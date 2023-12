Nagy változás a magyar kórházakban: Orbán Viktor személyesen döntött erről

A kórházak adósságállománya vált tűrhetetlenné, intézkedett a miniszterelnök.

Azonnali hatállyal felmentette Orbán Viktor miniszterelnök az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetőjét, Jenei Zoltánt - ez a frissen kiadott Magyar Közlönyből derül ki. Mint írják, a felmentést a miniszterelnök írta alá, miután Pintér Sándor, a belügyi tárca vezetője erre tett javaslatot.

A felmentésről szóló javaslat tegnap este már kiszivárgott, és azt a Belügyminisztérium meg is erősítette, ám más híreszteléseket a tárca nem akart kommentálni addig, míg Orbán Viktor elé nem kerül a felmentésről szóló javaslat. Mint több lap is megírta, Jenei Zoltán helyzete többek között a kórházok adósságállományának rendezetlensége miatt vált komolyan ingataggá, és emiatt nem csak neki, de más vezetőknek is távozniuk kell vagy már kellett is.