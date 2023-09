Teljesen elfogyott a magyarok pénze? Az egészségünk lett az infláció újabb áldozata

Bár a Covidot követően az emberek nagy része sokkal tudatosabb lett az egészségét illetően, egyre többet költöttünk vitaminokra, illetve egészségmegőrzésre, azonban a folyamatos infláció és a növekvő árak hatására egyre több mindenről vagyunk kénytelenek lemondani a vásárlások során. Ennek esik áldozatul az egészségünk is, hiszen az elsők között mondunk le erről, amikor kénytelenek vagyunk spórolni. A visszaesés okait és következményeit összegezte Jánvári András e-kereskedelmi szakértő, a Multi-vitamin.hu ügyvezető igazgatója.

Ahogy korábban több kutatás is kimutatta, elindult egy folyamat, amely során egyre többen vásárolnak lefelé, ami azt jelenti, hogy ha van egy hasonló termékből többféle ár és minőség, könnyebben döntenek az olcsóbb mellett, még abban az esetben is, ha ez a minőség rovására megy. A márkahűség egyre kevésbé jellemző.

Ha az egészégről, az étrendkiegészítőkről vagy vitaminokról van szó, akkor pedig nem is egy adott márkáról, hanem sok esetben összességében a termékről mondanak le a vásárlók – hívja fel a figyelmet Jánvári András.

Ennek már idén is látható a nyoma és egyre több a beteg, de igazán a jövő év elején lesz meg igazán a böjtje, ugyanis az influenzajárványok jellemzően január-februárban szoktak igazán tombolni, mikorra a szervezet D-vitamin szintje teljesen kiürül. Így érdemes lenne már az őszi szezonban pótolni a D-vitamint, a C-vitamin, illetve más vitaminok és ásványi anyagok pótlására is buzdítanék mindenkit

Váratlanul esett az internetes kereskedelem volumene

Ami az idei évben kifejezetten érdekességnek, váratlan eseménynek számít, hogy az internetes kereskedelem volumene többet esett, mint a normál boltoké, ami korábban még soha nem történt meg.

A csökkenéseknek köszönhetően minden területen megindult a harc a vásárlókért, már közel sem kötelező akciózásokról van szó az értékesítés során, hanem tényleg minden módszerrel próbálják megszerezni a kereskedők a vásárlókat

A vásárlók spórolnak, az üzletek szenvednek

A tény, hogy a vásárlók tudatosabbá váltak, kétszer is meggondolják, hogy mire költenek, már önmagában is gondot jelent e kereskedőknek, azonban erre még további olyan gazdasági hatások jönnek rá, mint például az iparűzési adó aktualitása, amit idén visszaemeltek 2%-ra.

Ez a Covid alatt 1%-os volt, amihez képest nagyon jelentős a 2%-ra való visszatérés. Azért is okozhat ennek megfizetése problémát a kereskedőknek, mert sok szektorban a kiskereskedelmi volumenek nem indultak be a nyár végével, sőt, szeptember elején sem

– mutatott rá a multi-vitamin.hu ügyvezetője. Emellett a béremelés is nehézkes és egyre több problémát jelent, ugyanis az energiaárak és egyéb költségek kigazdálkodása sem megy egyszerűen a cégeknek. Mindez oda vezethet, hogy a pesszimista hangulat mellett egyre több a kieső, és leginkább a kicsi, tőketartalék nélküli cégek kerülnek hátrányba, akik a gyártók akciózásait sem tudják igazán kihasználni.

Étrend-kiegészítőket és vitaminokat értékesítő cégeknél továbbra is nagy a bizonytalanság

Továbbra is rengeteg a híresztelés a témában, ugyanakkor semmi sem biztos, emiatt sokaknál elbizonytalanítja a jövőt, hogy mi lesz az étrend-kiegészítők árusíthatóságával. Ez nyilván a tervezhetőséget is nehezíti minden cég életében. Sok kisebb cégnél ezért az is felmerül, hogy vajon megéri-e küzdeni, vagy egyszerűbb bezárni.

Bizakodhatnak-e a kiskereskedelemben?

Ami bíztató lehet, hogy az alapanyagok jelentős részénél az árak már jó ideje nem nőnek, illetve inkább csökkennek, és ez nyomást gyakorol a forgalmazókra, hogy készleteiket akár akciósan vagy éppen veszteségesen is, de kiárusítsák. Ehhez a vásárlóknak is résen kell lenniük és figyelniük kell az akciókat.

Aki spórolni szeretne, érdemes több helyen megnézni az árakat, mert nagy különbségek lehetnek. Sok kisbolt nem közvetlenül a forgalmazóktól vásárol, hanem köztes nagykereskedésektől és náluk plusz árat jelent a köztes cégeknél növekedő árrés elvárás. Az elmúlt 2-3 évben másfélszeresére nőtt az általuk rárakott plusz árrés a bérek, rezsi és logisztikai költségek növekedése miatt. Ugyanakkor a boltosoknak is emelniük kellett, hiszen az ő költségeik is növekedtek, a forgalmak viszont egyáltalán nem olyan mértékben, így duplán rakódott rá a növekedés

– mutatott rá Jánvári András.