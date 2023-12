Alig ismert praktikák Covid-fertőzés ellen: így akár 2-3 nap alatt is könnyen túleshetsz a betegségen

A szakértők szerint az elkövetkezendő években könnyen nőhet a fertőzések mértéke nőni fog, azonban vannak olyan praktikák, amikkel megkönnyíthetjük a betegségen való túljutásunkat. Ennek bizonyítéka, hogy most egy orvos, aki rendszeresen alkalmazza ezeket a filléres trükköket, most TikTok-on osztotta meg felépülésének történetét. Ami mindössze 60 óráig tartott, hiszen ennyi idő kellett ahhoz, hogy negatív tesztet produkáljon.

Több éves stagnálás után ismét elkezdett emelkedni a szennyvízben mért SARS-CoV-2 örökítőanyag átlagkoncentrációja. Ahogyan azt már a Pénzcentrum is megírta az adatok szerint a 48. hétig a szennyvízben mért koronavírus örökítőanyag koncentrációja Budapesten és Békéscsabán egyaránt nőtt, ahogyan a főváros agglomerációs területén, illetve Debrecenben, Egerben, Győrben, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsett, Salgótarjánban, Szekszárdon és Tatabányán is. Egyszóval újra egyre több a fertőzött beteg.

Ráadásul a Nemzeti Népegészségügyi Központ statisztikái szerint is egyre többen fordulnak orvoshoz influenzára hasonlító tünetekkel. Ezek az adatok is mutatják, hogy egyre nagyobb szükség van arra, hogy a betegek elkezdjenek tudatosabban hozzáállni a betegségekhez (legyen szó koronavírusról, vagy influenzáról), illetve, hogy legyenek tisztában a kór lefolyásának módjával és annak hosszával.

Utóbbi pedig, ahogyan az már a Pénzcentrum korábbi cikkéből is kiderült, létfontosságú, ugyanis az, aki már túlesett egy covid-fertőzésen pár alapszabály betartásával, mint a puritán étkezés, az epesav, vagy a simaizom görcsoldó bevitele, könnyen a minimumra csökkentheti a betegsége bevitelét. Legalábbis Dr. Medgyesi János, orvos, üzemorvos korábbi TikTok videóiban ezt állította.

Most pedig Medgyesi János új videójában bizonyítékot is szolgáltatott. Az orvos ugyanis covidos lett a héten, ami miatt kedden, a tünetek megjelenésének másnapján készített egy tesztet is, ami pozitív lett. Azonban mindössze 48 órával később, az ismétlő tesztnél már negatív eredményt kapott. Azaz közel 60 óra alatt felépült a betegségből, amitől éveken keresztül rettegtünk, mindössze azért, mert betartotta a saját szabályait.

60 óra telt el a betegség kezdete és a covid-teszt negatívvá válása között. Hétfő éjjel láz, rossz közérzet, erős orr váladékozás, majd kedden kedden csináltam tesztet, ami pozitív lett. Szerdán feltettem 1-2 videót, javult az állapotom lépésről lépésre. Csütörtökön pedig, 48 órával később csináltam a következő tesztet, ami hála Istennek negatív lett

– számolt be a TikTok videóban Medgyesi János, aki mindenkit biztosított arról, hogy ennek ellenére továbbra sem fog rendelni, hiszen még mindig nem 100 százalékos az egészsége.

Akik puritán, visszafogott életmódot folytatnak, kevésbé ingerlik magukat az étellel, a filmekkel, az érzelmek hullámzásával, azaz valahogyan tudnak egy kicsit visszafogottabb, nyugodtabb életet élni, és emellett használják a megfelelő gyógyszereket, azoknál a gyógyulási sebességi ráta jóval magasabb és biztonságosabb, mint azoknál, akik nem nagyon tudnak mértéket tartani

– emelte ki az orvos, aki többször is hangsúlyozta, hogy a pihenés is mindennél fontosabb.