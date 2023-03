Veszélyes kórokozók bukkantak fel a hazai konyhákban: csúnyán megbetegszik, aki nem figyel

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Olyan helyen is veszélyes kórokozók leselkednek rád a konyhában, ahol nem is hinnéd. Egy friss kutatás szerint ugyanis a vágódeszkák és a kuka mellett a fűszertartók is rengeteg baktériumot hordozhatnak. A szakértő azt tanácsolja, hogy főzés után ne csak az eszközöket, edényeket mossuk el, hanem a fűszertartókat is!

Valószínűleg hallottál már rémtörténeteket a konyhai szivacson megbúvó baktériumokról, de a fűszertartód lehet az, ami végül megbetegít - ez derül ki az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának Élelmiszer-biztonsági és Ellenőrzési Szolgálata (FSIS) megbízásából készült tanulmányból, amit a SkyNews szemlézett. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A tanulmány a szennyeződéseket úgy vizsgálta, hogy a résztvevőket arra kérték, hogy készítsenek hamburgerpogácsát és salátát. A résztvevőknek csak az étel elkészítése után mondták el, hogy a kutatók vizsgálni fogják a kórokozókat a konyhában. A pulykahús egy MS2 nevű nyomjelző anyagot tartalmazott, így a kutatók nyomon tudták követni a keresztszennyeződést. Olyan felületeket vizsgáltak, mint a kések, vágódeszkák, csapok és szivacsok, és mindegyik esetben legfeljebb egyötödüknél találtak szennyeződést. Amikor azonban a fűszertartókat vizsgálták, 48 százalékuk volt MS2-vel szennyezett, ami még a kutatókat is meglepte. Donald Schaffner társszerző, a Rutgers Egyetem élelmiszertudományi tanszékének professzora elmondta, hogy a keresztszennyeződéssel kapcsolatos legtöbb kutatás a vágódeszkákat és a csapokat vizsgálta, és elhanyagolta a főzés során megérintett egyéb dolgokat, például a fűszertartókat és az edényeket. A vizsgálat után Schaffner professzor arra hívta fel a figyelmet, hogy főzés után töröljük le azokat a dolgokat is, amelyekre nem gondolnánk, hogy veszélyesek lehetnek. A vizsgálat szerint ezek a legkevésbé higiénikus helyek a konyhában: Fűszertók

Vágódeszka

Szemetesedény fedele A legkevesebb szennyeződést pedig a csapok tekerőin találták a tudósok.

Címlapkép: Getty Images

