Teljes vezércserét hajt végre Orbán Viktor: újabb igazgatókat rúgtak ki - mi folyik az Országos Kórházi Főigazgatóságnál?

Orbán Viktor miniszterelnök szombati hatállyal felmentette tisztségéből Tóbiás Tamás gazdasági és Miklovicz Zoltán informatikai főigazgató-helyettest.

Orbán Viktor miniszterelnök - Szondi Zita, az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) megbízott főigazgatójának javaslatára - szombati hatállyal felmentette tisztségéből Tóbiás Tamás gazdasági és Miklovicz Zoltán informatikai főigazgató-helyettest - közölte a Belügyminisztérium (BM).

A közlemény szerint helyettesítésük megoldott, az OKFŐ működése folyamatos és zavartalan. Az érintett vezetői álláshelyek betöltéséről később születik döntés - áll a közleményben.

Mindössze egy nappal korábban az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetőjét, Jenei Zoltánt is felmentette tisztségéből a minszterelnök. Korábban több lap is megírta, Jenei Zoltán helyzete többek között a kórházok adósságállományának rendezetlensége miatt vált komolyan ingataggá, és emiatt nem csak neki, de más vezetőknek is távozniuk kell vagy már kellett is.