1 leszármazási vonal különböző alvariánsai dominálnak, elsősorban a KP.3, amelyet az európai surveillance rendszer (TESSy) is külön egységként tart nyilván. Az elmúlt hetek vizsgálatai alapján nyomon követhető, ahogy a KP.3 alvariáns dominánssá válik hazánkban is. Kisebb arányban megjelent a KP.4 és KP.5, valamint jelen van még a KP.2 variáns is.

A különböző KP. variánsok a BA.2.86 variánsból fejlődött leszármazási vonalak, amelyek nem okoznak a korábbi változatoknál súlyosabb, vagy eltérő kórképekkel járó betegséget. Az X-rekombináns csoport aránya hétről-hétre emelkedik az XEC alvariáns részarányának emelkedése miatt.

Az Influenza A örökítőanyag koncentrációja egyes területeken emelkedést mutat. A 48. naptári héten Budapest Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep, Budapest Központi Szennyvíztisztító Telep, Nyíregyháza és Szombathely mintájában volt az Influenza A vírus örökítőanyagának mennyisége kimutatási határ felett - közölték.