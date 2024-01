160 ezer forintot is elbukhatsz 2024-ben: csak egy orvosi igazolás kell a kedvezményhez

2023 decemberétől a minimálbér 15 százalékkal emelkedett, ami egyúttal azt is jelenti: emelkedik az adóalapkedvezmény összege azoknak a dolgozóknak a számára, akik valamilyen súlyosabb betegséggel élnek. Ennek a kedvezménynek mértéke ugyanis a minimálbérhez van kötve. 2024-től így pontosan havi 13 300 forintra nőtt az összeg, mely éves szinten közel 160 ezer forintot jelent.

Az új megállapodás szerint 2023. decembertől a minimálbér 15 százalékkal 266 800 forintra, a garantált bérminimum pedig 10 százalékkal 326 000 forintra növekedhet. A minimálbér emelkedésével együtt számos egyéb juttatás is emelkedik, köztük az az adóalap-kedvezmény, amely bizonyos betegségek esetén járhat a magyar dolgozóknak. Erre a kedvezményre akár a lakosok 35 százaléka is jogosult lehetne, viszont sokan nem használják ki, mivel nem is tudnak róla, hogy jogosultak lennének rá.

Az adóalap-kedvezmény mértéke havonta mindig a minimálbér egyharmadának 15 százaléka száz forintra kerekítve, vagyis 2024-től 13 300 forint. Vagyis egy évben ez közel 160 ezer forint kiesést jelenthet, ha valaki nem tud róla, hogy jogosult a kedvezményre. Azt, hogy ki lehet jogosult, a 335/2009-es kormányrendelet határozza meg: ez sorolja fel ugyanis a súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségeket. Ha valakinek papírja van arról, hogy a felsorolt betegségek valamelyikét állapítottak meg nála, akkor jogosult a személyi jövedelemadója csökkentésére a személyi jövedelemadóról szóló 1995-ös törvény alapján. Azonban nem kell súlyos fogyatékosságokra gondolni: a kedvezmény járhat például a laktózintolerancia, a cukorbetegség egyes esetei, vagy a cöliákia esetén. Így akár 10-ből 3 magyar is érintett lehet.

Fontos! Ha valaki még sosem igényelte még a kedvezményt, de a betegség ténye már hosszabb ideje fennáll, akkor visszamenőleg is igényelheti a kedvezményt az 5 éves elévülési időn belül.

A törvény 29/E. §-a úgy szól: "a súlyosan fogyatékos magánszemély az összevont adóalapját személyi kedvezménnyel csökkenti. A kedvezmény az első házasok kedvezményét és a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető." Az, hogy ki számít súlyosan fogyatékos magánszemélynek, ebben a kormányrendeletben került részletezésre. A rokkantsági járadékban, fogyatékossági támogatásban részesülők pedig automatikusan jogosultak az adókedvezményre.

Ki és hogyan igényelheti?

Az adókedvezmény egyfajta engedmény, melyet az állam a dolgozók egy csoportjának biztosít rászorultsági alapon. Ezáltal ők jogosultak rá, hogy kevesebb adót fizessenek más adózóknál. Hogy mely betegségek esetén érvényesíthető az adóalap-kedvezmény, azt a leleteik, illetve a betegségek BNO kódja alapján a betegek maguk is azonosíthatják. A betegségek pontos listáját a már említett kormányrendelet melléklete tartalmazza, ami ide kattintva érhető el. A teljesség igénye nélkül felsoroljuk azokat, amelyek a legtöbb magyart érinthetik:

egyes hallási és látási fogyatékosságok,

és bizonyos mentális fogyatékosságok és viselkedészavarok,

és egyes mozgásszervi fogyatékosságok,

pervazív fejlődési zavarok (pl. gyerekkori autizmus, sperger szindróma)

(pl. gyerekkori autizmus, sperger szindróma) skizofrénia egyes változatai, schizotypiás és paranoid zavarok

egyes változatai, schizotypiás és paranoid zavarok a daganatos betegségek egyes típusai (pl. a vérképzőrendszer rosszindulatú betegségei, emlő, méhnyak, petefészek, here és prosztata rosszindulatú daganatai)

(pl. a vérképzőrendszer rosszindulatú betegségei, emlő, méhnyak, petefészek, here és prosztata rosszindulatú daganatai) mesterséges testnyílással élő személyek

egyes immunbetegségek,

egyes emésztőszervi betegségek (pl. Crohn-betegség, coeliakia , egyes felszívódási zavarok , stb.)

(pl. Crohn-betegség, , egyes , stb.) endokrin és anyagcsere betegségek, mint az I. típusú diabetes és a szövődményekkel járó II. típusú diabetes

veleszületett enzimopátiák (az egyes enzimek működésének rendellenességei), például laktóz intolerancia , lisztérzékenység , vagy a szénhidrát anyagcsere egyéb zavarai,

, , vagy a szénhidrát anyagcsere egyéb zavarai, művesekezelésre szoruló betegek,

krónikus légzési elégtelenség

veleszületett és szerzett szívbetegségek,

egyes fejlődési rendellenességgel születettek

és endometriózis esetén.

Az adókedvezmény igényléséhez először is egy igazolásra lesz szükség, amelyen egy szakorvos, vagy az adózó háziorvosa igazolja, hogy valóban szenved a kedvezményre jogosító betegségben. Az igazolással a magánszemély két időpontban kérheti a kedvezmény megállapítását a Nemzeti Adó és Vámhivataltól (NAV):

az adóelőleg megállapításánál, adóelőleg-nyilatkozattal év közben,

valamint a személyi jövedelemadó bevalláskor májusban.

Az igazolásnak tartalmaznia kell a személyazonosító adatokat, a lakóhelyet, az adóazonosító jelet, az igazolás kiállítását megalapozó szakorvosi dokumentáció kiadásának dátumát, a betegség véglegességének vagy ideiglenességének megállapítását az igazolást kiállító szakorvos vagy háziorvos aláírásával, pecsétjével ellátva.