Súlyos betegségéről vallott Galambos Dorina: "Ezt nem kívánom senkinek!" - Mi az endometriózis, mik az endometriózis tünetei?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az endometriózis egy igen gyakori, kóros, nőgyógyászati elváltozás, amely számos kellemetlen és fájdalmas tünet mellett a meddőség egyik kiváltó oka is egyben. Ezzel a betegséggel küzd többek között Galambos Dorina is, aki most őszintén beszélt a műtétéről és a fájdalmas gyógyulásáról a Palikék Világa by Manna YouTube csatornáján.

Az endometriózis sokak számára ismerős lehet, hiszen egyre több ismert ember beszél róla nyíltan, ráadásul kifejezetten gyakori betegségnek számír: a termékeny nők 25-40 százalékának jelen van a szervezetében. Ráadásul bármilyen korban kialakulhat. Galambos Dorina is csak most, 39 éves korában tudta meg, hogy ő is szenved benne, amikor egy turné közepén konkrétan nem tudott felegyenesedni a fájdalomtól, amikor felrobbant a ciszta a hasában. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Úgy kezdődött az év, hogy mentünk a Szilárddal egy tök jó turnéra év elején és a zágrábi bulit úgy nyomtam le, hogy behasaltam a hátsóülésre. A többiek kérdezték, hogy biztos Zágrábba megyünk-e és nem inkább a kórházba. De végül megcsináltuk a bulit – kezdett bele a történetbe az énekesnő, aki állítása szerint ilyen fájdalmat még életében nem élt át. Borzalmas tüneteket produkál, pedig voltak már nekem vesegörcseim is, ami szintén nem egy leányálom. De ez felülmúlta – mesélte. Galambos Dorinát végül februárban meg is műtötték, ami után még egy hónapig vér hígítót kellett injekcióznia a lábába. Na de pontosan mi is az az endometriózis, ami ennyi nőnek okoz fájdalmakat, sőt gyakran még meddőséget is? Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Mi az endometriózis? Endometriumnak hívjuk a méh belső falát borító nyálkahártyát, az endometriózis pedig egy olyan nőgyógyászati megbetegedés, amikor ez a nyálkahártya rendellenes módon a méh üregén kívül is megtalálható, oda beágyazódik. Az endometriózis leggyakrabban a kismedence szövetjeire, a hashártyára és a petefészkekre terjed ki, ritka esetekben a méhfalban és a kismedencén kívül, egyéb szövetekben is megtalálható. EZ IS ÉRDEKELHET Mi az endometriózis? Mik az endometriózis tünetei és az endometriózis hogyan mutatható ki? Mi az endometriozis, az endometriózis hogyan mutatható ki? Az endometriózis adókedvezmény felvételére is jogosít. Mutatjuk, mi az az endometriózis diéta és miért jó! A méhnyálkahártya mennyisége, állapota mindig a menstruációs ciklushoz köthető, amit a nemi hormonok szabályoznak: a menstruációs ciklus hatására a méhnyálkahártya, vagyis az endometrium megvastagodik, ezzel készül fel a lehetséges utódok befogadására - azonban a méhen kívüli endometrium-szövetek, rendellenes pozíciójuk ellenére szintén reagálnak a hormonokra és megvastagodnak. Míg a méhen belüli nyálkahártya a menstruáció hatására leválik és távozik a szervezetből, addig a kóros nyálkaszövet, az endometriózis nem tud - felhalmozódik a testüregben és irritálja a környező szöveteket. Fontos kiemelnünk, hogy az endometriózis csomók jelenléte nem daganatos megbetegedés! Az endometriózis mindössze a jóindulatú, egészséges szövet rossz helyen történő felhalmozódása, amely kifejezetten gyakori nőgyógyászati betegség. Mit okoz az endometriózis? Az endometriózis jelenléte gyulladáshoz, ciszták kialakulásához vezethet, amik általában felszívódnak, rosszabb esetben egy endometriózis műtét során szívják le és távolítják el őket. A ciszták gyakran hegesedést és az alhasi szervek összenövését eredményezik, ez okozza az endometriózis tapasztalt fájdalmas tüneteit, különösen menstruáció idején. A hegek és összenövések esetenként meddőséghez vezetnek, illetve az endometriózis növeli a petefészekrák kialakulásának esélyét is.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK