Magyar diákok ezrei szenvednek ezzel, de sokan nem is tudják: a szülők beszélni sem mernek róla

Senki se szeretne szembesülni azzal, hogy a gyermeke küszködik a tanulással, de érdemes alaposan megfigyelni, hogy a tanulási nehézség mögött milyen okok állhatnak. Ha az olvasás gyermekünk számára túlzottan nagy kihívással jár, érdemes szakértő véleményét kikérni, mivel az óvodáskori szűrés létfontosságú lehet a diszlexiával küzdők életében.

Visszatekintve sok diszlexiás gyermek szülője döbben rá, hogy a fejlődési zavarra utaló jelek már évekkel a hivatalos diagnózis felállítása előtt is szem előtt voltak. Sokan pedig azt kívánják, bárcsak a gyermekorvosok, tanárok és más a gyermekkel foglalkozó szakemberek már a kezdetektől fogva nyíltan beszéltek volna a lehetséges problémákról.

Gond viszont, hogy a szülők sem mindig fogékonyak a lehetséges problémákról szóló hírekre. A tanár aggodalmát vádaskodásként értelmezhetik, ami arra készteti őket, hogy gyermekük védelmére keljenek. A probléma tehát összetett, és nem mindig egyszerű kezelni.

Mi az a diszlexia?

" A diszlexa egy gyűjtőfogalom, amely az olvasás-tanulás zavarait jelenti" - mondta Susie Rolander, a Bank Street School of Education professzora a HuffPostnak. Viszonylag gyakorinak mondható jelenség, a lakosság 20 százalékánál fordul elő és az összes tanulási zavar nagyjából 80-90 százalékát teszi ki. Hozzátette: „az olvasás mellett a helyesírás, az írás és a szövegértés terén is komoly akadályok alakulhatnak ki ennek hatására.

A nehézség mértéke kulcsfontosságú része a diagnózisnak – magyarázta a szakember, aki szerin sokszor a gyerekek a felszínen úgy néznek ki, mintha képesek lennének ezen akadályok megugrására, de egy láthatatlan szakadék miatt nem sikerül neki – ezekből a jelekből már lehet gyanakodni. És abból is, ha a gyermek a környezetétől lemaradva, azokhoz képest csak jóval nagyobb erőfeszítéssel képes haladni az olvasás elsajátításában.

A diszlexia néhány korai jele egyébként más betegségekre is jellemző, és az ebben szenvedő gyerekek 30%-a más tanulási nehézséggel vagy figyelemhiányos/hiperaktivitási zavarral (ADHD) is küzd. Ez még fontosabbá teszi, hogy a gyerekek alapos, szakszerű értékelésben részesüljenek. Ha a gyermeknek ADHD-ja is van, és nem tud koncentrálni, akkor a speciális olvasástanítás önmagában nem lehet hatékony.

"A diszlexia kezdetben sok más problémával is összekeverhető, éppen emiatt össze is zavarhatja a szülőket a helyes lépés meghozatalakor" - mondta Susie Rolander, majd hozzátette, hogy a korai jeleket utólag visszatekintve mindig könnyebb konstatálni, ezért a szülőknek nem szabad túl szigorúnak lenniük magukkal, amiért nem vették észre rögtön az elején, hogy pontosan mi is a probléma.

A szakember ráadásul óva int a korai ijedelemtől, mivel nem minden furcsaság feltűnése bizonyítja a diszlexia meglétét. „Sok gyerek például fordítva írja le a betűket és a számokat, miközben írni tanul. Önmagában ez viszont nem jelzi, hogy a gyermek diszlexiás - mondta Rolander, majd folytatta - A legtöbb gyermeknél ez általában az első osztály vége vagy a második osztály eleje körül megszűnik.

Gyakori tévhitek a diszlexiáról

Sokan azt feltételezik, hogy a diszlexia csak az írott nyelvre van hatással, ez azonban nem teljesen igaz, hiszen az olvasás mellett a beszélt nyelv használata és megértése is komoly akadályokba ütközhet.

„Ez megnehezíti a mindennapi tanulást és a társaikkal való kapcsolattartást is -mondta Rolander, majd hozzátette - a kezelés tehát az olvasási készség javulásán túl további előnyökkel, például a kommunikációs készségek fejlődésével és ezáltal a szociális kapcsolatok jobb megélésével is járhat.”

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A helyzeten egyébként az sem javít, hogy a mai felgyorsult élettempóban egyre kevesebb idő jut a gyereknevelésre és az anyanyelv fejlesztésére. Emiatt még könnyebben alakulhatlak ki beszédhibák, így a szakember segítsége mellet a szülőknek is aktívan kell dolgozniuk azon, hogy gyermekük kommunikációs készsége fejlődjön. A meseolvasás és családi beszélgetés hasznosságát semmilyen rajfilm vagy játék nem képes pótolni.

Egy másik gyakori tévhit, hogy a diszlexia értelmi fogyatékosságnak számít - hogy az ilyen betegségben szenvedő gyerekek nem olyan intelligensek vagy nem olyan tehetségesek, mint társaik. A diszlexiás gyerekek azonban ugyanolyan jól tudnak gondolkodni, mint a többi diák. Csak azért, mert nem tudnak dekódolni egy szöveget, még nem jelenti azt, hogy nem tudják átgondolni annak tartalmát. Rengeteg sikeres ember volt diszlexiás, Albert Einsteintől kezdve, Winston Churchillen át Agatha Christie-ig és a sort folytathatnánk…

A diagnózis mielőbbi felállítása azért is fontos a gyermekek számára, mert így előbb megérthetik és elfogadhatják, hogy mindez nem az intelligenciáról szól, hanem pusztán arról, hogy egy speciális tanulási zavarral küzdenek, amelyen sok más emberrel osztoznak. Ez megszabadíthatja őket attól a félelemtől, hogy nem olyan okosak, mint kortársaik és erőt adhat nekik a további tanulásban.

A diszlexia lehetséges korai jelei

A "tanulási zavar" és a "diszlexia" kifejezésekkel kapcsolatos megbélyegzés miatt a szülőknek (és a tanároknak) egyensúlyt kell találniuk, amikor a gyermek olvasásával kapcsolatos aggodalmakról van szó. Egyfelől nem feltétlenül ad okot aggodalomra, ha a fenti jelek valamelyikét észreveszi - sok tanulási zavarral nem rendelkező gyermeknél is előfordulnak ezek a jelek valamikor. Másrészt hasznos, ha tisztában van ezekkel a jelekkel, hogy minél előbb segítséget kaphasson a gyermeke. Mivel a diszlexia egy életre szóló körülmény és a gyerekek nem „növik ki”, ezért szükség van megfelelő támogatásra – csak így szilárdíthatóak meg az olvasáshoz szükséges kulcs képességek.

A diagnózist a csak képzett szakember állíthatja fel alapos vizsgálat után, de az alábbi jelekről érdemes beszélni gyermeke tanárával és gyermekorvosával.

Néhány korai jel, amely diszlexiára utalhat:

A családban előfordult diszlexia vagy más tanulási zavarok.

A fejlődési mérföldkövek (kúszás, első szó, járás) elmaradása csecsemő- és kisgyermekkorban.

Megkésett beszéd

A szavak összekeverése

Nem tudja felidézni a város vagy az állam nevét, ahol él.

Nehezen emlékszik a hét napjainak sorrendjére.

Összezavarodnak az irányszavakkal (alatt, felett).

Nehezen tanulják meg bekötni a cipőjüket

Rímképzési nehézségek

Nehézségek a számok vagy színek megtanulásával

Problémák a dalszövegek megjegyzése terén

Problémák a saját nevük leírásával

A megfelelő támogatással a diszlexia és más tanulási kihívások kezelése nem kell, hogy megbélyegzőnek tűnjön. Az olyan megoldások, mint a feladatok elvégzéséhez szükséges meghosszabbított idő és a gyerekek választási lehetősége, hogy milyen tartalmat tanuljanak minden tanuló számára előnyös. Ezenkívül egy olyan osztálytermi kultúra, amely elfogadja és figyelembe veszi a tanulók különbözőségeit, segíthet a gyerekeknek megérteni, hogy mindenkinek megvannak a maga erősségei és gyengeségei, ahelyett, hogy a nehézségekkel küzdő gyerekek úgy éreznék, hogy valami baj van velük.