Szörnyű népbetegségtől szenvednek milliónyian: tehetnének ellene, mégis a kínt választják

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és egy nemzetközi kutatócsoport szerint a világon már több mint egymilliárd ember küzd elhízással, ez már egy globális méretű probléma - közölte a Reuters. Az elhízás jelentősen növeli számos súlyos egészségügyi probléma kockázatát.

A WHO és egy nemzetközi kutatócsoport által közölt legfrissebb adatok szerint a világon több mint egymilliárdan szenvednek elhízástól. Ez a jelenség már nem csak a magas jövedelmű országokra jellemző, hanem széles körben elterjedt a közepes és alacsony jövedelmű államokban is, ahol korábban főként az alultápláltság problémájával küzdöttek.

A tanulmány vezető szerzője, Majid Ezzati kiemelte, hogy az elhízás mértéke meghaladja az alultápláltság prevalenciáját - vagyis előfordulási gyakoriságát - számos országban. A kutatás eredményei a The Lancet szakfolyóiratban jelentek meg, a tanulmány több mint 190 ország 220 millió lakosának adatait elemezte. Ezzati szerint amíg egyes gazdagabb országokban az elhízás aránya stagnál, máshol gyors ütemben nő. Az alultáplálság egyre kevésbé jellemző világszerte, viszont sok országban még mindig jelentős probléma. Így emelkedik azon országok száma, amelyekre "kettős terhet" ró a helytelen táplálkozás.

Francesco Branca, a WHO táplálkozási osztályának vezetője hangsúlyozta, hogy egykor az elhízás a gazdagok baja volt, ma már globális probléma. A felnőttek körében 1990 és 2022 között az elhízottak aránya több mint kétszeresére nőtt, míg az 5-19 éves korosztályban ez az arány több mint négyszeresére emelkedett. Éppen a gyerekek és kamaszok körében! Ezzel párhuzamosan csökkent az alultáplált fiatalok és felnőttek aránya is.

Ezzati különösen aggasztónak értékeli a gyermekek körében tapasztalható tendenciát. Az elhízás súlyos egészségügyi következményekkel járhat, az érintetteket fenyegeti a korai halálozás és a rokkantság veszélye, amivel összefüggésben áll a cukorbetegség, a szív- és vesebetegség korai megjelenése, valamint számos egyéb súlyos egészségi állapot.

A tanulmány rámutatott arra is, hogy néhány alacsony és közepes jövedelmű országban az elhízás mértéke mára magasabb lett, mint sok európai országban. Ezzel szemben Spanyolországban csökkenést vagy legalábbis stagnálást figyeltek meg. A WHO főigazgatója, Dr. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz szerint olyan intézkedésekre van szükség, mint a magas cukortartalmú termékek megadóztatása, vagy az egészséges iskolai étkeztetés támogatása. Ehhez fontosnak tartja, hogy a magánszektor is együttműködjön és felelősséget vállaljon a termékeinek egészségügyi hatásaiért.