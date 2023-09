Milliónyi magyar vágja maga alatt a fát: borzasztó egészségkárosodást kockáztatnak ősszel?

Az ősz beköszöntével az idénygyümölcsök és -zöldségek széles és színes kínálata egyre szűkül és hajlamossá válhatunk a vitaminokban szegényebb, de nehezebb, zsírosabb ételek fogyasztására. Ezzel párhuzamosan egyre kevesebb napfény ér bennünket, a levegő lehűlése és a fokozott őszi stresszterhelés pedig sajnos magával hozza a náthaszezont. Mindezek ellenére, ha megfelelően felkészítjük a szervezetünket a hideg időszakra, valóban sikeresen vehetjük fel a harcot a megfázás és egyéb kellemetlen megbetegedések ellen. Még nem késő belevágni az immunrendszer erősítésébe, lássuk, mit tehetünk - szakértő tippjeivel.

Ősszel és télen kiemelten fontos a testi-lelki egészségünk szempontjából a megfelelő stresszkezelés, ugyanis a tartós stresszre a szervezetünk magas kortizol szinttel reagál, ami pedig alacsonyabb immunválaszt eredményez. Így a kórokozók szabad utat kapnak és nagyobb esélyünk lesz elkapni például az őszi felső légúti megbetegedéseket. Érdemes kitapasztalni, hogy alkatilag mi az, amivel enyhíthetjük a stresszt: jóga, meditáció, főzés, alkotás, túrázás a szabadban vagy akár az olvasás is sokat segíthet. De a testmozgásról sem szabad megfeledkezni, mint nagyszerű stresszcsökkentő eszközről.

Mozogjunk rendszeresen

A rendszeres testmozgás a stresszel való egészséges megküzdés mellett nagyon sokat segíthet abban, hogy elkerüljük az őszi náthát vagy az influenzát. A mozgás ugyanis nagyban serkenti az egészséges nyirokkeringést, több oxigént juttat a szervezetbe, ezáltal nő az ellenálló-képességünk és hatékonyabban tudjuk távol tartani a kórokozókat.

Érdemes tehát rendszeresen időt szakítanunk rá; már egy nagyobb séta a friss levegőn, vagy kisebb intenzitású mozgások is sokat segíthetnek az egészségünk megőrzésében. Ha pedig rendszeresen intenzív testmozgást végzünk, kiemelten fontos, hogy a kellő vitaminbevitel mellett a megfelelő mennyiségű aminosav-bevitelre is hangsúlyt fektessünk az immunrendszer egészsége érdekében. Válasszunk ehhez egy komplex étrend-kiegészítőt, amelyben szükséges aminosavak mellett további hasznos vitaminok és ásványi anyagok is megtalálhatóak.

Fogyasszunk friss idényzöldségeket és -gyümölcsöket

A szezonális és helyi termesztésű zöldségek és gyümölcsök bizonyítottan sokkal több hasznos vitamint és ásványi anyagot tartalmaznak, mint a tartósított vagy több kontinensen át utaztatott termények. Válasszunk ősszel friss gyümölcsöket, mint az alma, a szilva, a szőlő vagy a körte, illetve zöldségeket, mint az édesburgonya, a cékla, a bab vagy a sütőtök, amelyek nem csupán vitamindúsak, hanem rostban is gazdagok, így az emésztőrendszerünk egészséges működését is támogatják.

Fordítsunk figyelmet a kellő vitaminbevitelre

Az egészséges táplálkozás és jó életmódbeli szokások mellett nagyon fontos, hogy megfelelő mennyiségben juttassunk vitaminokat a szervezetünkbe az őszi időszakban is. Ahogyan a napsütéses órák száma csökken, egyre nagyobb szerepet kap a D-vitamin pótlása, melynek az egészséges immunműködés szempontjából kiemelt szerepe van az őszi-téli időszakban.

Érdemes odafigyelni a megfelelő mennyiségű C-vitamin és Cink bevitelre is, ha a célunk az immunrendszer felvértezése a kórokozók ellen. Válasszunk ehhez egy olyan komplex, magas minőségű étrend-kiegészítőt, amelyben a vitaminok és ásványi anyagok széles spektruma megtalálható, melyek egymás hatását is támogatják, így a szervezet védekezőképességét erősítve vehetjük fel a harcot a baktériumok és vírusok ellen- tette hozzá Gyöngyösi Szilvia, a MyEatrend márkanagykövete.

