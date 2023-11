Végre ez is kiderült az emlékeztető Covid-oltásról: ezt minden vakcinázott magyarnak tudnia kell

Ahogyan arról hétről-hétre beszámolunk a szennyvízben mért SARS-CoV-2 örökítöanyag országos átlagértéke az elmúlt időszakban épp, hogy elkezdett csökkenni az NNGYK 43. heti szennyvízelemzése alapján. Ennek ellenére azonban a szennyvízben mért koncentrációk továbbra is jelentősek, sőt Miskolcon emelkedett a mért örökítőanyag. Ennek kapcsán jártunk most annak utána, hogy vajon érdemes-e beadatnunk egy emlékeztető oltást, vagy újra elővenni a szekrényből a maszkokat.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) 43. heti szennyvízadatai szerint a SARS-CoV-2 örökítőanyag országos átlagértéke csökkent, annak ellenére is, hogy még mindig jelentős a mért koncentráció. Budapesten, Kaposváron, Pécsett és Szolnokon is csökkés volt észlelhető, egyedül Miskolcon volt tapasztalható emelkedő tendencia. Itt és Nyíregyházán a SARS-CoV-2 örökítőanyag koncentrációja a magas, míg 20 mintavételi helyen az emelkedett tartományba esett.

A fenti adatokat nézve érthető, hogy ha sokan megijednek attól, hogy egy újabb lezárási, maszkviselési hullám veszi kezdetét. A Pénzcentrum most, az örökítőanyag emelkedése kapcsán szakértőket kérdezett arról, hogy érdemes-e beadatnunk az 5. ismétlődő oltást, és ha igen, akkor kiknek és miért. Valamint a sokak által ördögi eszközként titulált maszkviselés relevanciájának is utánajártunk.

Sokat lehetne erről beszélni, de a lényeg, hogy a szennyvízadatok nem meglepőek alapvetően. Ugye a légúti fertőzések szezonja – akármennyire is 15-20 fokban beszélgetünk éppen – itt van. Viszont azt is el lehet mondani, amit a szennyvízadatok is alátámasztanak, hogy ha nő a koncentráció, akkor valószínűleg a koronavírusnak való kitettség is. Erre számítottunk, minden ország számított

– kezdett bele dr. Kemenesi Gábor, víruskutató, hozzátéve, hogy annak ellenére, hogy erre számítani lehetett, Magyarországon továbbra sincsen specifikus oltási stratégia.

Azt nem tudom, hogy ez miért maradt el, viszont az biztos, hogy az általános oltási ajánlás része – hasonlóan a külföldi országokhoz –, hogy az emlékeztető oltás beadatása a szezonban, azaz most, ajánlott az idősebbeknek, illetve a kockázati csoportba soroltaknak, korhatár nélkül

– emelte ki a biológus.

Ezt dr. Duda Ernő virológus is megerősítette:

A legokosabb egyszerre beadatni az influenza és a koronavírus emlékeztető oltást. Mindkettő megérkezett már a háziorvosokhoz, tehát egy szúrással meg lehet úszni a kettőt

– mondta a virológus. (A napokban ezzel ellentétes állítások jelentek meg, mint ahogyan fenti cikkünkben is olvasható. Rusvai Miklós szerint ugyanis nem elérhetőek jelenleg a covid-vakcinák - a szerk.)

Kemenesi Gábor pedig nem győzte kiemelni, hogy a veszélyeztetett embereknek mennyire fontos az emlékeztető oltás beadatása, ami az interneten keringő rémhírekkel ellentétben egyáltalán nem veszélyesek.

Ez egy komplex dolog alapvetően, de ugyanarról beszélünk, mint amiről mindig is: egyszerű logika mentén kell itt is gondolkozni. Azt viszont le kell szögezni, hogy az oltás túladagolás és a társai nem létező fogalmak. Ezek csak álhírek, riogatás szinten működő dolgok. Nyugodtan föl lehet venni, nem eshet semmi bajunk, ellenben megúszhatunk egy súlyos lefolyású megbetegedést

– mondta a biológus, kiemelve, hogy az oltás beadatásával rosszul nem járhatunk. Azt pedig nem érdemes túlgondolnunk, hogy melyiket választjuk.

Sokak próbálják nyomon követni a különböző variánsokat, illetve, hogy melyik oltás melyik variáns ellen véd. Ezzel kapcsolatban azt lehet elmondani általánosságban, hogy bármelyik vakcinával történő emlékeztető oltás javítja a védelmünket. Azonban fontos hangsúlyozni, hogy ez nem a fertőzés elleni védelmet jelenti. Ezek az oltóanyagok sok esetben úgy működnek, mint az influenza elleni oltás: védelmet nyújtanak a súlyos megbetegedés ellen, ezért is ajánlott a krónikus betegek számára az emlékeztető oltás

– magyarázta Kemenesi Gábor, hozzátéve, hogy a helyzetet az viszont már bonyolítja, hogy nincs arról tájékoztatás, hogy hol és milyen oltásokat tudunk fölvenni.

Az viszont már más kérdés, hogy hol tudjuk ezeket felvenni, miután Magyarországon nincs erről szóló tájékoztatás. Amit sikerült kiderítenem egy kis nyomozással, hogy az oltópontokon fel lehet venni. Emellett az oltási javaslatban az úgynevezett fészek-, vagy buborék oltást is ajánlják. Ez annyit tesz, hogy ha valakinek egy családtagja krónikus beteg, vagy idős, akkor a családtagoknak is javasolt az emlékeztető oltás

– fűzte hozzá Kemenesi Gábor, aki szerint mindenképpen érdemes lehet újra maszkot húzni.

Visszatér a maszkviselés?

Értékelni kell a társadalmi perspektívákat, a szociológiai, kulturális tényezőket. Nem kényszeríthetőek az emberek állandó maszkviselésre, ez nem része a nyugati társadalomnak. Nem is kell annak lennie, de én azt szoktam mondani, hogy ugyanúgy, ahogy Ázsiában ez meghonosodott, nálunk sem gondolom szégyenletes dolognak, hogyha valaki a légúti megbetegedések szezonjában úgy megy be a benzinkútra, vagy a közértbe, úgy száll fel a buszra, hogy megfelelő szűrőképességű maszkkal védjük magunkat és a többieket. Én csak javasolni tudom, hogy amennyiben azt látjuk a környezetünkben, hogy egyre többen köhögnek, tüsszögnek húzzunk maszkot olyan helyen, ahol sok ember, gyakran megfordul. Nem tudjuk, hogy kik ők és mikor tüsszentenek fel. Úgy gondolom, hogy ha a COVID hozott tanulságot, akkor az az, hogy ez egy egészen jó megoldás magunkra és a környezetünkre nézve is

– vélekedett a víruskutató, amit dr. Duda Ernő virológus is megerősített.

Hogyha valakinek nem esik nehezére, akkor a maszk a legjobb védelem. Gondoljunk csak arra, hogy amikor levettük a maszkot, akkor rendkívüli módon megemelkedett a fertőzések száma azonnal

– mondta a virológus.

Azaz összességében nincs mitől tartanunk, de érdemes megfontolnia minden érintettnek az emlékeztető oltás beadását, illetve önmagában a maszk viselését is. Ezutóbbi ugyanis nemcsak a koronavírus ellen jelent védelmet, hanem az influenzaszezont is könnyebben át tudjuk vészelni ennek segítségével.