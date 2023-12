Villámgyorsan tönkremehet a karácsony, ha ezt elfelejted 2023-ban: jobb nem kockáztatni

Karácsonyig már nincs sok idő, így ideje elvégezni az utolsó teendőket és megvenni, ami még hiányzik. A nagy kapkodásban ezekben a napokban sokszor megfeledkezünk a legalapvetőbb dolgokról, amire az ünnepek alatt szükségünk lehet. Az ajándékok, sütés-főzés hozzávalói, dekoráció mellett a gyógyszerek sokszor lemaradnak a listáról, pedig az ünnepi időszakban különösen fontos, hogy legyen otthon minden fontos szerből! Karácsonykor nehézséget okozhat ügyeletes patikát találni és egy-egy egészségügyi vészhelyzet tönkre is teheti az ünnepet, ha nincs kéznél gyógyszer. Milyen gyógyszerek legyenek otthon, hogy zökkenőmentes legyen az ünnep? Elfogadhatunk gyógyszert vendégségben? Hogy kezeljük a karácsonyi stresszt, szorongást? Ezeket a kérdéseket járjuk körül most dr. Muskáth Zsolt a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének (HGYSZ) szakmai igazgatójának segítségével.

Az elmúlt hetekben folyamatosan emelkedett az országban a légúti fertőzéses betegek száma mind a legfrissebb szennyvízadatok, mind az orvosokhoz fordult betegek becsült száma alapján. Azonban nemcsak a covid vagy az influenza vírusok terjednek, a megfázásos betegségek szövődményeiként kialakulhat torok-, madula-, vagy arcüreggyulladás, áthúzódhat akár a fülre is. A hányással, hasmenéssel járó megbetegedések is terjednek azokban a közösségekben, ahol a korábbi fertőzéshullám már legyengítette a szervezetet. A téli időjárás különben is kedvez a fertőzéseknek, az ünnepek előtti stressz pedig csak tovább gyengíti az immunrendszert. Így jó eséllyel elkaphatunk valamilyen fertőzést ezen a héten, ami akár egészen karácsonyig lappanghat, hogy akkor döntsön ágynak bennünket.

Mindenképpen jobban járunk, hogyha felkészülünk minden olyan egészségügyi vészhelyzetre, ami az ünnepek alatt előfordulhat. Ez nem csak egy váratlan megfázás, vagy hasmenéses vírus lehet. Egy fogfájás éppúgy tönkreteheti az ünnepet, mint egy migrén, vagy epegörcs; és senki sem akar napokon át gyomorsavval, puffadással sem hadakozni. Fel kell készülni a különféle sérülések ellátására is, hiszen az ünnepek alatt jellemzően több a sürgés-forgás a konyhában, így a konyhai baleset is, illetve a takarítási baleset - ne álljunk fel billegő székre, létrára! -, és megsérülhetünk a fa talpba faragása és díszítése közben is.

Két ünnep között sokszor a háziorvosok is szabadságon vannak, erről érdemes tájékozódni előre. Amennyiben krónikus betegségeinkre vényköteles gyógyszert szedünk, ne felejtsük el időben felíratni és kiváltani, nehogy az ünnepek alatt fogyjon el. Amennyiben pedig elutazunk valahová az ünnepek alatt, ne felejtsük el oda is magunkkal vinni a legszükségesebb gyógyszereket! Ugyanígy ha hozzánk érkeznek vendégek, készüljünk rá, hogy tudjunk adni szükség esetén egy savlekötő, vagy fájdalomcsillapító tablettát.

Az ünnepekre készülődve fontos, hogy ne feledkezzünk el a rendszeresen szedett gyógyszereinkről, és gondoskodjunk az alkalmilag szükséges gyógyszerekről is, például vény nélkül kapható láz és fájdalomcsillapítókról, hasmenés elleni szerekről, torokfertőtlenítő készítményekről és görcsoldókról. Ezeken felül érdemes átnéznünk a házipatikánkat, kiselejtezni és gyógyszertárban leadni a lejárt felhasználhatósági idejű készítményeket. Nagyobb autós utazásokhoz - főleg kisgyermekes családoknak, megelőző céllal - hányáscsillapító készítmények beszerzésére és alkalmazására is érdemes gondolni

- mondta el a Pénzcentrumnak dr. Muskáth Zsolt, a HGYSZ szakmai igazgatója. Ahogy arra a szakember felhívta a figyelmet: lehetséges, hogy úgy hisszük, van még otthon bizonyos gyógyszerből, amikor annak már lejárt a szavatossági ideje. Ez pedig csak akkor derül majd ki, amikor szükség lenne a gyógyszerre! Nézzük át a készleteket, hogy olyan gyógyszerek legyenek otthon, amenyeket szükséghelyzet esetén használni is tudunk!

A házi patikából tehát ebben az évben sem hiányozhatnak a láz- és fájdalomcsillapító, a görcsoldó, a hasmenés elleni szerek - pl. széntabletta -, illetve az emésztéssegítők és gyomorégés elleni gyógyszerek. A krónikus betegek által rendszeres szedett gyógyszerekről, valamint a fogamzásgátló szerekről se feledkezzünk el. Érdemes ellenőrizni a vitaminkészleteket is, valamint tartani otthon toroknyugtató tablettát, köptetőt, köhögéscsillapítót, orrcseppet, hogy csökkenteni tudjuk az influenzaszerű tüneteket, ha hirtelen jelentkeznének. Az allergiások ne felejtsék el az allergiagyógyszereket, a szülők pedig azt, ha gyermeküknek van szüksége patikai készítményekre, akár tápszerre - hiszen a drogériák is zárva tartanak az ünnepek alatt.

Milyen gyógyszer legyen mindenképp otthon?

Láz- és fájdalomcsillapító,

görcsoldó,

hasfogó (pl. széntabletta),

emésztéssegítő, savlekötő szerek

toroknyugtató, -fertőtlenítőtabletta,

köptető, köhögéscsillapító.

Egyéni szükséglettől függően legyen otthon:



krónikus betegségekre szedett gyógyszer,

allergiagyógyszer,

fogamzásgátló,

vitamin,

gyógytea,

gyermekek számára adható gyógyszer,

hányinger elleni szer,

és tápszer készletek.

Fontos, hogy az ünnepek közeledtével ne kezdjünk gyógyszerfelhalmozásba! Nézzük át az otthoni készleteket, mielőtt valamit vennénk és ne találomra vásároljuk össze a gyógyszereket, hanem írjunk listát!

A karácsonyi koccintással sem árt vigyázni: a gyógyszerszedőknek oda kell figyelniük az italfogyasztásra is, ugyanis nem minden készítmény mellé biztonságos alkoholt inni, mert komoly problémákat okozhat!

Tartsuk azt is észben, hogy a rendszeresen szedett gyógyszereink hatását nem csak az ételek és italok befolyásolhatják, hanem az akut problémákra szedett más szerek is. A vény nélküli szerek vásárlásánál már a gyógyszertárban győződjünk meg arról, hogy csak olyan készítményeket használjunk, melyek nem lépnek kölcsönhatásba a már szedett gyógyszereinkkel.

Ne fogadjunk el vendégségben gyógyszert, csak ha muszáj

Dr. Muskáth Zsolt szerint az a legjobb, ha megelőzzük, elkerüljük az olyan helyzeteket, amikor vendégségben kellene gyógyszert elfogadnunk. Aki pl. érzékeny a tejcukorra, jó, ha tart magánál laktáz enzimet tartalmazó készítményt a szakember szerint.

Ha előre nem látható egészségügyi probléma miatt mégis szükségünk lenne vendégségben gyógyszerre, fontos alapszabály, hogy csak olyan szert fogadjunk el, amit már ismerünk, és amit biztonsággal be tudunk azonosítani a hatáserősségére kiterjedően is. Minden esetben ellenőrizzük le, és vegyük komolyan a gyógyszer felhasználhatósági idejét. Ha a készítmény eredeti doboza nem lenne meg, a gyógyszer azonosító adatai a buborékcsomagoláson is megtalálhatóak. A felhasználhatósági idő rendszerint a buborékfólia egyik szélébe beütve olvasható

- részletezte a HGYSZ szakmai igazgatója, és külön kiemelte:

"Semmiképpen ne fogadjunk el olyan gyógyszert, ami bármikor is - akár sok évvel korábban - bármiféle allergiás reakciót okozott. Feltétlenül kerüljük el a lejárt felhasználhatósági idejű, illetve az ismeretlen gyógyszerek bevételét. Különösen igaz ez a csomagolás nélkül kezünkbe nyomott „Ezt vedd be, ettől jobban leszel!” tablettákra.

Orvosi vényhez kötött gyógyszereket (pl. antibiotikumot) semmiképpen se fogadjunk el, mert ezek nem megfelelő, vagy indokolatlan alkalmazása súlyos veszélyekkel járhat" - mondta el a szakember a Pénzcentrumnak.

Stressz ellen is kell megoldás

Amiről szintén hajlamos az ember megfeledkezni, hogy mennyi stresszel is szokott járni a karácsonyi előtte időszak, majd az ünnepek lebonyolítása. A stresszt, szorongást nem feltétlenül vesszük komolyan, pedig nem csak a mentális, hanem fizika jóllétünket is erősen befolyásolják. Az egészséges stresszkezelési módszerekkel pedig a magyarok többnyire hadilábon állnak, sokkal többen nyúlnak ilyenkor alkoholhoz, vagy gyógyszerekhez karácsonykor. Ez pedig káros és veszélyes is lehet!

Csak orvosi javaslatra nyúljon bármilyen vényköteles, nyugtató hatású gyógyszerhez, és szigorúan tartsa be az alkalmazásra vonatkozó előírásokat. Ha nyugtatót szed, vegye figyelembe a gyógyszernek a járművezetési képességére gyakorolt hatásait, és az alkohol fogyasztására vonatkozó tilalmat!

- tanácsolja a karácsonyi stressz és szorongás kezelése kapcsán dr. Muskáth Zsolt.

Nem kell tehát rögtön nyugtatókhoz, alkoholhoz nyúlni ilyenkor, vagy túlzásba vinni az evést, dohányzást, amely szintén jellemző. Fontos, hogy előre tervezéssel próbáljuk meg eleve minimalizálni a feszült helyzeteket. Számos olyan megoldás létezik a stressz kezelésére, amely nem terhes a szervezetnek vagy veszélyes: ihatunk nyugtató hatású gyógynövényteákat, tehetünk egy nagy sétát - mely egyébként is előnyös az emésztés elősegítésére, vagy akár még sportolhatunk is. Végezhetünk légzésgyakorlatokat - ezt olyan diszkréten is lehet csinálni, hogy a körülöttünk lévőknek fel sem tűnik -, nyomkodhatunk stresszlabdát, és ha nagyon feszültek vagyunk, ne féljünk sírni sem. A sírás rendkívül jól és gyorsan oldja a stresszt. Próbáljunk olyan tevékenységeket végezni, ami megnyugtató számunkra - ez lehet akár a mosogatás is - és kerülni azokat, amelyek feszültté tesznek.