Aggasztó a helyzet a Szent János kórházban: vacogó betegek és átfagyott nővérek a belgyógyászaton

A Szent János kórház belgyógyászatán olyannyira hideg van, hogy egyes orvosok jobb híján már kabátban dolgoznak. Az egyik ott dolgozó szerint bár már kaptak takarókat és elektromos radiátorokat, de a jelek szerint még hetekig nem lesz fűtés az épületben. Az RTL információi szerint összesen 4 osztályukon van gond a fűtéssel, aminek megjavításán hetek óta dolgoznak.

Kabátban kénytelen várakozni az egyik beteg a budapesti Szent János kórház belgyógyászatának 1.es épületében, miközben nem sokkal arrébb az egyik lépcsőházban egy kitört ablakot csak néhány kartondoboz fed. Fűtés pedig egy hete nincs az épületben.

A helyzetről először a Blikk számolt be: a lapnak egy beteg elmondta, hogy mindenki megfázott, zuhanyozni pedig nem mernek, nehogy tüdőgyulladást kapjanak. Az RTL most ennek kapcsán rejtett kamerával járta be az osztályt, ahol már elektromos fűtőeszközöket és takarókat is láttak az osztályon. Ezeket azonban egy ott dolgozó szerint csak ma reggel kapták meg.

Ma kaptunk 34 darab takarót. Két osztályról kaptunk kölcsön hősugárzót is

– nyilatkozta az egyik nővér, hozzátéve, hogy a kórház vezetője szerdán meglátogatta az osztályt is, amikor kiderült, hogy a kazánnal van a probléma. Azt azonban nem tudni, hogy mikor lesz újra meleg az épületben.

A kazánhoz megvették alkatrészt, ami három hét amíg megérkezik. Másik három hét, amíg azt a nagy kazánt összerakják

– tette hozzá a nővér.