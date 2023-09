Irgalmatlan pénzt kereshetsz a véreddel: van, aki több mint 700 ezres juttatással toboroz donorokat

713 000 forintos éves juttatással próbál vérplazma-donorokat szerezni magának egy budapesti plazmacentrum. Azt írják ezért a pénzért hetente csak pár órát kell rászánni a plazmaadásra.

713 000 forintos éves juttatással csábítaná a vérplazma-donorokat a Nyugati Plazmacentrum. A hirdetésük szerint „juttatásaik elszálltak”, és az összegért igazából elég hetente pár órát plazmaadással tölteni. Úgy számolnak egyébként, hogy egy átlagos adó számára ez az összeg éves szinten elég lehet az összes havi rezsiköltségének a kifizetésére, de akár a havi lakbér jelentős részét is lehet belőle fedezni, illetve jó segítség lehet a heti bevásárlásban.

A centrum hivatalos Facebook-oldalát böngészve egyébként az látszik, hogy minden páratlan alkalomra 11 000 forint juttatást, a páros alkalmakra pedig 13 000 forint juttatást adnak. Érdemes tudni, hogy mind a vér, mind pedig a vérplazma-adás szervdonációnak minősül, ezért elviekben pénzt nem lehetne érte adni. A centrumok ezért nevezik általában költségtérítésnek azt, ha amúgy adnak pénzt a plazmaadásért.

Érdemes azt is tudni azt is, hogy a vérplazmáért járó összeg törvényileg szabályozva van, és a minimálbérhez van kötve. 2023-tól például törvényileg bruttó 66700 forintot kaphatnak, akik vérplazmát adnak, a tavalyi 5500 forint helyett. Ám mivel a pénzben folyósított költségtérítésen felül sok helyen ajándékutalványban is részesülhetnek a plazmaadók, ezért ennél jóval magasabb összegeket is kaphatnak. Amint látjuk, a fenti hirdetésben is valószínűleg ez a helyzet.

Érdemes odafigyelni vérplazma adásakor

A Pénzcentrumon hosszú évek óta állandóan foglalkozunk a vérplazma kérdésével. És azért érdemes az egészségügyi részére is odafigyelni. A törvény szerint 72 óra elteltével lehet hivatalosan vérplazmát adni egészségügyi és regenerálódási okokból (de egy héten kettőnél, egy évben 45-50 alkalomnál többször nem javallott). Azt viszont érdemes megemlíteni, hogy nem nagyon van a plazmacentrumoknak idehaza átfogó adatbázisuk, így könnyű kijátszani a rendszert. Viszont ez egészségügyi okok miatt egyáltalán nem ajánlott.