Ingyen van és életet menthet, mégsem kell a magyaroknak: a könnyű utat választják

A felnőtt magyar lakosság döntő többsége számára fontos az egészség tudatos megőrzése – elméletben. Ennek érdekében a legtöbben vitaminokat és egyéb gyógyhatású termékeket szednek, illetve magas azoknak az aránya, akik rendszeres testmozgással és egészséges étkezéssel figyelnek oda magukra. Ez mindenképp pozitív, azonban szűrővizsgálatokra még mindig nagyon kevesen járnak – derült ki egy friss felmérésből.

Markáns az ellentmondás a magyar lakosság körében az egészségtudatossággal és az egészségmegőrzéssel kapcsolatban. Bár a legtöbben (79%) fontosnak tartják az önmagukra való odafigyelést, az OTP Egészségpénztár megbízásából készült felmérésből azonban az is kiderül, ennél jóval kevesebben vannak, akik nagyobb energiát fektetnek abba, hogy valóban egészségesek maradjanak.

A megkérdezettek döntő többsége (70%) a legegyszerűbb és legenergiatakarékosabb utat választja és vitaminokkal, valamint egyéb gyógyhatású készítményekkel igyekszik megőrizni az egészségét. A lakosság közel fele a rendszeres testmozgásra és az egészséges étkezésre fekteti inkább a hangsúlyt. A sok esetben életmentő vagy élettartamot meghosszabbító szűrővizsgálatokra azonban már jóval kevesebben, mindössze a válaszadók 30%-a jár rendszeresen – közülük is a nők nagyobb arányban, mint a férfiak.

Korosztály tekintetében a 18-39 évesek azok, akik a leginkább kerülik az ilyen jellegű kivizsgálásokat, míg legtöbben a 60 éves vagy idősebb korosztályból járnak szűrésekre, de az arány itt is csupán 41%. Az eredmények a különböző végzettségűek körében is eltérnek. A statisztikából kiderül, hogy a magasabb végzettséggel rendelkezők nagyobb hangsúlyt fektetnek az egészségük megőrzésére és tudatosabban gondolkodnak az egészséges életmódról. A felsőfokú végzettségűek ugyanis gyakrabban járnak el szűrővizsgálatokra, illetve nagyobb arányban mozognak rendszeresen és étkeznek egészségesen, valamint többen szednek vitaminokat és egyéb gyógyhatású termékeket is.

A szűrésekkel – a rákmegelőző állapotok felfedezése és kezelése révén – megakadályozható a daganatos betegségek kialakulása. Az időben diagnosztizált rákos elváltozások esetében ráadásul a túlélési arány is jóval magasabb, mint egy előrehaladott betegségnél. A Rákkutatási Világalap becslései szerint a rákos esetek 40%-a elkerülhető lenne, ha az emberek egészségesebb életet élnének, azonban egy kutatás alapján az emberek 35%-a fáradtság miatt nem változtat az étrendjén és testmozgása mennyiségén – írja a The Guardian. A szűrések mindössze pár percet követelnek egy hétköznapodból, azonban akár az életed is múlhat rajtuk – erre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) a közelmúltban.

Az egészség tudatos fenntartására fordított összeg is változó. A válaszadók legnagyobb része, 45%, évente 50 ezer forintnál is kevesebbet költ egészségmegőrzésre, ami ilyen gazdasági környezetben és orvosi vizsgálati árak mellett egy kissé alábecsültnek tűnhet a ténylegesen kifizetett összegekkel szemben. Minden negyedik megkérdezett 50-100 ezer forint közé lőtte be azt az összeget, amelyet évente elkölt erre, míg tízből egy ember 100-200 ezer forint között is kiad az egészsége fenntartása érdekében.

Az OTP Egészségpénztári kártyával rendelkezők körében a kiadások túlnyomó többségét továbbra is a gyógyszerek, ápolási termékek és orvosi műszerek teszik ki, viszont ezeknek a mennyisége rohamosan nő. 2022 első negyedévéhez képest idén az év első három hónapjában 36%-kal nőtt az Egészségpénztári kártya egyenlegének a terhére megvásárolt gyógyszerek száma, de ápolási termékeket és orvosi műszereket is nagyobb arányban vásároltak, mint egy évvel korábban.

„Az OTP Egészségpénztári kártyával fizethető termékek és szolgáltatások köre azonban ennél jóval bővebb. A pénztári számla terhére többek között olyan kiadások is elszámolhatók, mint a szemüveg, fogászati beavatkozások, nőgyógyászati, urológiai vizsgálatok, gyógytorna, gluténmentes élelmiszerek, vagy éppen a gyógyászati segédeszközök” – mondta Kovács Tamás Attila, az OTP Egészségpénztár ügyvezető igazgatója, aki azt is hozzátette: „mivel összességében több 100 szolgáltatás közül lehet választani, így az OTP Egészségpénztárra gyakorlatilag mindig lehet számítani, hiszen mindenki megtalálja a számára legideálisabb szolgáltatást és azt, amire az adott élethelyzetben a leginkább szüksége van.”

Az egészségszámla további előnye, hogy a pénztári befizetések után 20% adó-visszatérítés igényelhető, ami évente akár 150 ezer forintot is jelenthet – ez pedig beforgatható akár a következő évi egészségmegőrzésekkel kapcsolatos kiadásokba.





[1] Az OTP Egészségpénztár kutatásáról:

Az adatfelvétel időpontja: 2023.03.16-03.21.

Az adatfelvétel módja: Pulzus kutatási applikáció

A kutatás mintanagysága: 1022 fő

A kutatási minta összetétele: A végső válaszadói minta a 18 éves és idősebb, magyar alapsokaságot reprezentálja nem, kor, iskolai végzettség és település típus szerint.

