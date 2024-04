Nem véletlen, hogy annyival többet köhögnek mostanában a gyerekek: ez állhat a tünet hátterében

A légszennyezés nemcsak a természetre, az éghajlatváltozásra, de az emberi szervezetre is hatással van, egyre gyakrabban panaszkodunk légzőszervi tünetekre. A köhögés, torokkaparás, allergia egyre több gyermeket érint, az orvosok várótermei tele vannak fiatal betegekkel. A légúti megbetegedések hatékony diagnosztikáját jelentősen segíthetik az innovatív orvosi eszközök és ezáltal a kicsik gyorsabban meggyógyulhatnak.

A K&H gyógyvarázs idei pályázatának fókuszába ezért a tüdőgyógyászati és ortopédiai megbetegedések kezelésére alkalmas eszközök kerültek. A felhívásra még egy hétig, április 15. délig jelentkezhetnek az gyermekegészségügyi intézmények.

A légszennyezés kapcsán leginkább a természetre ható negatív jelenségekről és az éghajlatváltozásról esik szó, pedig a levegőben található por és allergén anyagok növekedése egészségünkre is kihat. A levegőben terjedő baktériumok, vírusok száma nő, az özönvízszerű esőzések miatt pedig a penészes és gombás fertőzések is jobban terjednek. Ennek következtében az allergiaszezon egyre hosszabb lesz, az asztma és légúti gyulladások, köhögés, nehézlégzés gyakrabban keseríti meg nemcsak a felnőttek, de a gyermekek mindennapjait is. A Nemzeti Népegészségügyi Központ Légúti Figyelőszolgálat szerint az akut légúti fertőzéssel orvoshoz fordulók 51 százaléka 14 év alatti gyermek volt idén márciusban.

Egyre több szülő panaszkodik arról, hogy gyermeke havonta kimarad az iskolából, óvodából, mert köhög, náthás, fáj a torka. Ez nemcsak az oktatás miatt probléma – a gyermekegészségügyi rendszert is egyre jobban terheli. Fontos tehát, hogy a gyermekeket gyógyító orvosok munkáját minél több innovatív eszköz segítse, hiszen ez a pontosabb diagnosztika mellett a gyorsabb ellátást is támogatja

– mondta el Horváth Magyary Voljč Nóra, a K&H Csoport kommunikációs vezetője. „Ezért helyeztük idén a K&H gyógyvarázs pályázatunk fókuszába a tüdőgyógyászati, valamint az ortopédiai, mozgásszervi betegségek diagnosztikáját, gyógyítását segítő eszközöket, berendezéseket, eljárásokat. A magyar gyermekegészségügyi intézmények akár 4 millió forintos támogatást is kaphatnak a korszerű berendezésekre.”