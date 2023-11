Sorra tiltják be a dohányzást az európai országok: itt a teljes lista, hol tilos már cigizni

Fokozatosan tiltaná be a dohánytermékek értékesítést az Egyesült Királyság, a friss törvénytervezet szerint a fiataloknak nem lenne már lehetőségük legálisan ilyen árucikkeket vásárolni a jövőben. Európa számos más országában, illetve a világ több pontján szintén sorra születnek a döntések a dohányzásellenes tiltásokról. A Pénzcentrum friss gyűjtéséből kiderül, mely országok eddig milyen törvényekkel, szabályokkal igyekeztek visszaszorítani a dohányzást.

Nagyszabású dohányzásellenes szabályozást vezetne be az Egyesült Királyság, érkezett a hír a múlt héten. A benyújtott törvénytervezet fokozatosan, életkorhoz kötve tiltaná be a dohánytermékek értékesítését: eszerint a jövőben tilos lenne dohánytermékek árusítása a 2008. december 31-e után születettek körében. Így a jelenleg 14 éves korosztály már sosem érne el olyan életkort, amikor legálisan vehet dohányterméket. Nem a szigetország azonban az egyetlen, mely keményebb szabályozásba fogott a dohányzás visszaszorítása érdekében.

2004-ben Írország volt az első a világon, mely megtiltotta a vendéglátóhelyeken, valamint munkahelyeken a beltéri dohányzást. Ennek hatására lavinaszerűen indult el a tiltó szabályozások törvénybe iktatása, melyek elsődleges célja a passzív dohányzás káros hatásainak visszaszorítása volt. Első körben a legtöbb ország a közintézményekben tiltotta be a dohányzást beltéren, ezt követték a nyilvános helyeket érintő általános tiltások. Ezek alól sok esetben kivételt képeznek a szórakozóhelyek, vendéglátóhelyek:

Magyarországon a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosítása értelmében 2012. január 1-jétől fő szabály szerint zárt légterű közterületeken, illetve közintézményekben tilos a dohányzás. Egyúttal a közösségi közlekedési eszközök megállóiban, várakozó helyeken, illetve azoktól 5 méter távolságon belüli területen, peronon, stb. is megtiltották a dohányzást.

A dohányzás visszaszorításának azonban csak egy módja a használat tiltása, számos országban az értékesítés oldaláról közelítenek a dohányzás visszaszorításához, ahogy a most megjelent tervek szerint az Egyesült Királyság is.

A portugál kormány például idén májusban jelentett be egy jogszabálytervezetet a dohányáru értékesítésének és a dohányzásnak a kültéri közterületeken való korlátozására 2023 őszétől. Mivel szeptember végéig nem született döntés, a határidőt kitolták 2024-ig. A törvény a tervek szerint tiltja majd a dohányzást vendéglátóhelyeken túl a nyilvános helyeken. 2025-től pedig nem tesznek majd különbséget cigaretták és hevített dohánytermékek, e-cigaretták között az értékesítésben: egyedül boltokban lehet majd kapni ilyen árucikkeket - olvasható a World Economic Forum honlapján.

Kanadában azt a cél tűzték ki, hogy 2035-re 5 százalék alá szorítják a dohányzás elterjedtségét a lakosság körében. Ennek érdekében fokozzák az egészségügyi hatásokról szóló figyelmeztetéseket: minden egyes cigaretta szűrőjére figyelmeztetés kerül majd.

Új-Zélandon az Egyesült Királysághoz hasonló intézkedéseket terveznek bevezetni. Szintén a 2009 után születettek számára tiltják majd a dohánytermékek vásárlását, valamint szigorúbban szabályozzák a vape-termékek árusítását. A nikotintartalom megengedett mennyiségét szintén csökkentik.

Franciaország ennél is továbbmegy, az e-cigaretták teljes betiltását tervezik. Emmanuel Macron még 2021-ben jelentette be, hogy 2030-ra minden 20 éves nemdohányzó lesz és ígéretet tett arra, hogy létrehozza "az első dohányzásmentes generációt", többek között növeli a cigaretta árát és kiterjeszti a dohányzásmentes zónákat.

Mexikó pedig év elején vezette be az egyik legszigorúbb dohányzásellenes törvényt a világon. Kiterjesztették a dohányzás tilalmát minden közterületre - ideértve a parkokat, strandokat is - így gyakorlatilag a magánlakásokra korlátozzák a dohányzást. A szabályozást megszegő turistákat is keményen büntetik: 50-300 dollár közötti összegre. Szigorú az e-cigaretták értékesítési szabályozása is: nem értékesíthetők vagy importálhatók, illetve közterületen ugyanúgy nem használhatók.

A strandokon Spanyolország is elöl jár a tiltásokban: több mint 100 helyen már bevezették a tilalmat a nyáron, köztük Barcelona minden strandján. Costa Ricán ugyancsak szigorúan lépnek fel: beltérben dohányozni mindenhol tilos, kivéve magáningatlanokban, közterületen pedig tiltott a megállókban, középületekben, munkahelyeken, vendéglátóhelyeken, sőt még a taxikban is.

Magyarországon 2013 óta csak Nemzeti dohányboltok árulhatnak dohánytermékeket.

Sok helyen vezetés közben is tilos dohányozni

Leginkább a turisták számára okozhat meglepetést, hogy egyes országokban teljesen, míg sok helyen részben tilos autóban is dohányozni. Európában például négy országban - Olaszországban, Lettországban, Litvániában és Törökországban - teljesen tilos autóban cigizni. Más országokban pedig főként a körülményektől függően tiltott a dohányzás: ha kiskorúak utaznak az utóban, vagy Írországban például várandós utas esetén is:

Az új dohányzásellenes törvények az egész világon afelé mutatnak, hogy egyre több helyen igyekeznek az e-cigaretták használatát is visszaszorítani, illetve egyre több helyen betiltani a dohányzást. Már arra is akad több példa, hogy bizonyos életkor felett egyáltalán ne lehessen már dohányterméket vásárolni, így védve meg a fiatalokat a dohányzásra való rászokás ártalmaitól.

Mégsem egészségesebb az e-cigi?

Bár a vape-termékek, és más füstmentes árucikkek úgy reklámozták magukat, segítik a leszokást, illetve nem olyan károsak, mint a klasszikus cigaretták, egyre több helyen tiltják azokat. Magyarországon a manórúd, vagyis az elf bar tiltott. Az elmúlt években viszont nagyon elterjedtek az e-cigik Magyarországon is. Az eszközök terjedésének hála jelentősen visszaesett a kereslet a hagyományos cigarettákra, viszont a kérdés adja magát: vajon tényleg egészségesebbek a manórudak, mint a hagyományos társaik? Ennek járt utána a Pénzcentrum vlogja, a CashTag egy korábbi videójában: