Ettől szenvednek most annyira az allergiások: mutatjuk, meddig tarthatnak a kínzó tünetek

Tart a pázsitfűfélék pollenszezonja. Erre az időszakra jellemző, hogy legfontosabb összetevője, a pázsitfűfélék mellett már a lágyszárú kora nyári allergének virágpora, illetve még az átmeneti időszak fásszárú növényeinek pollenje is okozhat tüneteket. Az elkövetkező időszakban a pázsitfűfélék pollenkoncentrációja várhatóan országosan magas, helyenként elérheti a nagyon magas szintet - írja meddig tara Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) napi pollenjelentése.

A fenyőfélék virágporának mennyisége jellemzően közepes-magas szintet érhet el, a csalánféléké közepes, az útifűé, a lóromé, valamint a bodzáé az alacsony-közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben az eperfafélék, az ernyősvirágzatúak, a sás, valamint már a hárs pollenje, illetve még néhány szem a ciprus- és tiszafafélék, a tölgy és a nyír virágporából. A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően alacsony, az Alternariáé helyenként elérheti a közepes-magas szintet.

Magas pázsitfű pollenkoncentráció esetén a viharok hatására a levegőben szálló nagyobb pollenszemek kisebb szemcsékre esnek szét, s ezek a részecskék kis méretüknek köszönhetően a tüdő mélyebb részeibe is eljutnak, így hevesebb reakciót váltanak ki a szervezetben. Az allergiások és az asztmások számára javasoljuk, hogy a vihar ideje alatt tartózkodjanak beltéren és az ablakokat zárják be.

Most sokan tapasztalhatnak erőteljesebb tüneteket. Ezt jelentősen befolyása, milyen pollen van épp a levegőben, milyen az időjárás - meleg, száraz időben több a pollen -, illetve milyen az általános egészségi állapot. Jelenleg többféle növény pollenje támad együttes erővel, ez idővel, júliusra, augusztusra csökkenhet. Viszont a most erőteljesen allergizáló pázsitfűfélék virágzása akár szeptember-októberig is elhúzódhat.

A lapunknak korábban nyilatkozó allergológus, fül-orr-gégész Dr. Krasznai Magdolna javaslata szerint az enyhe és közepes/súlyos fokú szezonális allergiás tünetek esetében, amikor a vizes orrfolyás, tüsszögés, szem-, orr-, torokviszketés a fő panasz, javasolt a második generációs antihisztamin tabletta, szemcsepp, orrspray formájában. Az újabb és a legújabb második generációs készítmények már az orrdugulásra is hatnak, biztonságosak, nem álmosítanak, gyulladáscsökkentő hatásuk is van. A vény nélkül kapható antihisztaminok nem mindig a legkorszerűbb, leghatásosabbak, lassabban hatnak, sokszor drágábbak.

Enyhe tünetekkel nem okoz gondot, ha a beteg vény nélkül kapható szerekkel kezeli az allergiás nátháját, de elhúzódó, orrdugulás esetén, ha nem jut eredményre az antihisztaminnal, mindenképp forduljon a háziorvoshoz. Közepes- súlyos orrdugulással járó allergiás nátha kezelésére szteroid orrspray használata indokolt. Amennyiben az orrdugulás tartós, akkor fül-orr-gégészeti kivizsgálás szükséges, mert hátterében állhat még orrsövényferdülés, alsókagyló-duzzanat, orrpolip, vagy a gyerekeknél az orrmandula megnagyobbodása. A kórképet az allergológiai kivizsgálás véglegesíti

- mondta el a szakember. Fontos, hogy a páciens, aki rászánja magát az allergológiai kivizsgálásra, tudja: a vizsgálatot tünetmentes időszakban lehet elvégezni. Azonban amíg a tünetek tartanak, érdemes pontosan feljegyezni, mikor erőteljesebb az allergiája, és milyen tünetek jelentkeznek. Ezek az információk fontosak a kórkép felállításához.