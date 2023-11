Súlyos dolog derült ki a COVID-vakcinákról: egyre több magyarnak kell erre is figyelnie

A kockázati csoportokba tartozóknak nagyon fontos lenne beadatniuk a koronavírus elleni emlékeztető védőoltást – közölte az InfoRádiónak Kemenesi Gábor. A víruskutató elmondta, bármilyen vakcinát ajánlanak fel az oltópontokon, nyugodtan el lehet fogadni, ugyanakkor hozzátette: érdemes lenne minél előbb beszerezni a legújabbakat.

A vírus nem csinált semmi mást, csak azt, amit elvárunk tőle, vagyis megpróbálja kicselezni, koptatni annak a védelemnek a hatékonyságát, amit megszereztünk az oltottsággal

– mondta az InfoRádióban Kemenesi Gábor. A víruskutató elmondása szerint éppen a vírus folyamatos változása miatt ajánlott a fő szezonban – vagyis most – a 60 éven felülieknek, valamint a krónikus betegségben szenvedőknek az emlékeztető oltást felvenni, mert csak így lehet visszahozni az érintettek „védelmi szintjét”. Kiemelte, hogy az elérhető koronavírus elleni oltások valamennyi új variáns ellen megfelelő védelmet biztosítanak.

A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának adjunktusa hozzátette: a legújabb vakcinák folyamatosan követik a vírus változását és a szakemberek mindig az aktuális variánshoz igazítják az oltóanyagot, éppen úgy, mint a szezonális influenzavírus elleni oltások esetében. Felhívta a figyelmet:

tudományos vizsgálatok támasztják alá, hogy bármelyik verziójú emlékeztető oltást kapjuk meg, a védelmi szintünk vissza fog nőni, így pedig alapesetben jó esélyekkel várhatjuk a fő szezont.

Mint fogalmazott, a vakcina nem a megfertőződés ellen, hanem a súlyos megbetegedés ellen véd, méghozzá igen magas szinten. Éppen emiatt javasolják a szakemberek a kockázati csoportoknak, hogy igényeljék az emlékeztető oltást. A víruskutató szerint téves minden olyan híresztelés, amely szerint ha nem a legújabb vakcinát kérjük, az nem is nyújt igazi védelmet.

„A régebbi verziójú vakcina is feltornássza a védelmünket és kiválóan funkcionál emlékeztető oltásként, ami tudományosan bizonyított tény. Nem véletlenül nem dobják a kukába ezeket” – magyarázta, ugyanakkor hozzátette: az új vakcinák „egy nüansznyival” valóban hatékonyabbak a korábbiaknál, ezért érdemes minél előbb beszerezni azokat, hogy elérhetők legyenek a magyar orvosoknál és a hazai oltópontokon is.

Korábban arról volt szó, hogy Magyarországra érkezik 300 ezer adagnyi új típusú Pfizer-vakcina, arról azonban nincs információja Kemenesi Gábornak, hogy ezekkel jelenleg mi a helyzet, mert ebben ő nem kompetens, ez a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) hatásköre.

Nekik lenne ildomos – és most már igencsak időszerű – beszélniük erről. Én nem tudom, hogy áll a hazai beszerzés, de most már jó lenne hallani valamit ezzel kapcsolatban

– jegyezte meg.

Kemenesi Gábor végül megnyugtatott mindenkit: bármilyen vakcinát ajánlanak fel az oltópontokon az érintetteknek, azt el lehet fogadni, megfelelő védelmet ad ebben a szezonban. Fontosnak tartotta megjegyezni, hogy ha nagy családban élünk, érdemes gondolni az idősebbekre vagy a krónikus betegekre. Nemrég berobbant a köztudatba a „fészekoltás” kifejezés, melyet az angol szakirodalomban „buborékoltásnak” neveznek. Ennek az a lényege, hogy ha van olyan családtagunk, aki a kockázati csoportba sorolható, akkor őt is megvédhetjük azzal, ha magunkat is beoltatjuk. A víruskutató szerint az ilyen családokban érdemes évente igényelni a szezonális influenzaoltást, valamint a Covid elleni emlékeztetőoltást is.

Korábban megírtuk: Rusvai Miklós virológus szerint jelenleg nem elérhetők Magyarországon a koronavírus elleni vakcinák, amit onnan tudott meg, hogy megpróbálkozott az oltásra való jelentkezéssel, de nem járt sikerrel. Az internetes felületen visszakapott információkat olvasva azzal szembesült, hogy nem jogosult rá. Pedig, mint mondta, ő 70 éven felüli, eddig csak három oltásban részesült és a legutóbbit két évvel ezelőtt kapta, vagyis kérhetné. A szakembert háziorvosként dolgozó ismerősei később arról tájékoztatták, hogy náluk nem is áll rendelkezésre oltóanyag, esetleg oltópontra tudnák utalni a hozzájuk forduló pácienseket. Rusvai Miklós viszont úgy tudja, hogy jelenleg a hazai oltópontokon sincsenek Covid elleni vakcinák.