Gyilkos szokás szedi áldozatait itthon: sokan nem tudják, milyen súlyosan megbetegedhetnek

Amíg 2000-ben még minden harmadik felnőtt dohányzott a világon, bő 20 év alatt jelentősen visszaszorult a dohányosok száma. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint 2022-ben már csak minden ötödik ember dohányzott a világon. A szervezet friss adatai szerint Magyarországon nem volt ilyen nagymértékű a dohányzás visszaszorulása: 37,4 százalékról 31 százalékra csökkent a dohányosok aránya. A várható csökkenés 2025-re pedig szintén csekély, mindössze 0,3 százalék az egészségügyi szakemberek szerint. Ez némely szomszédos ország, illetve európai viszonylatban nem is tűnik rossznak, viszont Ausztriától, Szlovéniától, de még Romániától is jócskán le vagyunk maradva.

A WHO azt közölte, hogy az elmúlt években folyamatosan csökkent a dohányzó felnőttek száma a világon. A szervezet új jelentéséből kiderül, hogy 150 országban sikerült csökkenteni a dohányzást. Ennek ellenére arra hívták fel a figyelmet, hogy a dohányzással összefüggő halálesetek száma az elkövetkező években valószínűleg magas marad - jelenleg a dohányzás évente több mint 8 millió ember halálát okozza világszerte, köztük mintegy 1,3 millió nemdohányzóét, akik a passzív dohányzás áldozatai. A Pénzcentrum most utána járt, hogy áll a helyzet Magyarországon. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A WHO publikus adatai szerint a világon a legnagyobb a dohányosok aránya Nauruban, (mely egy szigetállam a Csendes-óceán nyugati részén, Mikronéziában). Itt a 2023-ra datált adatok szerint a felnőtt lakosok 42,1 százaléka számít dohányosnak. A következő a "világranglistán" Szerbia (39%), és Bulgária (38%). Horvátország a 6., Magyarország pedig a 20. helyen van ebben az összevetésben. Dohányzók arányában általában elmondható, hogy rengeteg európai ország található az élen. Az alábbi grafikonon látható, hogyan változott a dohányzók aránya az egyes országokban Európában az elmúlt bő 20 évben, illetve a WHO becslése szerint hogyan változik majd 2025-re. Látható, hogy Magyarország végig szerepel a TOP15-ös listán az élen, 2023-ad adatok szerint a 12. helyen van, 2025-re már a 11. helyen lehet. Ez nem csoda, hiszen a világszervezet várakozásai szerint két év alatt alig 0,3 százalékot sikerül majd lefaragni a dohányosok arányából: Ha megnézzük, milyen mértékben szorult vissza a környező országokban a dohányzók aránya, azt láthatjuk, hogy Ausztria 2000-ben még az élen járt ebben a káros szokásban, a lakosok több mint fele dohányzott, viszont 2025-re már a 22 százalékot közelíti majd az arányuk. Ukrajnában szintén magas volt a dohányzók aránya a felnőttek körében az ezredfordulón (37,7%), mostanra viszont már 25 százalék alatt vannak, és a kedvező trend folytatódik. Romániában is számottervő a csökkenés, ehhez képest Szlovákiában szinte stagnál az arány, és Horvátországban például még növekedett is a dohányzók aránya az utóbbi bő 20 év során. Óriási az egészségügyi kockázat, folytatódnak a dohányzásmentes kampányok A dohányzásrákot, szív- és érrendszeri betegségeket és légúti megbetegedéseket okozhat, így az egyik legnagyobb elkerülendő egészségügyi kockázat Európában, és világszerte is. 2015-ös adatok alapján a tüdőrák okozta halál (273 400) volt a vezető halálok a halálos kimenetelű rákok között az EU-ban, ezek 21 százalékát tette ki. Ezen túlmenően az összes haláleset negyedét (1,3 millió esetet) okozott a rák valamilyen formája. A legfrissebb 2022-es összevetés szerint a négy leggyakoribb rák okozta haláleset az Európai Unióban a tüdőrák (19,5%), a vastagbélrák (12,3%), a mellrák (7,5%) és a hasnyálmirigyrák (7,4%) volt. A dohányzás tehát rengeteg elkerülhető megbetegedést és halálozást okoz világszerte, így nem csoda, hogy az államok folytatják a dohányzásellenes kampányaikat. Még 2004-ben Írország volt az első a világon, ahol megtiltották a vendéglátóhelyeken, valamint munkahelyeken a beltéri dohányzást. Ennek hatására lavinaszerűen indult el a tiltó szabályozások törvénybe iktatása más országokban is, melyek elsődleges célja a passzív dohányzás káros hatásainak visszaszorítása volt. Első körben a legtöbb ország a közintézményekben tiltotta be a dohányzást beltéren, ezt követték a nyilvános helyeket érintő általános tiltások. Ezek alól sok esetben kivételt képeztek, illetve képeznek a szórakozóhelyek, vendéglátóhelyek. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) A dohányzás visszaszorításának azonban csak egy módja a használat tiltása: számos országban az értékesítés oldaláról közelítenek a dohányzás visszaszorításához. Egy novemberi hír szerint például az Egyesült Királyság vezetne be nagyszabású dohányzásellenes szabályozást: fokozatosan, életkorhoz kötve tiltanák be a dohánytermékek értékesítését. A szigetországban a jövőben tilos lenne dohánytermékek árusítása a 2008. december 31-e után születettek körében. Így a jelenleg 14 éves korosztály már sosem érne el olyan életkort, amikor legálisan vehet dohányterméket. Új-Zélandon is az Egyesült Királysághoz hasonló intézkedéseket terveznek bevezetni: a 2009 után születettek számára tiltják majd a dohánytermékek vásárlását, valamint szigorúbban szabályozzák a vape-termékek árusítását. A nikotintartalom megengedett mennyiségét szintén csökkentik. Vagy például a portugál kormány tavaly májusban jelentett be egy jogszabálytervezetet a dohányáru értékesítésének és a dohányzásnak a kültéri közterületeken való korlátozására 2023 őszétől. Mivel szeptember végéig nem született döntés, a határidőt kitolták 2024-ig. 2025-től pedig nem tesznek majd különbséget cigaretták és hevített dohánytermékek, e-cigaretták között az értékesítésben: egyedül boltokban lehet majd kapni ilyen árucikkeket. EZ IS ÉRDEKELHET Sorra tiltják be a dohányzást az európai országok: itt a teljes lista, hol tilos már cigizni Pénzcentrum friss gyűjtéséből kiderül, mely országokban eddig milyen törvényekkel, szabályokkal igyekeztek visszaszorítani a dohányzást. Leáldozott az e-cigarettáknak is? Egyre több országban kezdik meg a tiltások kiterjesztését az elektromos cigarettára, vape-re és más kapcsolódó termékekre. Magyarországon például a manórúd, vagyis az elf bar tiltott, mely fokozott veszélynek tenné ki a fiatal korosztályt. Hogy tényleg kevésbé károsak-e a manórudak, mint a hagyományos társaik, annak járt utána egy korábbi adásában a Pénzcentrum vlogja, a CashTag:

