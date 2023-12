Ebben a három megyében van most a legtöbb covidos: rengeteg a beteg, sok idős kerül kórházba

2023. december 4. és 10. között az országban 31 100 fő fordult orvoshoz influenzaszerű és 262 600 fő akut légúti fertőzés tüneteivel - közölte friss heti tájékoztatójában a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a légúti figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslést. A 49. héten influenzaszerű megbetegedéssel orvoshoz fordult betegek 23,7%-a 0-14 éves gyermek, 33,5%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. 30,5%-uk a 35-59 évesek, 12,3%-uk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott. Tehát a fertőzötteknek továbbra is több mint fele fiatal felnőtt vagy gyermek.

Az akut légúti fertőzéses betegek korcsoportok szerinti megoszlásában - ahogy a korábbi hetekben is - még nagyobb arányt képviselnek a fiatalok: a betegek 43,4%-a 0-14 éves gyermek, 25,9%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. 20,3%-uk a 35-59 évesek, 10,4%-uk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott. A 49. héten akut légúti megbetegedések halmozódásáról nem érkezett jelentés.

Főként idősek kerülnek kórházba

A légúti figyelőszolgálat keretében kijelölt 24 kórház adatai alapján a 49. héten 252 főt vettek fel kórházba súlyos, akut légúti fertőzés (SARI) miatt, közülük 27 fő részesült intenzív/szubintenzív ellátásban. A kórházi ápolást igénylő 252 SARI beteg 22,2%-a (56 fő) 2 éves vagy annál fiatalabb, 50,8%-a (128 fő) 60 éves vagy annál idősebb volt. A kórházi ápolást igénylő betegek közül 4 főnél influenza A, 2 főnél RSV, 182 főnél a SARS-CoV-2 vírus állt a megbetegedések hátterében.

A COVID-19 fertőzöttek 62,6%-a (114 fő) 60 éves vagy annál idősebb volt.



A 49. naptári héten összesen 317 betegtől érkezett légúti minta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumába. A sentinel orvosok által beküldött 278 minta közül két betegnél az influenza A(H1pdm09), öt betegnél az influenza A(H3), két betegnél az influenza B, egy betegnél a human metapneumovírus, két betegnél az RSV, 114 betegnél a SARS-CoV-2 vírus kóroki szerepét igazolták. Az influenza pozitivitási arány 3,2%, a SARS-CoV-2 pozitivitási arány 41,0% volt. A sentinel kórházak által beküldött 8 minta közül egy betegnél RSV-t, öt betegnél SARS- CoV-2 vírust azonosítottak. A hagyományos diagnosztikus célú vizsgálat keretében érkezett 31 légúti minta közül tizenkettő volt SARS-CoV-2 vírus pozitív.

A legtöbb fertőzést covid okozza a légúti megbetegedések közül

Az idei járványszezonban eddig rendelkezésre álló adatok szerint (2023. év 40. és 49. hete között összesen) 2086 vizsgálati anyagot dolgoztak fel az NNGYK Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumban, ahol 13 főnél influenza A [4 influenza A(H1pdm09), 9 influenza A(H3)], három főnél influenza B, (1,2%) négy főnél RSV (0,2%), 607 főnél COVID-19 fertőzést igazoltak (29,1%). Huszonnégy megbetegedés hátterében rhinovírus állt (1,2%), három megbetegedést parainfluenza (0,1%), egyet adenovírus (0,05%), ötöt human metapneumovírus okozott (0,2%). Vagyis 10-ből 3 beteg koronavírussal fertőződött.

Tovább nőtt a betegszám

Amíg a 48. héti becslések szerint még 28 900 fő fordult orvoshoz influenzaszerű és 249 700 fő akut légúti fertőzés tüneteivel orvoshoz, a 49. héten 31 100 fő influenzás és 262 600 fő akut légúti fertőzéses tüneteket produkáló betegről érkezett jelentés. Ahogy az az NNGYK által közzétett grafikonról leolvasható: az emelkedés nem olyan meredek, mint a 47. hétről a 48. hétre volt, de így is jelentősen a tavalyi betegszám felett járunk. Idén hamarabb értük el a járványküszöböt is, így mindenképpen erőteljesebb decemberi hullámra lehet számítani.

A pandémia előtti évek tapasztalatai szerint a betegszámok felfutása egészen karácsonyig eltarthat, amikor a szabadságok, iskolai szünet meggátolja majd a rohamos terjedést. (A családban viszont átadódhatnak a fertőzések, ezért mindenképpen érdemes kerülni a fertőzésveszélyt, főként 2 év alatti gyermekek és idősek esetében.)

Hasonló képet mutat az akut légúti fertőzésekről közölt grafikonon is: esetszámokban felülmúljuk a tavalyi szezont. Ha pedig hasonlóan alakul a járványgörbe, mint 2022 decemberében, akkor a következő héten meredekebb ugrás következhet be a betegszámokban. Azt, hogy már most sok a beteg, bárki tapasztalhatja, aki elhagyja a lakást: rengetegen mutatják most megfázás jeleit, vesznek ki betegszabadságot,

Ezekben a megyékben van most a legtöbb beteg

Az NNGYK megyénként is közli minden héten az akut légúti megbetegedés miatt orvoshoz fordult betegek becsült számát 100 ezer lakosra vetítve, amelyből kiderül, hogy az adott területen milyen súlyos jelenleg a járványhelyzet. Az adataik alapján az influenza most Győr-Moson-Sopronban, Tolnában és Veszprémben okozza a legnagyobb gondokat, és az országos átlag felett van a betegségek gyakorisága Szabolcs-Szatmár-Beregben, Vasban, Zalában, a fővárosban és Jász-Nagykun-Szolnokban. Borsod-Abaúj-Zemplénben és Pest vármegye a 48. héten még átlag felett most, most már alatta vannak.

Az akut fertőzések Szabolcs-Szatmár-Beregben, Hajdú-Bihar és Somogy vármegyében fordulnak elő leggyakrabban. A megelőző heti adatok szerint még Jász-Nagykun-Szolnok "vezetett", de itt csökkenő trend látható. Az országos átlag felett van a fertőzések gyakorisága Tolnában, Csongrád-Csanádban, Jász-Nagykun-Szolnokban, Komárom-Esztergomban, Békésben, Baranyában, Hevesben és Bács-Kiskunban akárcsak a múlt héten.

Érdemes azt is megnézni az NNGYK adatai alapján, hogy a 48. héthez képest milyen mértékben változott a fertőzések gyakorisága. Influenzaszerű megbetegedések esetében Veszprém, Zala és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében történt a legnagyobb emelkedés, csökkenés pedig Heves, Pest, Fejér, Borsod-Abaúj-Zemplén és Bács-Kiskun vármegyében volt.

Az akut fertőzéseket tekintve kiugró emelkedés látható Vasban és Csongrád-Csanádban, valamint számmotevő növekedés Hajdú-Biharban, Fejérben, Tolnában, Somogyban és Győr-Moson-Sopronban. Látványos csökkenés volt Jász-Nagykun-Szolnok területén, Illetve számottevően csökkent a 100 ezer lakosra jutó betegszám Baranyában, Hevesben és Bács-Kiskunban.