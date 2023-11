Mi a CRP érték a vérképben? Mennyi a magas CRP érték, mi a teendő ilyenkor?

Életünk során számos alkalommal lehet szükségünk laborvizsgálatra, amikor a szakorvosok a vérképünk elemzésével következtetnek egészségügyi állapotunkra, a szervezetünkben zajló folyamatokra. Az egyik leggyakrabban vizsgált laborparaméter a CRP érték nevű gyulladásmarker: a CRP magas értéke rengeteg mindent elárulhat szervezetünkről. Járjunk utána, mi az a CRP érték és mi a CRP normál érték, illetve a magas CRP jelentése a vérképben, tudd meg, mennyi a magas CRP!

Cikkünkben a CRP érték nevű laborparaméter jelentése kapcsán tájékoztatjuk olvasóinkat: mutatjuk, mi az a CRP érték, avagy mi a CRP érték jelentése a laboreredményben, mi a magas CRP érték jelentése! Amellett, hogy eláruljuk, a CRP mikor magas, azt is megtudhatod, mi számít magas CRP értéknek (pl. CRP érték 10 vagy CRP érték 200 felett), illetve, hogy milyen más tényezőkkel együtt értelmezendő a CRP érték (pl. ultraszenzitív CRP magas vagy magas CRP és vérsüllyedés, CRP érték daganat esetén). Mi van ha magas a CRP, milyen vizsgálatokat érdemes elvégeztetni, hogy többet megtudjunk egészségügyi állapotunkról?

Mi a CRP érték jelentése?

A CRP-érték a laboreredményben nem más, mint a C-reaktív protein, avagy a C-reaktív fehérje nevű gyulladásmarker – általában valamilyen, a szervezetben zajló gyulladásos, vagy gyógyulófélben lévő folyamatot jelöl. A CRP érték egy olyan fehérje, ami a májban szintetizálódik, és akkor jut be a véráramba, ha a szervezetünk nagy falósejtjeinek, azaz a makrofágoknak szükségük van a segítségére, hogy leküzdjenek valamilyen fenyegetést.

A CRP mikor magas?

Amikor a szervezetünk valamilyen sérüléstől vagy betegségtől szenved, arról a magas CRP érték árulkodik. Amennyiben a CRP magas a vérképben, a következő folyamatok valamelyike zajlik a háttérben, akár észrevétlenül, akár látványos egészségügyi tüneteket produkálva:

fizikai szöveti sérülés (pl. egy horzsolás, vágás vagy égési sérülés a bőrön, de állhat a háttérben például szívbetegség vagy emésztőrendszeri rendellenesség is);

fertőzések (nem csak vírusfertőzések, hanem bakteriális és gombás eredetű fertőzések is hozzájárulhatnak az emelkedett CRP érték kimutatásához);

gyulladásos folyamatok (pl. krónikus gyulladásos folyamatokra vagy autoimmun betegségekre is utalhat a CRP magas értéke).

Mire utal az, ha az ultraszenzitív CRP magas?

A CRP magas érték kapcsán jó, ha tudjuk, hogy a CRP egy ultraszenzitív adat. Ez azt jelenti, hogy a CRP érték gyorsan változik egészségügyi állapotunk függvényében: a CRP normál szintje akár pár óra alatt kiugróan magas CRP értéket ölthet, a betegség gyógyulása során pedig folyamatosan csökken a CRP érték. Ez a szenzitív, gyorsan változó érték gyakran pillanatnyi állapotot jelöl, gyors változása miatt gyakran nem elég arra a CRP érték, hogy ez alapján következtessünk egy adott betegség állapotára.

Mennyi a CRP normál érték?

A CRP szint mérése kapcsán előfordulhat, hogy a laborok különböző referenciatartományokat szabnak meg, azonban általánosságban elmondhatjuk, hogy a CRP normál érték 10 mg/l alatti tartományra vonatkozik (vagyis a CRP érték 10 alatt teljesen normális).

Mi számít magas CRP értéknek?

Gyakori kérdés, hogy mi a magas CRP jelentése, és hogy mégis mennyi a magas CRP érték a vérszérumunkban – mi az a magas CRP szint, amivel már mindenképpen foglalkozni kell? Nos, a CRP normál érték 10 mg/l alatt teljesen normális, azonban afölött már kóros értéknek számít, amiről érdemes egy szakembert is megkérdezni. Az egészségügyben az enyhén emelkedett CRP értékekkel gyakran nem foglalkoznak (bármilyen apró egészségügyi probléma okozhatja őket, akár egy beszakadt köröm is), azonban, ha a CRP érték 200 felett van, akkor már mindenképp megér egy alapos kivizsgálást (erről mindig kérdezzük az orvosunkat, ne vonjunk le következtetéseket egyedül!).

Mivel együtt vizsgálandó a CRP érték a vérképben?

Ha az ultraszenzitív CRP magas szinten van a vérképben, az önmagában nem használható adat egy konkrét diagnózis felállításához (minden paramétert nézni kell, pl. magas CRP és vérsüllyedés stb.). A leleteinket komplexen kell értelmezni, a többi paraméter figyelembevételével és a tünetek részletes kivizsgálásával (pl. érzékelhető gyulladások, láz). A CRP-érték kapcsán érdemes tudnunk, hogy a CRP érték gyorsan megemelkedik, majd lassabban csökkenésnek indul, a gyógyulási folyamat során.

Azt is jó, ha tudjuk a CRP érték kapcsán, hogy bizonyos gyógyszerek (pl. nem-szteroid gyulladáscsökkentők, fogamzásgátlók, koleszterincsökkentők) is befolyásolhatják a CRP magas vagy normál értékét, de nőknél a menstruáció vagy a terhesség is megemelheti a CRP szintet. Bizonyos krónikus betegségek esetében a CRP érték folyamatosan emelkedett értéket mutathat, míg más betegségek (pl. májbetegség) esetén a szervezet nem tud eleget termelni a C reaktív fehérjéből.

Mi van ha magas a CRP érték?

A magas CRP érték a laboreredményben azt jelenti, hogy az immunrendszerünk reagál valamire, azonban az nem derül ki a magas CRP értékből, hogy mi a konkrét problémánk, hiszen a CRP magas érték a szervezetben bárhol zajlható gyulladásra, bármilyen fertőzésre vagy éppen fellángoló krónikus egészségügyi problémára utalhat. A CRP-szintet gyakorlatilag bármilyen olyan egészségügyi folyamat megemelheti, ami aktivizálja az immunsejtjeinket.

Egy laborlelet alapján nem lehet kezelni a betegeket, ugyanígy kerüljük a magas CRP értéken alapuló öndiagnózis felállítását is – ne kezdjünk el a CRP magas érték miatt gyulladásgátlókat szedni! Amennyiben bármilyen egészségügyi problémánk van, ami megemelkedett CRP érték laboreredménnyel jár, mindig forduljunk tanácsért és kezelésért szakorvoshoz, annak hiányában pedig kérjük ki háziorvosunk véleményét!