Ezen múlhat most rengeteg magyar fiatal egészsége: az időseknek erre már nem lesz gondja?

Magyarországon a 15–29 évesek közel fele (49%) fogyaszt valamilyen módon egészséggel, betegséggel, gyógyítással kapcsolatos tartalmakat az interneten – derült ki az MCC Egészségedre Program és Ifjúságkutató Intézet friss felméréséből. A fiatalokat különösen azok a témában releváns tartalmak érdeklik, amelyek az egészségmegőrzésre és a megelőzésére összpontosítanak.

Az ifjúság gyakran fordul az internethez mint elsődleges információforráshoz, ugyanis lehetővé teszi számukra, hogy gyorsan, anonim módon és széles körben férjenek hozzá bizonyos adatokhoz. Ahogy a fiatalok elérkeznek a felnőttkor küszöbére, megnövekszik a személyes, egészségügyi kérdések (például szexuális és mentális egészség, önálló döntéshozatal) iránti érdeklődés, ami az egészségügyi információk keresésének, fogyasztásának hajtóereje lehet.

Később az egyetemi tanulmányok megkezdése, az elköltözés a szülői házból új kihívások elé állítja a fiatalokat: egyre nagyobb figyelmet kap az önellátás fontossága, ezen belül pedig az egyéni felelősségvállalás az egészséggel kapcsolatos döntésekért. Az életkor előrehaladtával egyre tudatosabbá válik a törekvés az egészséges életmódra, amit az MCC Egészségedre Program és az Ifjúságkutató Intézet közös felmérése is alátámaszt. A megkérdezettek ugyanis az idő előrehaladtával egyre inkább fogyasztanak egészséggel, betegséggel kapcsolatos tartalmakat az online térben. Magyarországon a 15–29 évesek 49 százaléka keres rá a témával kapcsolatos információkra a neten.

Megelőzés vs. kezelés

Az odafigyelés az egészséges életmódra és a betegségek megelőzésére nemcsak a jelenlegi, hanem a jövőbeli egészségünk javításának is kulcsa. Ez a megközelítés a proaktív egészségmegőrzést helyezi előtérbe, és kiemeli a prevenció stratégiai jelentőségét az egyén és a közösség egészségének hosszú távú fenntartásában. A kutatásból kiderült, hogy a megkérdezett 15–29 évesek inkább az egészségük védelme, a betegségek elkerülése érdekében keresnek rá az e kérdéskörhöz tartozó tartalmakra a weben (46%), mintsem egy már meglévő probléma kezelése céljából (28%).

Az adatok szerint – bár továbbra is a keresőmotorok a legnépszerűbbek (68%) az egészségügyi információk elérése terén is –, a 15–29 évesek között egyre inkább növekszik azoknak a száma, akik a közösségi média platformjain (23%) vagy a mesterséges intelligencia alapú szolgáltatásokon keresztül (9%) jutnak hozzá az egészségügyi tanácsokhoz, információkhoz. Következésképpen ez a tendencia azt is jelzi, hogy a fiatalok egyre nyitottabbak azon új technológiák és platformok irányába, amelyek személyre szabott és interaktív módon képesek segítséget nyújtani egészségügyi kérdésekben.

Tekintettel arra, hogy a fiatalok gyakran fordulnak online forrásokhoz egészségügyi kérdésekben, még nagyobb figyelmet kell szentelni az ifjúság megbízható internet-használattal kapcsolatos felvilágosítására. Az információs túlterheltség korában kulcsszerepet játszik a tudományosan alátámasztott, közérthető egészségügyi kommunikáció – fontos hogy a közösség hiteles, aktualizált egészségügyi információkhoz jusson hozzá, amelyek hozzásegíthetik őket a tájékozott döntéshozatalhoz.