Döbbenetes dolog derült ki a világ leggazdagabb emberéről, Elon Muskról: ez lenne a siker titka?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Elon Musk, a Tesla, SpaceX, Twitter és Neuralink vezetője eleinte tagadta az LSD, kokain, ecstasy és ketamin rendszeres használatával kapcsolatos híreket, ám nemrég már mást állított - elmondása szerint csak ketamint használ, azt is a depressziója ellen. Mindehhez azt is hozzátette, hogy ez tulajdonképpen jó a részvényesek számára is, hiszen a cégei úgy is jól teljesítenek, hogy ő közben droghasználó. Mindezzel párhuzamosan a pszichedelikus szerek piaca virágzik, miközben a társadalom hozzáállása is folyamatosan változik ezen szerek munkahelyi használatával kapcsolatban - írja a Business Insider.

A multimilliárdos Elon Musk nemrég még tagadta, hogy aktív droghasználó lenne, ám legutóbb már azzal érvelt, hogyha ő szerhasználat mellett is képes sikeresen vezetni a cégeit, akkor mindezzel végső soron nincs is semmi probléma. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A pszichedelikus szerek használata tőle függetlenül is egyre elfogadottabbá válik a munkahelyi teljesítmény javításának eszközeként. Szakemberek, startup-huszárok és dolgozó nők egyaránt fordulnak ezekhez az anyagokhoz kreativitásuk és produktivitásuk növelése érdekében. Egyes vezetők pszichedelikus elvonulásokon vesznek részt, hogy új üzleti lehetőségeket fedezzenek fel. A pszichedelikus szerek piaca 2027-re várhatóan eléri a 11 milliárd dollárt. Ezeket a szereket ma már nem csak szórakozásból használják, hanem a munkahelyi előrehaladás eszközeként is. A mikrodózisozás népszerű trenddé vált a kreativitás és a termelékenység fokozása érdekében, bár tudományosan még nem tisztázott annak hatékonysága. Vannak olyan vezetők is, akik makrodózisban kísérleteznek pszichedelikus szerekkel, hogy fejlesszék vezetői képességeiket vagy csapatukkal kötődjenek. Az ilyen típusú elvonulások népszerűsége növekszik, de nem garantáltak az eredmények. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) A munkahelyi pszichedelikus drogfogyasztás etikai és jogi kérdéseket is felvet. Némelyek nyomást érezhetnek arra, hogy részt vegyenek ebben a gyakorlatban annak érdekében, hogy megfeleljenek vagy előrébb jussanak karrierjükben. A pszichedelikus szerek használata mindazonáltal kockázatokkal járhat, beleértve a rossz élményeket vagy akár a jogi következményeket is. A hosszú távú hatások még mindig kutatás alatt állnak.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK