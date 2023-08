Súlyos látlelet az ország egészségügyi helyzetéről: ennek nagyon rossz vége lesz!

Mi, magyarok őrült sokat járunk orvoshoz az európia statisztikai hivatal adatai szerint: a kontinens élmezőnyébe tartozunk az évi átlag 9,4 látogatásunkkal. Mindeközben az EU-ban a harmadik legkevesebb orvos van a pályán Magyarországon. 100 ezer emberre mindössze hatvanhat háziorvos jut. Ezzel még mindig nem vagyunk a legrosszabbak az unióban, de a lista hátsó harmadába tartozunk.

Az egészség fontos prioritás az európaiak számára, elvárjuk, hogy hosszú és egészséges életet éljünk, védve legyünk a betegségekkel és balesetekkel szemben, és megfelelő egészségügyi ellátásban részesüljünk. A szociális jogok európai pillérének 20 alapelve közül az egyik, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy időben hozzáférjen a megfizethető, jó minőségű, megelőző és gyógyító egészségügyi ellátáshoz. És mi, magyarok nem is szalasztjuk el a lehetőséget: gyakran keressük fel az orvosainkat.

Tudni kell, hogy a lakosság orvossal folytatott konzultációinak átlagos számáról szóló statisztikák magukban foglalják az orvosi rendelőben, a beteg otthonában, illetve a kórházak vagy ambuláns egészségügyi központok járóbeteg-osztályain történő találkozásokat, de nem tartalmazzák a kórházban vagy hasonló intézményben történő fekvőbeteg- vagy nappali betegellátás keretében végzett kezelés alatti látogatásokat, és a telefonos konzultációkat sem.

Az EU tagállamai között az orvosok felkeresésének gyakorisága változatos képet mutat. Svédországban és Görögországban az emberek 2021-ben átlagosan kevesebb mint 3 alkalommal fordultak orvoshoz. A legtöbb uniós tagállamban a konzultációk átlagos száma általában 3,5 és 7,8 között mozgott,

A leggyakrabban Hollandiában (8,6 konzultáció/fő; beleértve a telefonos konzultációkat is), Magyarországon (9,5), Németországban (9,6; csak a költségtérítési szabályok szerinti eseteket tartalmazza) és Szlovákiában (11,0; beleértve a telefonos konzultációkat is) keresték fel a betegek az orvosaikat 2021-ben.

Tesszük ezt úgy, hogy a 2020-as adatok szerint hátul kullogunk az ellátásban: 100 ezer emberre mindössze hatvanhat háziorvos jut. Ezzel még mindig nem vagyunk a legrosszabbak az unióban, de a lista hátsó harmadába tartozunk. Benéztünk a számok mögé, és döbbenetes adatokat találtunk - van olyan ország, amely lakosságban és méretben is megegyezik hazánkkal, mégis hatszor annyi háziorvossal rendelkeznek.

Mindez arra enged következtetni, hogy a magyarok egészségi állapota nagyon rossz - ezt be is bizonyította egy kutatást, melyből az is kiderül, mekkora gazdasági veszteségeket jelent mindez az országnak.

Persze a 2018 és 2020 közötti átlaghoz képest a konzultációk száma 2021-ben csökkent a 24 uniós tagállam közül 19-ben, kivételt képezett Csehország, Ausztria, Lengyelország, Lettország és Szlovákia (megjegyzendő, hogy Ausztria esetében változás történt a lefedettségben). A legnagyobb csökkenést mind relatív, mind abszolút értelemben Olaszországban (39%-kal; 3,3 fővel kevesebb konzultáció jutott egy főre) és Litvániában (24%-kal; 2,0 fővel kevesebb konzultáció jutott egy főre) regisztrálták. Az általános orvosokhoz forduló lakossági arány magasabb volt, mint a szakorvosokhoz fordulóké

Az összes uniós tagállamban a nők nagyobb valószínűséggel fordultak háziorvoshoz a 2019-es felmérést megelőző négy hétben, mint a férfiak. A háziorvosok esetében a nemek közötti különbség több mint 10,0 százalékpont volt Dániában, Bulgáriában, Magyarországon, Litvániában, Lettországban, Svédországban, Lengyelországban és Magyarországon,

ahol a tagállamok közül a legnagyobb, 19,1 százalékpontos különbséget regisztrálták.

Ezzel szemben Észtországban, Csehországban, Cipruson és Finnországban a nemek közötti különbség kevesebb mint 4,5 százalékpont volt.

Egészségügy az EU-ban

Az Európai Unión (EU) belül az egészségügyi politika elsősorban az Európai Bizottság Egészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Főigazgatóságának, valamint a Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóságnak a hatáskörébe tartozik. Az EU-n belül az egészségügyi szolgáltatások és az egészségügyi ellátás megszervezése és nyújtása nagyrészt az EU-tagállamok hatáskörébe tartozik. Az Európai Bizottság megbízatása az egészségügyre vonatkozó nemzeti intézkedések kiegészítése jogszabályjavaslatokkal, pénzügyi támogatás nyújtásával, az egészséges életmód népszerűsítésével, valamint a legjobb gyakorlatok cseréjének koordinálásával és megkönnyítésével.