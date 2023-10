A citromfű tea készítése: mennyi idő után hat a citromfű tea, miért jó citromfű teát fogyasztani?

Tudtad, hogy bizonyos gyógynövények nem csak a testünket, hanem a lelkünket is megnyugtatják, rendszeres fogyasztásukkal elűzhetjük a depressziót, szorongást és álmatlanságot? Ilyen gyógynövény a citromfű is: a belőle készült citromfű tea a felnőtteket és a gyerekeket is megnyugtatja. Járjunk utána, mit érdemes tudni a citromfű tea hatása kapcsán: mutatjuk, a citromfű tea mire jó, hogyan hat a citromfű tea!

Cikkünkben a természetes gyógyszerként ható citromfű tea hatása kapcsán nyújtunk tájékoztatást olvasóinknak: tudd meg, mi ellen jó a citromfű tea hatása, menyi idő után hat a citromfű tea, és hogy a citromfű tea mire jó, milyen testi és lelki problémákat enyhíthet a citromfű tea fogyasztása. Amellett, hogy megtudhatod, mennyi idő után hat a citromfű tea, azt is eláruljuk, mik lehetnek a citromfű tea mellékhatásai, és hogy a citromfű tea hány éves kortól adható gyerekeknek a (citromfű tea hány hónapos kortól adható babáknak). Járjunk utána, hogy a citromfű tea hol lehet kapni, és hogy a citromfű tea mennyi idő után hat!

Milyen gyógynövény a citromfű?

A citromfű egy közel-keleti eredetű gyógy- és fűszernövény, ami még az ókori görögöknek, rómaiaknak köszönhetően elterjedt egész Európában. Habár vadon nem igazán találkozhatunk vele, mert Magyarországon eredendően nem őshonos, a magyar kertekben sikerrel termeszthető, akár szabadföldbe, akár cserépbe, balkonládába ültetjük. A citromfű friss, zsenge hajtásait leginkább a nyár közepén/végén gyűjthetjük, azonban szárított citromfű tea formájában egész évben kapható. Nem csak citromfű tea formájában éri meg fogyasztani, ugyanis fűszernövénynek sem utolsó: a mentához hasonlóan bármilyen salátát, mediterrán stílusú ételt feldobhatunk használatával.

A citromfű tea hatása: a citromfű tea mire jó?

A citromfüvet frissen és forrázatként (citromfű tea) is fogyaszthatjuk, mindkét esetben jótékony hatással lesz egészségünkre. A citromfű tea hatása a gyógynövényben rejlő illóolajoknak, szaponinoknak és flavonoidoknak köszönhető, de található benne még csersav, kávésav is. A citromfű tea hatása nem csak a testre, hanem a lélekre is kifejti erejét: a népi gyógyászatban a depresszió és a szorongás, az álmatlanság, az idegesség és más lelki problémák gyógyszereként alkalmazták.

A citromfű tea hatása mindemellett az emésztőrendszerre is kiterjed: a citromfű tea segít megnyugtatni a háborgó gyomrot, csökkenteni a gyomorsavat, de hányinger, epeproblémák és puffadás ellen is jól használható a citromfű tea. A citromfű tea fogyasztása ajánlott továbbá migrén, fejfájás ellen, izzasztó- és görcsoldószerként, sőt, magas vérnyomás ellen is megéri kipróbálni a citromfű tea rendszeres fogyasztását. A citromfű tea mellett a citromfű szörp készítését is ajánljuk, mert kiváló frissítő üdítőital készülhet belőle.

Mik lehetnek a citromfű tea mellékhatásai?

Mint minden gyógynövénynek, a citromfűnek is lehetnek mellékhatásai, ha arra érzékenyek vagyunk, vagy ha túlzásba vittük a citromfű tea fogyasztását. A citromfű tea mellékhatásai lehetnek a szájszárazság, a gyomorfájás, a fejfájás és a hányinger, ritkán a citromfű tea szédülést, megnövekedett vizelési ingert és nagyobb étvágyat eredményezhet. A citromfű tea és más gyógyteák fogyasztása mellett ügyeljünk arra is, hogy tiszta vizet is igyunk!

A citromfű tea készítése

A citromfű tea elkészítése pofonegyszerű: tegyünk egy teafiltert a bögrébe (szálas citromfű tea esetén 1-2 teáskanállal használjunk), forrázzuk le, majd hagyjuk állni lefedve, 10-15 percen keresztül, hogy a forró vízben kioldódhasson a citromfű tea hatása. Ha a citromfű tea friss citromfűből készül, a bögrébe 1-2 szál hajtást tegyünk, majd ugyanígy forrázzuk le és hagyjuk kiázni.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A citromfű tea adagolása: mennyi citromfű tea fogyasztása ajánlott?

Napi 1-3 csésze citromfű tea fogyasztása jótékony hatással lehet emésztőrendszerünkre, lelkivilágunkra egyaránt, azonban ennél többet nem javallott fogyasztani.

Mennyi idő után hat a citromfű tea?

Egy csésze citromfű tea elfogyasztása után ne várjunk azonnali hatást: a citromfű tea kúraszerűen fogyasztva fejti ki hatóerejét, érdemes napokig vagy néhány hétig kortyolgatnunk azt.

A citromfű tea hány éves kortól adható gyerekeknek, babáknak?

Gyakori kérdés, hogy a citromfű tea hány hónapos kortól adható babáknak, illetve, hogy a citromfű tea hány éves kortól adható kisebb gyerekeknek, hiszen nekik is szükségük lehet a gyógyteák jótékony hatására. Az általános nézetek szerint a citromfű tea 1 éves kortól adható a gyerekeknek, azonban esetükben célszerű kisebb adagokkal, például napi egy-két kisebb csészényi citromfű teával számolni.

A citromfű tea hol kapható?

Szintén gyakori kérdés, hogy a citromfű tea hol lehet kapni, milyen forrásból érdemes a citromfű teát beszerezni. Nos, a citromfű tea szárított formában szinte minden gyógyszertárban, gyógynövény-szaküzletben, illetve a nagyobb élelmiszeráruházak tearészlegén is fellelhető, de ha nem bízunk a bolti teában, az a legegyszerűbb, ha saját magunknak nevelünk 1-2 cserépre való citromfüvet – így mindig lesz kéznél friss gyógynövény.