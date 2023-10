Filléres citromfű szörp recept: ezektől a betegségektől óv meg a citromfű szörp hatása

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Tavasztól egészen őszig tart a citromfű szezonja: ha szerencséd van, még most is szedhetsz ebből a népszerű gyógynövényből egy csokorral. Járjunk utána, hogyan készül a citromfű szörp házilag, egyszerűen, milyen citromfű szörp recept használatát javasoljuk, ha a színtiszta citromfű szörp vagy a menta citromfű szörp készítése a cél. Tudtad, hogy a citromfű szörp hatása segíti az emésztőrendszer működését, de még a depresszió tüneteit is enyhítheti?

Cikkünkben a különleges citromfű szörp készítésével kapcsolatos tudnivalókat szedtük össze olvasóinknak: mutatjuk, milyen növény a citromfű, milyen citromfű szörp típusok léteznek és hogyan készül a citromfű szörp házilag, egyszerűen. Milyen citromfű szörp receptek léteznek, elkészíthető-e a citromfű szörp forralás nélkül is? Milyen más növényekkel érdemes kombinálnunk a citromfüvet a szörpkészítés során (pl. menta citromfű szörp, bazsalikom citromfű szörp, gyümölcsös citromfű szörp), és hogyan működik a citromfű szörp hatása, milyen betegségek leküzdésében segíthet a citromfű szörp? A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Amit a citromfűről tudni érdemes A citromfű szörp alapanyaga, a citromfű (Melissa, méhfű, mézfű, mézmenta vagy macskaméz) egy alapvetően közel-keleti eredetű, azonban az ókori görögöknek köszönhetően az egész Földközi-tenger térségében elterjedt, mediterrán fűszer- és gyógynövény. A citromfüvet Magyarországon vélhetően a 18. század vége óta termesztik gyógynövényként, korábban jellemzően a kolostorok füvészkertjeiben fordult elő. Habár vadon jellemzően nem terem meg, a háztáji kiskertek elterjedt növényéről van szó. A citromfű hajtásait, leveleit jellemzően nyáron gyűjtik, legnagyobb mennyiségben júliusban és augusztusban szedhetjük. Az alapanyagból a citromfű szörp és citromfű tea mellett készíthetünk különféle mártásokat, de zöldfűszer gyanánt is használhatjuk különféle levesekhez, mediterrán stílusú húsételekhez, továbbá limonádékhoz, fagyihoz és süteményekhez is illik – vagyis a citromfű szörp receptjén túl rengeteg módon hasznosíthatjuk ezt a praktikus gyógynövényt. Hogyan készül a citromfű szörp? A legtöbb gyógynövényszörpöt – ahogy a citromfű szörpöt is – gyakorlatilag egy nagyon tömény, koncentrált gyógyteából készítjük el, ami a beáztatott, majd forrázott citromfüvön alapszik. Gyakori kérdés, hogy a citromfű szörp forralás nélkül is elkészíthető-e – nos, erre a kérdésre sajnos nemmel kell válaszolnunk, ugyanis a gyógynövények természetes hatóanyagai – ha nem nyersen fogyasztjuk el őket – forrázás útján oldódnak ki az alapanyagokból, vagyis ezt a mozzanatot nem tudjuk, és nem is érdemes elkerülni. A citromfű szörp készítése kapcsán egyébként több stratégia is létezik: egyes citromfű szörp receptek szerint az alapanyagot elég vízbe áztatni a forralás előtti éjszakán, mások cukorszirupban áztatják ki a gyógynövényt, míg megint mások eleve a forrázással indítanak. Mindegyik citromfű szörp recept helytáll, a lényeg, hogy a citromfű szörp készítése (ez vegyes szörpök, pl. menta citromfű szörp vagy kamilla citromfű szörp késztése esetén ugyanígy van) során adjunk időt az alapanyagnak a kiázásra. A citromfű szörp hatása az egészségre Ahogy a fentiekben is említettük, a citromfű nem csak fűszernövény, hanem gyógynövény is: mind a citromfűből készült gyógytea, mind a citromfű szörp pozitív hatással van az egészségünkre. A citromfű hatóanyagai közé tartoznak az illóolajok, a szaponin, a gyanta, a flavonoidok, a cseranyagok és a kávésav, amelyek nyugtató hatással vannak szervezetünkre. A népi gyógyászatban a citromfű szörp, tea fogyasztását ajánlották alvászavar és álmatlanság ellen, illetve idegesség és különféle lelki problémák, depresszió esetén is alkalmazták. A citromfű szörp és más citromfű készítmények segítenek megnyugtatni az égő gyomrot, mérsékelik a gyomorsavtúltengést, enyhe szélhajtóként csökkentik a hasi puffadást, de hányinger és epeproblémák esetén is fogyasztható. Használták továbbá fejfájásos problémák, migrén ellen, a magas vérnyomás csillapítására, görcsoldóként és méregtelenítő, izzasztó gyógynövényként is. Ki hitte volna, mennyi mindenre jó a citromfű szörp! Citromfű szörp recept egyszerűen Nézzük, hogyan történik a citromfű szörp készítése egy filléres citromfű szörp recept segítségével: mutatjuk, hogyan készül a citromfű szörp házilag egyszerűen, nehezen beszerezhető hozzávalók és tartósítószerek nélkül! A citromfű szörp hozzávalói 1 nagy csokor citromfű

1 l víz

1 kg kristálycukor

2 db bio citrom

1-2 ek citromsav A citromfű szörp elkészítése Szedjünk egy nagy csokor friss citromfüvet, tisztítsuk meg a rovaroktól és a földes gyökérrészektől, majd mossuk át alaposan folyóvíz alá tartva. Készítsünk az 1 l vízből és az 1 kg cukorból 1:1 arányú cukorszirupot (forraljuk föl a vizet és keverjük homogénre a cukorral), majd zárjuk el alatta a lángot. A tiszta citromfüvet durván aprítsuk össze (nem feltétlenül szükséges lépés a citromfű szörp készítése során), majd tegyük egy kisebb fazékba a cukorsziruppal és a felkarikázott citrommal. Hagyjuk így beáztatva, az edény tetejével lefedve egy éjszakán át. Másnap forraljuk föl a szirupot, benne a citrommal és a citromfűvel; főzzük kb. 15 percen keresztül, majd szűrjük le a citromfű szörpöt a növényi részekről. Keverjünk el a forró szörpben 1-2 kanálnyi citromsavat, majd kóstoljuk meg és szükség szerint állítsunk a savanyúságán. A citromfű szörp tartósítása, tárolása A fentiek szerint elkészített citromfű szörp tárolásához készítsünk elő két nagyobb csatosüveget (kb. 2 liter citromfű szörp jön ki az adagból), ezeket csírátlanítsuk forró vízzel, majd egy tölcsér segítségével merjük át beléjük a forró citromfű szörpöt. Zárjuk le az üvegeket és hűtsük ki őket száraz dunsztba téve – az így kapott citromfű szörp problémamentesen, hozzáadott tartósítószerek nélkül eláll a következő szezonig. Tároljuk hűvös, fénytől védett helyen!

Címlapkép: Getty Images

