Kiderült, mennyit kell edzeni naponta, ha egészségesek akarunk maradni

Fitneszszakértők szerint a 20 és 35 év közöttieknek hetente csupán egy erőnléti edzésre van szükségük izomtömegük megőrzéséhez. Az edzés során minden súlyemelő gyakorlatból egy-egy sorozatot kell végezniük, összesen körülbelül egy órán át - jelentette a Daily Mail.

Fitneszszakértők által végzett kutatások szerint a 20 és 35 év közötti korosztály számára a heti egyszeri erőnléti edzés is elegendő az izomtömeg és az erőnlét megőrzéséhez. Egy ilyen edzés során minden súlyemelő gyakorlatból egyetlen sorozat végrehajtása ajánlott, összesen körülbelül egy órán keresztül. A Journal of Strength & Conditioning Research folyóiratában 2021 során megjelent tanulmány alapján a fitneszprofik meghatározták a "minimálisan hatékony dózist", amely az izmok zsugorodása vagy gyengülése nélkül szükséges minimális edzésmennyiséget foglalja magában.

Greg Nuckols, fitneszszakértő és erőemelő szerint sokan tévesen gondolják, hogy az izomzatunk fenntartásához ugyanannyi munkát kell befektetniük, mint annak felépítéséhez. A kutatások azt mutatják, hogy kevés időbefektetéssel is meg lehet őrizni az eddig felépített izomzatot.

Egy, az amerikai hadsereg környezetgyógyászati kutatóintézetének munkatársai által készített tanulmány szerint a minimális edzésküszöb az életkorunktól függően változik, így a 35 év felettieknek valószínűleg heti kétszeri edzésre van szükségük. A kutatók hangsúlyozták, hogy nem az edzések gyakorisága jelenti a kulcsot, hanem azoknak az intenzitása, ugyanis amíg az intenzitást fenntartjuk - ugyanazt a súlyt emelve -, heti egy edzés is elegendő lehet az erőnk megtartásához. Egy másik tanulmány szerint akár még erősödni is lehet a minimálisan hatékony edzésadag alkalmazásával.

Bryant Stamford professzor szerint viszonylag kevés erőfeszítést igényel a felépített izomtömeg fenntartása. Szerinte az olyan hétköznapi tevékenységek, mint például a lépcsőzés vagy a tárgyak cipelése is elegendőek lehetnek ahhoz, hogy emlékeztessük testünket az izomtömeg karbantartására - azonban ez nem biztosítja ugyanazokat a kardiovaszkuláris és metabolikus előnyöket szervezetünk számára.

Az erős izomzat kiépítése és fenntartása hozzájárulhat csontjaink szilárdságának támogatásához, mobilitásunk javításához és az életkor előrehaladtával a krónikus betegségek megelőzéséhez is. Barb Nicklas, gerontológus hangsúlyozza annak fontosságát, hogy felkészüljünk az öregedés során bekövetkező izom- és erővesztésre. Greg Nuckols szerint, ha van rá időnk, végezhetünk napi szintű, intenzív edzést is, ám az a legfontosabb, hogy az olyan rutinfeladatokat válasszuk, amelyeknek az elvégzése hosszú távon is fenntartható számunkra.