Gyógyszerek helyett erre költ temérdek magyar: ha gyógyulásról van szó, ők már erre esküsznek

Az idei év valódi áttörés volt OTP Egészségpénztár számára, az elmúlt 7 hónapban nőtt a pénztártagok száma, idén átlépte a 350 ezer főt, és több mint 11 milliárd forintnyi befizetés érkezett, ami 29% bővülésnek számít az korábbi évekhez képest. Az október 9-én megrendezésre kerülő sajtótájékoztatóról élőben tudosit a Pénzcentrum.

Október 9-én egy sajtóreggeli keretében számolt be az OTP Egészségpénztár, a Budai Egészségközpont és a Foglaljorvost.hu a digitalizációs fejlesztésekről, és az eddigi 7 hónapban az magánegészségügyben látható számokról.

Egyre tudatosabbak az emberek, egyre többet foglalkoznak az egészségükkel, kb 30%-os a növekedés.

- kezdte a tájékoztatót Kovács Tamás Attila, az OTP Egészségpénztár ügyvezető igazgatója

Valamint hozzátette, hogy a cél az volt, hogy mindent teljesen online lehessen intézni. Jövőben a kötelező azonosítás is az online rendszerben fog történni. Ami a tavalyi évhez képest nagyobb változás, hogy sokkal inkább költenek az ügyfelek az egészségügyi szolgáltatásokra, és kevésbé gyógyszerre, míg korábban a gyógyszertári költségek tették ki az egészségpénztári kártyások fő költségét. Konkrétabban 2012-ben csupán közel 1 milliárd, mára már nagyjából 4 milliárd forintot költöttek egészségügyi szolgáltatásokra. Az ügyvezető szerint ez az ügyfelek tudatosságával magyarázható. A legnépszerűbb szolgáltatások a bőrgyógyászat, nőgyógyászat, szülészet.

A Foglaljorvost.hu ügyvezető igazgatója Straub Fanni is megerősítette, hogy az elmúlt 5-7 évben az ő rendszerükben is látható, hogy sokkal tudatosabbak a betegek. Az orvosválasztásnál azonban egyértelműen a legelső szempont az ár. Ez főleg a kisebb, rutinszerű beavatkozásoknál látványos, ezek esetén területi szinten is látható, hogy sokkal jellemzőbb, hogy a közelben keresnek orvost az emberek. A súlyosabb betegségek esetén sokkal inkább a nagy szaktekintélynek örvendő orvos után mennek, az ár és az utazási idő csupán másodlagos.

A tájékoztatón a Dr. Csernavölgyi István, a Budai Egészségközpont vezérigazgatója is jelen volt, őt többek között arról beszélt, hogy milyen adatokat látnak a betegek száméban az évben, illetve több kérdésre adott válaszában kitér az állami és magán szektor együttműködésére is.

A sajtósok kérdésére elmondta, hogy meglátása szerint a magán és állami szektor konstruktív együttműködése a jövő, ezen persze még dolgozni kell. Többek között az állami szektor hiányos ágazati találhatóak a magánszektorban, úgymint a Budai Egészségközpontban működő gerincsebészet. De ezen felül is cél, hogy támogassa egymást a két szektor. A betegek tudatosságát őt is kiemelte, és hozzátette, hogy ez abban is meglátszik, hogy mind a fekvő és beteg ellátásban fontosabbá vált a betegek biztonsága, tehát, hogy a páciens a konkrét panaszára gyors és szakszerű, progresszív segítséget kapjon.

Az állami és magánszektor felszereltségét tekintve elmondta, hogy nincsen különbség.

Nem gondolom, hogy különbség van, tudom, hogy a robotika a nagy sláger most, de nincs különbség a két szektor között. Az államiban is vannak csúcs lehetőségek.

mondta Dr. Csernavölgyi István, a Budai Egészségközpont vezérigazgatója. A technológiai fejlesztések, robotika kapcsán még hozzátette, hogy:

ha tömeges ellátásról beszélünk, akkor a klasszikus sebész ellátás van preferálva, és nem csak Magyarországon. A modern orvoslásban megjelenő robotika, azért egy nagyon jó marketing, és nem marketing célból kell belépni. Akkor fogunk, ha szakmailag azt látjuk, hogy kell.

- tette hozzá a vezérigazgató.