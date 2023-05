Friss hírek a kórházból: még mindig nincs túl az életveszélyen Gálvölgyi János

A művész jól reagál a kezelésekre, de még fennáll a közvetlen életveszély. Közben a mentősök közül valaki rendszerszintű problémákról beszél.

Napok óta nem csitul a botrány akörül, hogy a közkedvelt színművészt, Gálvölgyi Jánost nem a mentő, hanem saját lányai szállították kórházba. Mint a Pénzcentrum is beszámolt róla: Gálvölgyi János a héten egyik reggel rosszul lett, lányai szerint félrebeszélt, és bár hívtak hozzá mentőt, az egy óra múlva sem jött ki érte, a diszpécser pedig rájuk tette a telefont.

Az RTL információi szerint Gálvölgyi továbbra is súlyos állapotban van, de jól reagál a kezelésekre. A közvetlen életveszély is fennáll még, de bizakodni talán már lehet. Közben megszólalt a a Magyarországi Mentődolgozók Szövetségének alelnöke, aki helyeselte a belső vizsgálatot, amit még azon a napon megkezdtek, mikor a botrány kipattant. Lengyel Tibor az RTL Híradójának elmondta: a súlyos létszámhiány is közrejátszhatott abban, hogy az eset így alakult.

Tizenegynéhány ilyen hely van az irányításon, fent Budapesten, ahol a 104-es felvevőknek kéne ülni, három ül ott

- fogalmazott az alelnök. Hozzátette azt is: a mentőszolgálat valamiéret sosem a rendszerszintű, hanem az egyéni hibát hangsúlyozza ki.

Soha nem láthattuk még, hogy egy vezető a mentőszolgálat részéről előállt volna, és azt mondta, igen, hibáztunk, a rendszerben van esetleg hiba. Tehát ez soha nem kerülhet szóba, mindig egy dolgozóban találják meg a hibát, és hát már ez is egy probléma

- mondta még Lengyel Tibor.

borítókép: Soós Lajos, MTI/MTVA